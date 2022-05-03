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ЕАЭС и макроэкономика, - Владимир Чушкин
08:42 04.05.2022

ВЛАДИМИР ЧУШКИН | 03.05.2022
ЕАЭС и макроэкономика
В целях скорейшего преодоления государствами-членами ЕАЭС последствий текущего экономического кризиса

Высший Евразийский экономический совет определяет обеспечение макроэкономической устойчивости как одно из основных направлений экономического развития ЕАЭС. Координация макроэкономической политики задана созданием в ЕАЭС единого экономического пространства, т. е. единого рынка товаров, услуг, рабочей силы и капитала, в котором национальные границы с экономической точки зрения уже не играют существенной роли. В силу того, что значительная часть регулирования экономики осуществляется на национальном уровне, посредством согласованной макроэкономической политики стыкуются интеграционные цели Союза, национальные задачи развития государств-членов и обеспечение экономической устойчивости объединения в целом.

Разработка и корректировка Основных ориентиров согласованной макроэкономической политики государств-членов осуществляется Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) ежегодно. Это комплексный стратегический документ, в котором определены цели и задачи экономического развития Союза, направления, сотрудничество по которым может положительно повлиять на конкурентоспособность государств-членов, а также критерии определения сфер экономики, обладающих интеграционным потенциалом. С целью гармонизации государственных среднесрочных макроэкономических прогнозов ежегодно согласовываются важнейшие внешние параметры таких прогнозов (темпы развития мировой экономики, цены на нефть марки Brent). Кроме того, одним из важнейших механизмов, позволяющих государствам-членам осуществлять проведение согласованной макроэкономической политики, является разработка и внедрение в практику рекомендательных наднациональных документов.

С учетом взаимного влияния экономики государств-членов Союза и с целью достижения сбалансированного и устойчивого экономического развития члены ЕАЭС приняли согласованное решение об определении на наднациональном уровне макроэкономических показателей, характеризующих устойчивость экономического развития, и о введении пороговых значений этих показателей. К ним относятся:

– дефицит бюджета сектора государственного управления (не должен превышать 3% ВВП);

– долг сектора государственного управления (не более 50% ВВП);

– уровень инфляции в годовом выражении (не должен превышать более чем на 5 процентных пунктов уровень инфляции в том государстве-члене, в котором этот показатель имеет наименьшее значение).

В случае несоответствия макроэкономических показателей какого-либо государства ЕАЭС установленным количественным значениям разрабатываются и реализуются меры и рекомендации Евразийской экономической комиссии, направленные на стабилизацию экономической ситуации.

21 мая​ 2021 года Высший Евразийский экономический совет утвердил "Основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов ЕАЭС на 2021–2022 годы". В качестве целей такой политики в среднесрочной перспективе документ предусматривает сохранение макроэкономической стабильности и достигнутого уровня жизни населения в государствах ЕАЭС, прирост ВВП на уровне 4,5–5,5%в год, а также формирование основ дальнейшего опережающего экономического развития Союза. Документ содержит ряд мер, направленных на сдерживание негативного влияния и минимизацию экономических последствий внешних шоков, связанных с "пандемией" и резким снижением цен на сырьевые товары.

Достижение намеченных целей предполагает реализацию интеграционных и национальных мер по следующим направлениям: поддержание макроэкономической устойчивости; рост инвестиций; развитие научно-технологического и производственного потенциала Союза; создание условий для поддержания стабильного спроса, расширения экспортных возможностей, активизации взаимной торговли.

По прогнозу ЕЭК, в 2022-2023 годах сохранится высокая вероятность превышения государствами-членами установленных количественных значений макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития. При сохранении сложившейся системы регулирования экономики в 2022–2023 годах темпы прироста ВВП могут составить 2,5–3,5 процента, что в 1,5–2 раза ниже темпа роста стран-лидеров. Правда, имеются предпосылки ускорения экономического роста государств-членов ЕАЭС за счет форсированного наращивания инвестиционной и инновационной активности на основе эффективного использования имеющихся резервов производственных мощностей, трудовых ресурсов, научно-технического потенциала.

В целях скорейшего преодоления всеми государствами-членами ЕАЭС последствий текущего экономического кризиса и выхода Союза на траекторию опережающего развития ЕЭК особое внимание уделяется выработке гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию, выстраиванию эффективной системы управления совместными кооперационными проектами и их финансирования, созданию и развитию высокопроизводительных, в том числе экспортно ориентированных, секторов экономики и объединению усилий для стимулирования проведения совместных научно-исследовательских работ.

В августе 2012 года при коллегии ЕЭК был создан Консультативный комитет по макроэкономической политике под председательством члена Коллегии (Министра) по интеграции и макроэкономике ЕЭК. Его основной задачей было определено: проведение консультаций с представителями государств-членов ЕАЭС с целью подготовки заключений и предложений для Коллегии ЕЭК и выработки согласованной позиции по проектам решений органов Союза; формирование единых подходов в проведении макроэкономической политики; гармонизация законодательств государств-членов ЕАЭС в сфере экономики и финансов; разработка и согласование основных ориентиров макроэкономической политики; подготовка нормативных правовых актов Союза, направленных на обеспечение устойчивого экономического развития государств-членов ЕАЭС; информационное взаимодействие уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС в целях проведения мониторинга их экономического развития; применение законодательства государств в области макроэкономической политики в рамках договорно-правовой базы ЕАЭС. В состав этого Консультативного комитета вошли 2 представителя от Армении, 3 представителя от Беларуси, 3 представителя от Казахстана, 3 представителя от Кыргызстана и 3 представителя от Российской Федерации (заместитель министра экономического развития П.В. Крючкова, заместитель министра финансов В.В. Колычев и первый заместитель председателя Центрального банка К.В. Юдаева).

При Консультативном комитете созданы: подкомитет по макроэкономической политике и две рабочие группы: по расчету макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития государств-членов ЕАЭС и оценке их соблюдения​ и по макроэкономическому моделированию и прогнозированию.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651642920


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