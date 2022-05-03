Погода как определяющий фактор мировой политики, - Кирилл Зайцев

10:30 04.05.2022 Погода как определяющий фактор мировой политики

жара, засуха и продовольственный кризис

Кирилл Зайцев



Когда разговор с едва знакомым человеком не клеится, нужно говорить о погоде. Но бывает и так, что погода дает повод говорить о ней как об определяющем факторе мировой политики. Недавно в "Завтра" выходил текст о засухе, так некстати охватившей американский Средний Запад - житницу США, штаты с самыми плодородными землями. Параллельно с намеками на сельскохозяйственный кризис в Северной Америке, подобная ситуация обнаружилась и в Америке Южной. Аграрные лидеры континента: Бразилия и Аргентина, - также заявили о возможном падении урожая из-за небывало сухой погоды.



На прошлой неделе к этому списку добавился еще один инфоповод, не внушающий оптимизма. 26 апреля иранский президент Ибрахим Раиси обвинил Израиль в создании водного кризиса. Дело в том, что в свете охватившей Ближний Восток засухи Израиль перекрыл поставку воды из Галилейского моря на территорию Палестины. Эта случившаяся засуха стала поводом для властей Ирана обвинить еврейское государство в незаконном отборе воды - они пригрозили Тель-Авиву (или Иерусалиму, в зависимости от того, что вы считаете израильской столицей) скорым возвращением Голанских высот, на территории которых евреи и воруют воду. В интерпретации иранского президента и киберподразделения КСИР, присоединившегося к словам Раиси, за засухой в регионе стоит исключительно израильский интерес. Но правда в том, что если дело продолжится так, как оно началось в марте и апреле, то горя хлебнут вообще все присутствующие.



На протяжении последних двух лет в иле* Ширнак, что на юго-востоке Турции, вводилась в эксплуатацию ГЭС "Илису". Перекрывшая Тигр плотина вырабатывает своими турбинами до 4% всей турецкой электроэнергии. То, что происходит ниже по течению, турок не особо волнует. А происходит там экологическая катастрофа, только в этом году достигшая такого масштаба, что его уже совершенно невозможно игнорировать.



Великое Междуречье, колыбель человеческой цивилизации, обезвожено. Помимо "Илису", турки забирают воду из Евфрата посредством громадных плотин ГЭС "Каракая" и "Ататюрк-Баражи". Все это высушивает плодородные земли, находящиеся ниже по течению двух огромных рек, нанося сильнейший урон и без того не слишком процветающему сельскому хозяйству Сирии и Ирака. Утверждается, что эти две страны потеряли около 6,5 миллионов гектар сельхозугодий.



В добавок ко всему лишение воды Междуречья бьет по Ирану, для которого западное направление становится лишь очередным фронтом водного противостояния. С востока на персов давит Афганистан, тоже не наблюдающий избытка воды, а юг страны пребывает в кризисе водоснабжения уже давно, так что его усугубление рискует стать - простите за неуместный каламбур - последней каплей для местного населения.



Как уже отмечалось, на экологическую катастрофу наслаивается страшная жара, ударившая по Ближнему Востоку в начале апреля. Результатом погодной аномалии стали засуха и многочисленные песчаные бури, уничтожающие и без того страдающие сельскохозяйственные земли. В прошлом году иракские фермеры бунтовали против своего правительства - в этом году подобных новостей пока что нет, хотя ситуация стала куда серьезнее. Может статься, часть тех, кто строил свои дома на песках в Междуречье, предпочтут уехать, пока не стало слишком поздно. Водные беженцы, вероятно, пойдут следом за беженцами продовольственными, а земля, некогда носившая название Плодородного полумесяца, станет непригодной к жизни пустыней.



Засуха на Ближнем Востоке перекликается с погодной аномалией на юге Евразии. Еще в начале марта индийские чиновники заявляли о намерении стать одними из ведущих игроков на мировом рынке зерна - сообщалось о предварительных договоренностях с некоторыми странами Северной Африки. Но планам не суждено было сбыться. Сначала разразился скандал из-за низкого качества продукта: из-за слабого развития сельскохозяйственных технологий Индия пока не может автоматизировать процесс отбора зерна, из-за чего фильтрация производится в ручном режиме. Примеси, пыль и поврежденные зерна стали наименьшей из проблем. Пошли сообщения о вспышке индийской головни - опасного грибка Tilletia Indica, поражающего в самые успешные свои годы до трети всего индийского зерна.



Теперь, словно всего этого было мало, в Индии установилась дикая жара. В центральных регионах страны температура достигает 50, а иногда и 60 градусов, что бьет не только по сельскому хозяйству, но и по устойчивости гражданской инфраструктуры. Результатом стали режим ЧС, уже введенный в некоторых штатах, повышенная опасность пожаров и энергетических коллапсов. Помимо этого, увеличенное энергопотребление вынуждает повышать объемы закупок энергоресурсов у России, а опасность падения урожая подталкивает к увеличению потребления удобрений, продаваемых все той же Россией.



Если действовать в рамках мышления мейнстримных конспирологов, то виноват в событии тот, кто извлек из него наибольшую выгоду. В этом смысле стоит ждать появления теорий заговора о том, что ночью наши ученые чуть-чуть изменили гравитационное поле Земли, и Азия оказалась высушена. Пока что Индии не грозит глобальная засуха, а индусам далеко до перспектив влиться в потоки - еще раз простите мне каламбур - водных беженцев. Но Индостан, с древних времен бывший житницей своего региона, поставлявший в огромных количествах пшеницу, сахар и рис, рискует не осилить взятую на себя ношу и невольно оказать влияние на глобальный продовольственный и миграционный кризис.



Первого мая, поздравив с Днем международной солидарности тех трудящихся, что еще остались в его стране, германский канцлер Шольц предупредил о возможности глобального голода из-за украинской ситуации. Нюанс, о котором Олаф предпочел тактично умолчать (забыл, наверное), состоит в том, что Запад запоздало и впопыхах принялся к этому кризису готовиться, чем приблизил наступление продовольственного коллапса. В вышеупомянутом материале "Завтра" говорилось о Китае, спровоцировавшем рост цен на зерно за счет поспешного и слишком явного накопления запасов. Европа умудрилась переплюнуть китайскую неосмотрительность и пустилась в дикий пляс, пылесосом подбирая все, что осталось после рачительных китайцев. Украина, которую 2014 год превратил в житницу Европы, оказалась вынуждена перестраивать цепочки поставок зерна на Запад. Почти все зерно, что вывозилось из "незалежной", уходило морем, но сейчас эта возможность отсутствует.



Германия, чьи компании вложили в украинский агропром огромные деньги, спешно пытается наладить схемы вывоза зерна поездами, но даже в случае идеальной работы украинской транспортной и логистической системы, вывезти получится не больше 8 миллионов тонн зерна при сохранении текущей военной и политической обстановки - для сравнения, прогноз профильного министерства предполагал вывоз 30 миллионов тонн. Ходят слухи, что зерно, которое предполагается вывозить из порта Исмаил, пойдет в уплату долга по поставкам в рамках ленд-лиза, но никаких официальных подтверждений эта правдоподобная информация, разумеется, не имеет. Парадокс в том, что с точки зрения продовольственной биржи срыв поставок сейчас выгоден и России, и Украине - рост цен на пшеницу при умелой игре может принести огромную прибыль.



Более того, рост цен подстегивают и другие, куда более маститые игроки. Прочитайте подборку новостей за небольшой период времени: 22 февраля - в Орегоне случился пожар на продовольственном предприятии, уничтожены все запасы; 15 апреля - падение кукурузника уничтожило аналогичное предприятие, но уже в Айдахо; 16 марта - сгорел огромный склад Walmart в Индиане; 30 марта - в Марикопе, что в штате Аризона, сгорел громадный пищевой склад; 1 апреля - сгорел цех хранения и упаковки овощей в Сан-Хуане (Техас); 19 апреля - все в том же Орегоне пожар уничтожил офис крупнейшего независимого дистрибьютора продовольствия Azure Standard; в городе Салинас (штат Калифорния) 14 апреля ночное небо окрасил пожар на местной крупной ферме; 13 апреля сгорел большой пищевой склад в Нью-Хэмпшире. Таких случаев было много с начала года - лишь некоторыми из большой подборки стали пожары в Лакаване, Эль-Пасо, Смитфилде, Сан-Антонио, Мемфисе и Белфасте, что в штате Мэн.



Вместе со складами и цехами обработке пищевых продуктов стали подозрительно часто гореть производства удобрений, что вынудило железнодорожную компанию Union Pacific неофициально приостановить отгрузку минеральных удобрений мелким клиентам, что, как ни странно, серьезно бьет по перспективам получения урожая. Вместе с этим в Северной Америке подозрительно кстати возникла вспышка птичьего гриппа, что вынудило фермеров уничтожать кур, а у двух крупнейших производителей молока на западе страны вдруг возникли проблемы с производством. Помимо этого, в ряде штатов западного побережья и Среднего Запада власти вдруг озаботились сохранностью пресной воды и принялись платить фермерам за остановку деятельности. Череда подобных событий в одних только США наталкивает на мысль о том, что природа грядущего продовольственного кризиса имеет искусственную составляющую.



29 апреля в The Times появилась статья, в заголовок которой был вынесен вопрос: "Кто-нибудь скажет европейцам, что эпоха дешевой жизни закончилась?" Верное поначалу рассуждение быстро ушло в какую-то банальщину: инфляция, рецессия, безработица и упадок промышленности. Обо всем этом экономисты принялись трубить уже очень давно, задолго до начала украинского кризиса. Но 1 мая, словно в ответ на публикацию The Times, вышел текст немецкого Bild, где говорилось о том, как затраты на энергию запустят неконтролируемый рост цен на продукты питания. Фермеры, говорит Bild, предупреждают о том, что уже скоро обычный хлеб может стоить 10 евро за буханку. Глобальный мир умирает в муках, распадаясь на удельные княжества, панрегионы и сферы влияния. Глобальный голод, чья костлявая фигура уже стоит у нас на пороге, станет экзаменом для России ничуть не меньшим, чем военные маневры или газовые тяжбы.



* Ил - область, административная единица Турции Источник - завтра

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