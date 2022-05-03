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|Более 100 советников уволили из структур Казнацфонда "Самрук-Казына"
10:38 04.05.2022
В рамках программы реформирования из АО "Самрук-Қазына" уволены все 106 советников, заявил председатель правления фонда Алмасадам Саткалиев.
"Самрук-Қазына" вдвое сократило число сотрудников корпоративного центра в Нур-Султане: с 248 до 124 человек. Из фонда уволены все 106 советников, институт "советников" полностью исключен из оргструктуры", - сообщил Саткалиев на пресс-конференции в среду.
Кроме того, в рамках реформ закрыты все зарубежные представительства фонда: в Лондоне, Пекине, Абу-Даби и Москве. Также, сменено руководство шести компаний группы "Самрук-Қазына", среди которых "КазМунайГаз" и QazaqGaz.
Как утверждает Саткалиев, кадровая оптимизация позволила корпоративному центру "Самрук-Қазына" сэкономить более Т2 млрд.