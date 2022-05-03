Власть Пашиняна таранят мусорными баками: правительство Армении рассчитывает на силу

13:01 04.05.2022

Оппозиция страны против "понижения планки"



Майские праздники в Армении выдались бурными. Третий день оппозиция выходит на улицы Еревана, требуя немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Полиция методично задерживает митингующих, однако на следующий день их становится еще больше. 2 мая в участки было отправлено 250 участников акции, 3 мая уже с утра количество задержанных достигло 117 человек. Поводом для очередных "антипашиняновских" митингов стали результаты переговоров главы Кабмина Армении Пашиняна и президента Азербайджана Алиева в Брюсселе в начале апреля. И главное - рекомендация Европы "понизить планку" в требованиях армянской стороны.



Российские граждане, перебравшиеся в Армению, чтобы переждать тяжелые времена " в тишине и покое", сейчас своими глазами могут наблюдать очередной всплеск армянского "освободительного движения". Акции, которые начались в Ереване 1 мая, анонсируются как мирный протест, однако полиция вносит в них значимую долю сумбура. Перекрытые нарядами улицы, вереницы автобусов, в которые заводят скрученных митингующих. К 3 мая протестующие тоже заметно посуровели: некоторые улицы начали перекрывать мусорными баками, создавая своеобразные баррикады. Протест выплеснулся за пределы столицы: во вторник была перекрыта основная трасса страны Ереван-Севан.



Главной движущей силой протеста стали две политические силы, связанные с экс-президентами страны: сторонников на улицы вывели блок "Армения" Роберта Кочаряна и "Честь имею" Сержа Саргсяна. Это так называемый "карабахский клан", который очень нервно относится к идущим сейчас переговорам по вопросам подписания мирного договора и демаркации границ с Азербайджаном. По их мнению, Никол Пашинян готов пожертвовать интересами Нагорного Карабаха (Арцаха) ради европейской поддержки. Как признался сам Пашинян на недавнем заседании правительства, во время последней встречи в Брюсселе международное сообщество призвало Армению "снизить планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха, в противном случае оно не сможет оказать помощь армянской стороне". "Снизить планку" - это значит подписать Мирный договор и соглашение о делимитации границ без увязки этих вопросом с узакониванием статуса Нагорного Карабаха. Мол, сейчас главное мир, а к статусу вернемся как-нибудь потом. Армянская оппозиция полагает, что Никол Пашинян таким образом готов сдать Нагорный Карабах Азербайджану и Турции..."Если мы говорим о взаимном признании территориальной целостности, но не говорим об урегулировании карабахского конфликта, о праве на самоопределение, т.е. обо всем том, о чем велись переговоры в прошлом, то это означает, что брюссельская встреча обслуживала повестку Азербайджана", - считает, например, политолог Ерванд Бозоян. По мнению же аналитика центра "Айацк" Анны Карапетян, Брюссель собирается снизить роль России в этом процессе: "Евросоюз пытается создать новый формат, в котором переговоры будут идти при его посредничестве. Об этом косвенно свидетельствует хотя бы тот факт, что в заявлении Мишеля не упоминаются трехсторонние договоренности 11 января и 26 ноября 2021 года", - говорит эксперт.



Впрочем, власти Армении уверяют, что в вопросе делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, а так же в продвижении Мирного договора, рассчитывают на содействие и России, и Евросоюза. "Как России, так и Брюсселя, также при необходимости проведем и другие переговоры". - заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Армянское правительство заявило,что готово обсуждать ход переговоров и с оппозицией. Однако противоборствующая сторона на уступки идти не желает. Там нацелены на единственный результат - отставку Никола Пашиняна. Впрочем, за минувшие полтора года после окончания 44 дневной войны в Нагорном Карабахе прошло уже несколько десятков масштабных митингов за отставку премьер-министра Армении. Что ничуть не сказалось на его благополучии.



Елена Гамаюн