"Время пришло": В Бишкеке призвали Центральную Азию объединиться вокруг России

13:46 04.05.2022 Айнур Курманов



На минувшей неделе 28 апреля в рамках дискуссионного клуба "Пикир" в Бишкеке состоялся международный круглый стол на тему: "Концепция неделимой и равной безопасности: конфликт Запада и России". В мероприятии приняли участие политики, аналитики, журналисты, историки, эксперты по вопросам безопасности, военные эксперты, общественные деятели Киргизии, России, Казахстана, Беларуси.



Важно, что помимо экспертного сообщества в заседаниях клуба "Пикир" участвуют студенты, преподаватели, а также различные местные общественные деятели, которые разделяют взгляды необходимости углубленной интеграции на постсоветском пространстве. И им было интересно выслушать мнение представителей различных организаций из России и других бывших советских республик.



Важным со всех точек зрения стало выступление Юрия Ануфриева, главы российского Фонда по молодежному гуманитарному сотрудничеству "Евразийцы – новая волна".



"Очевидно, что дело не в России, а в стремлении США к мировой гегемонии, желании решить свои проблемы за чужой счет. И сейчас мы наблюдаем циничное и беспрецедентно жесткое давление на тех, кто не присоединился к крестовому походу против России, кто пытается занять нейтральную позицию или выступить в поддержку России", – отметил он главный смысл и задачи гибридной войны против Москвы, развязанной Западом.



При этом методы против неугодных становятся наиболее жесткими, а самым важным становится уничтожение самой России.



"В ход идут угрозы, шантаж, экономические санкции и даже убийства. Все маски сброшены, карты раскрыты, цель обозначена – полное и окончательное уничтожение России. И абсолютно не важно, что для достижения этих целей выбрана братская нам Украина, которую США используют в качестве военного тарана против России. Неважно, что пожар войны разгорается все ярче на территории Европы, главное – денег на этом заработать побольше и уничтожить путинскую Россию", – подчеркнул Ануфриев.



Его коллега Владимир Ераносян, являющийся экспертом Бюро военно-политического анализа, рассказал уже о конкретных задачах западных и британских спецслужб по дестабилизации бывшей советской Средней Азии.



В рамках этого плана и была попытка переворота в Казахстане в январе и активная подпитка со стороны американских фондов и НПО националистических движений и СМИ, а главным жупелом всей этой фронды становится русофобия. При этом по указке Запада активное участие в координации данных антироссийских сил в регионе принимают как раз украинские спецслужбы.



"Прослеживается раскачка ситуации с этноконфессиональными противоречиями в Центральной Азии, попытка спецслужб Британии и США через центры информационно-психологических операций ССО Украины и грантоедов НКО возбудить население Средней Азии на беспорядки этнического характера, которые направлены как на размораживание тлеющих конфликтов среди местных этносов, так и разыгрывание "имперской карты", то есть разжигание ненависти к русскому национальному меньшинству", – указывает эксперт.



Он приходит к выводу, что активное применение украинских технологий организации массовых беспорядков и межэтнических конфликтов показывает воочию властям бывших советских среднеазиатских республик, что подошла к концу эпоха "многовекторной политики" и необходимо быстро консолидироваться, чтобы отразить все атаки и нейтрализовать реальные угрозы.



"Украинские пропагандисты открыто призывают вытеснять русских, выходить из ОДКБ, поднимать восстания против законных правительств с целью расшатывания обстановки, дестабилизации на границах, создания новых очагов напряженности. Это означает только одно - времена шараханий и многовекторности канули в Лету.



История учит нас сплочению перед угрозой нового формата ментальной войны с использованием различных способов воздействия на население. Военно-техническая кооперация и союзнические отношения в период ведения боевых действий призваны обеспечить победу над врагом", – подытожил Ераносян.



Такую же озабоченность по поводу попыток выстроить в регионе проект "АнтиРоссия-2", но уже применительно к Киргизии, высказал Таалайбек Джумадылов, эксперт по вопросам безопасности, ветеран спецслужб.



Он в своем докладе коснулся и темы попыток организации США "второго фронта" как против России, так и Китая в республике.



"Скажу свое личное мнение с точки зрения обеспечения национальной безопасности, определение которой я приводил. Россия заинтересована в том, чтобы у нее в подбрюшье была стабильность, спокойствие. Но России никак не выгодно, чтобы возник еще один очаг напряженности. Китай пока колеблется, но надо учитывать, что Пекин рассматривает нашу страну как территорию, через которую Китай имеет возможность реализовать свою геополитическую, стратегическую инициативу "Один пояс – один путь".



Что касается объединенного Запада, то сама логика геополитического противостояния диктует ему необходимость открытия условного второго фронта, то есть дополнительного очага напряженности", – раскрыл эксперт объективную картину противоречий главных геополитический центров мира относительно Киргизии.



В своем выступлении он указал на главные возможные причины и предпосылки массовых беспорядков и антикитайских выступлений, имевших место в прошлые годы. Более того, по его мнению, может даже возникнуть пояс нестабильности уже по периметру границ КНР, а именно на рубежах Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).



"Возникает вопрос: какие же для этого инструменты, какие средства Запад имеет? Они – на поверхности. У нас до сих пор не решены вопросы границ, совместного использования водно-энергетических ресурсов, есть предпосылки к возникновению энергетического кризиса. Немаловажный фактор, который многие эксперты не учитывают, – уйгурский. Не секрет, что в Кыргызстане проживает большая уйгурская диаспора. Метод раздувания ксенофобии вполне может быть использован Западом для создания пояса напряженности в СУАР.



В Кыргызстане уже имел место террористический акт в отношении дипломатического представительства Китая с использованием боевика-смертника. В прошлом году благодаря нашим западным "партнерам" сорвался китайский инвестиционный проект по строительству логистического центра. У нас в информационном пространстве доминируют западные НПО", – поделился своими тревогами Таалайбек Джумадылов.



По его видению Киргизия уже является на сегодняшний день одним из кандидатов на реализацию сценария "АнтиРоссия-2" в Центральноазиатском регионе, так как объектом данной разрушительной тактики и стратегии Запада.



Автор этой публикации выступил с собственным докладом о последствиях возрождения Османской империи в Центральной Азии, так как продвижение проекта "тюркской интеграции" под эгидой Анкары и по заказу Лондона приведет к переделу сфер влияния, к военным конфликтам и хаосу в регионе. В своем выступлении рассказал о том, что сближение с Турцией навязывается Западом и является аналогом "евроинтеграции" для Казахстана и бывших советских среднеазиатских республик. При этом идеологическим стержнем этого процесса, как и на Украине, становится русофобия.



"Аналогичные процессы тотальной и окончательной декоммунизации и дерусификации, только разной степени интенсивности, мы наблюдаем сейчас и в Узбекистане, и в Кыргызстане, да и во всей Центральной Азии. Поэтому Вашингтон и Лондон так открыто и активно поддерживают и приветствуют данную интеграцию бывших советских среднеазиатских республик вокруг Стамбула и рассматривают Организацию тюркских государств в качестве единственной действенной альтернативы ЕАЭС и "Шелковому пути", как и проекту "Большая Евразия".



С этой целью и предпринимаются сейчас все усилия по выдавливанию России и Китая из региона и устраиваются различные провокации", – обратил внимание на реальную природу антироссийского интеграционного объединения.



Дмитрий Семченко, политический эксперт, член президиума оргкомитета белорусской политической партии "Союз" в рамках своего доклада открыто высказался, что на сегодняшний момент уже не возможно не выбрать сторону.



На примере попытки "цветной революции" в Белоруссии он показал, что Запад стремился навязать украинский сценарий республике, а сейчас пытается разыграть его уже в бывших советских среднеазиатских республиках. Тем более, что у них уже нет других вариантов кроме интеграции с Россией или превращения в ее врага.



"Западу не нужна Украина как развитое государство, нет, – только как АнтиРоссия. То же самое будет и с любым государством Средней Азии. Ну зачем Западу еще какой-то партнер? Как рынок сбыта? Не та величина. Им Украина с таким большим населением и с такой большой территорией не нужна была как рынок, как экономический партнер – даже в качестве рабочей силы для того, чтобы, допустим, дешевле производить какую-то продукцию.



И это надо доносить не только до властей, но и для широких масс. Необходимо понять, что в настоящий момент нельзя не определяться – каждая конкретная страна должна определиться чем быстрее, тем лучше. Либо эти страны как можно быстрее станут вместе с Россией и вместе лучше образуют оборону, образуют экономическую тесную интеграцию, либо они станут объектом воздействия со стороны противников России", – отметил белорусский политик.



Самое важное, что подобные конференции с участием разных политиков и экспертов из разных бывших советских республик стал настоящим событием для Киргизии. До ее властей и активной части общественности была доведена позиция России, а также пагубность дальнейшего осуществления многовекторной политики, так как республика и регион в целом становятся объектом операций Запада по организации межнациональной резни, восстаний и переворотов. Источник - politnavigator.net

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