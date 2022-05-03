Эмбарго на нефть из России в течение полугода: что может войти в шестой пакет санкций ЕС

13:55 04.05.2022

Глава Еврокомиссии сообщила, что 4 мая ЕС представит шестой пакет санкций против России



Мария Шустрова



Европейский союз готовит шестой пакет санкций из-за военной спецоперации России на Украине. Новые ограничения могут приблизить ЕС к нефтяному эмбарго. Какие санкции готовят европейцы, и через сколько их могут принять – в материале "Газеты.Ru".



Шестой пакет санкций



"Центральным элементом пакета является предложение о том, чтобы страны – члены блока прекратили импортировать российскую сырую нефть в течение шести месяцев и не закупали больше российских нефтепродуктов к концу этого года", - сообщает Wall Street Journal со ссылкой на два неназванных источника.



В статье отмечается, что "новые санкции станут одним из самых жестких шагов со стороны Европейского союза, направленных на то, чтобы наказать Россию за нападение на Украину".



"Европейский Союз предложил поэтапное эмбарго на импорт российской нефти, исключение ряда российских банков из системы обмена платежными сообщениями Swift и новые санкции, направленные против людей, распространяющих дезинформацию о войне России на Украине", - уточнили авторы материала.



Предполагается, что Венгрия и Словакия - две страны, сильно зависящие от импорта трубопроводной нефти, - получат 20 месяцев на отказ от российского импорта.



Также ожидается, что 27 государств – членов блока, которые "могут принять санкции только единогласно", обсудят их сегодня, 4 мая, и смогут принять решение уже на этой неделе. Дипломаты заявили Wall Street Journal, что между некоторыми странами сохраняются разногласия по отдельным из предложенных ограничений.



ЕС также намерен сохранить санкции в отношении российского Газпромбанка, который страны – члены Евросоюза используют для платежей за российский газ. В статье говорится, что "могут возникнуть жесткие дискуссии по ряду пунктов пакета, хотя сложился широкий консенсус в пользу нефтяного эмбарго".



"Венгрия неоднократно предупреждала, что может наложить вето на нефтяной пакет, который не дает ей достаточно времени и финансовой помощи для создания инфраструктуры, необходимой для того, чтобы отключить себя от поставок по российским нефтепроводам. По словам дипломатов, по крайней мере еще два государства - Чехия и Болгария - заявили, что, если Венгрии и Словакии будет предоставлено больше времени для прекращения закупок российской нефти, им следует предоставить такую же свободу действий", - отметили авторы.



ЕС также предлагает ввести санкции в отношении предстоятеля Русской православной церкви патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает France-Presse со ссылкой на документ.



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций против России будет представлен в среду, сообщает РИА "Новости". Под новые санкции ЕС попадет Сбербанк: его отключат от системы SWIFT, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, будет введен запрет на трансляцию ряда российских телеканалов. Также Еврокомиссия предложит запретить весь импорт российской нефти в страны ЕС.



В статье сказано, что движение Евросоюза к запрету на импорт российской нефти "потенциально дорого обходится" самому альянсу, который сильно зависит от российских углеводородов для транспортировки, отопления, электроэнергии и промышленного производства.



Вступившие в силу ограничения



Первым о готовящемся шестом пакете санкций сообщил Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.



"Неспровоцированная война России против Украины влияет на глобальную безопасность. Мы работаем над шестым пакетом санкций, который направлен на отключение от SWIFT большего числа банков, составление списка лиц, причастных к дезинформации, и меры по импорту нефти", - написал он накануне в Twitter.



Евросоюз начал вводить санкции против России сразу после признания ею независимости Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 2022 года. Согласно данным базы по отслеживанию санкций Castellum.ai, на 29 апреля против РФ было введено около 7,4 тыс. новых ограничений.



В целом санкции направлены на финансовую, энергетическую и транспортную отрасли, поставки товаров, технологий и оборудования, а также визовую политику. Так, ряд крупных российских банков уже отключили от системы межбанковских платежей SWIFT. Кроме того, на территории России была приостановлена деятельность платежных систем MasterCard и Visa.



Активы Центробанка РФ, размещенные за рубежом, были заморожены, из-за чего Россия технически лишилась возможности расплачиваться с нерезидентами. Из страны после начала спецоперации также ушли многие иностранные компании, были прекращены инвестиции, поставки продукции и оборудования.



Некоторые ограничения персонально затронули нескольких граждан РФ. Их активы за рубежом заморозили, а въезд в страны Евросоюза запретили.



Пятым пакетом санкций ЕС запретил заходы российских судов в свои порты, согласовал эмбарго на поставки российского угля, которое вступит в силу уже в конце лета 2022 года. В Россию также запретили ввозить реактивное топливо, квантовые компьютеры и полупроводники.



"Новые запреты на импорт таких продуктов, как древесина, цемент, удобрения, морепродукты и спиртные напитки. Согласованные запреты на экспорт и импорт составляют только €10 млрд и €5,5 млрд соответственно", - говорится в заявлении совета ЕС по пятому пакету санкций.