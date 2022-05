Оливер Стоун: сценарий ядерной провокации США на Украине

14:49 04.05.2022

"Вашингтон ищет повод, чтобы ее осуществить"



Оливер Стоун – известный американский журналист, который знаком российскому зрителю по интервью с Владимиром Путиным, написал у себя Twitter, что США готовят в Донбассе провокацию с ядерным взрывом малой мощности, в результате которого могут погибнуть тысячи украинцев. О том, какие планы Вашингтона стоят за возможностью этой провокации, "МК" рассказал военный эксперт капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров.



- Сейчас все зациклилась в основном на ядерном заряде, - поясняет эксперт, - а ведь конгресс США принял решение о том, что если Россия применит не только ядерное, но биологическое или химическое оружие, то это позволит направить американские войска на Украину для наведения порядка. И сейчас Вашингтон ищет повод для того, чтобы осуществить этот сценарий.



- Но Байден постоянно подчеркивает, что США не хотят вступать в непосредственный военный конфликт с Россией. В планах - только поставка вооружений Украине.



- Это слова. Дела говорят о другом. Напомню, 19 апреля состоялась видеоконференция глав государств - стран НАТО и их партнеров, где обсуждалась ситуация на Украине и было принято принципиальное решение: Россия на Украине не должна победить.



Затем, 26 апреля, на военной базе США в Рамштайне прошло первое совещание группы, в составе которой представители более 40 стран, по обеспечению так называемой безопасности на Украине. Там уже решались конкретные технические вопросы. Часть из них обсуждалась в закрытом режиме и нигде не освещалась, но можно предположить, что там как раз поднималась тема военной интервенции НАТО на Украину. И сейчас для этой интервенции усиленно ищется предлог.



- Зачем требуется предлог, разве без него не обойтись?



- С нашей стороны идет речь лишь о специальной военной операции. Как при этом объяснить миру, что в происходящее на Украине ввязываются страны НАТО?



- То есть ядерная, химическая или биологическая провокация может стать для США официальным поводом для отправки своих войск на Украину?



- Конечно. После этого будет уже достаточно, чтобы какой-нибудь сенатор на заседании парламента США поднял бутылочку с жидкостью или порошком и сказал: вот то "оружие массового поражения, которым Россия травит Украину". И подготовка к этому уже идет. Там уже было объявлено, что Россия, дескать, уже применяла химическое оружие в Сирии. То есть весь этот бред уже говорится вслух - готовится общественное мнение.



- Как чисто практически такая провокация может быть организована? К примеру, какие-нибудь системы вооружений, поставляемые американцами на Украину, способны доставить небольшой ядерный заряд? С их помощью можно организовать ядерную провокацию?



- Украина и сама имеет на вооружении тактический комплекс "Точка-У", который может нести ядерный заряд.



Оливер Стоун предупредил о риске американских провокаций в Донбассе



- Но "Точка-У" слишком часто подводит. ВСУ уже пытались устроить провокации с ее помощью, но она ненадежна. После удара остаются части ракеты с номерами, по которым легко определить ее принадлежность. Да и российские ПВО к ней "пристрелялись" - часто сбивают. А вот, допустим, американские гаубицы модели M777 калибра 155 мм, которые США поставляют Украине, могут быть пригодны для ядерной провокации?



- Вообще, у нас считается, что для ядерного заряда малой мощности подходит оружие калибром 205 мм. Хотя, возможно, на Западе уже другой калибр под это приспособили, например 155-миллиметровый. Здесь сказать трудно. Но в любом случае средство доставки ядерного заряда малой мощности найти несложно. В конце концов это может быть какая-нибудь бомба, сброшенная с самолета F-15, который сертифицирован в качестве носителя для такого ядерного оружия. Короче, носитель найдут, если понадобится повод.



- А нам в такой ситуации что делать?



- У нас выход здесь один - биться до победного конца. С политической, экономической и военной точки зрения.



Ольга Божьева



Иностранцев напугало предупреждение Оливера Стоуна о ядерной провокации на Украине

"Спасибо тебе за честность"



Американский кинорежиссер Оливер Стоун рассказал в соцсетях о возможной провокации Соединенных Штатов с использованием ядерного оружия в Донбассе. По мнению режиссера, США попытаются выставить виновником в глазах общественности именно Россию, чтобы лишить ее поддержки всего остального мира. Многие иностранные пользователи Сети прокомментировали предупреждение режиссера с мировым именем.



Жительница Великобритании Джоанна Дуплес опубликовала комментарий под заявлением кинорежиссера: "Вы совершенно точно определили беспринципность как главную отличительную черту американской политики. США и страны НАТО фактически воюют с Россией чужими руками. Я никогда не видела такого огромного количества лживой пропаганды, в которую верит столько людей!"



Пользователь с ником "AJM19841" написал: "Ситуация гораздо сложнее наивной концепции "добро сражается против зла", но именно так западные медиа объясняют действия США, НАТО и Украины против России. Порой доходит до того, что американские СМИ скрывают реальные потери украинских солдат, чтобы не дать обычным людям усомниться в необходимости любыми способами замедлить темпы российской спецоперации".



Британец Георг заметил: "Что-то подобное США пытаются устроить в Приднестровье. Если Байден сможет убедить Румынию или Польшу ввести туда войска, Россия окажется в очень тяжелом положении".



Англичанин с ником "Маркус Аврелий III" отметил: "Меня беспокоит, что, если у России не получится убедить весь мир в преступности американского миропорядка, США так и останутся безнаказанными".



Ирландец Джон Мак Эйли оставил ироничный комментарий: "Мы хотя бы знаем, что только одна страна за всю историю применяла ядерное оружие против мирных жителей. Надеюсь, мне не нужно напоминать, как называлось то государство, сбросившее две ядерные бомбы в 1945 году?"



Гражданин США с ником "Кони в саду" ответил: "Спасибо тебе за честность, Оливер. Я был в ужасе, когда вышла статья в газете The New York Times, где американцев пытались убедить в рациональности использования ядерного оружия против России".



Американец с ником "Критические мысли" заключил: "Около половины всего мира критично относятся к внешней политике США. Не стоит забывать, что Россия и Китай хорошо знают своего противника. А вот Джо Байден и понятия не имеет, чего хотят добиться Владимир Путин и Си Цзиньпин".



Авторы: РОМАН ТЮКАВКИН