 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 04.05.2022
15:35  В Ташкенте прошло шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду"
15:11  IT-гиганты платят казахстанским программистам 3 тысячи долларов в месяц, - "Э-К"
15:04  КазСиловики схватили боевика, пытавшегося захватить в январе Алматинскую телебашню "Кок Тобе"
14:49  Оливер Стоун: сценарий ядерной провокации США на Украине
14:14  Нефтяник-политолог Жумагазиев стал секретарем правящей Казпартии "Аманат" (экс-"Нур-Отан")
13:55  Эмбарго на нефть из России в течение полугода: что может войти в шестой пакет санкций ЕС
13:46  "Время пришло": В Бишкеке призвали Центральную Азию объединиться вокруг России

13:01  Власть Пашиняна таранят мусорными баками: правительство Армении рассчитывает на силу
12:54  Олег Айрапетов: Мировая революция и борьба с ней весной 1919 года. Венгрия и Бавария
10:53  Умер один из могильщиков СССР - белорусский лидер Шушкевич
10:45  Дорогой евро, дорогой доллар: какие потрясения ждут Казахстан, - Н.Искаков
10:38  Более 100 советников уволили из структур Казнацфонда "Самрук-Казына"
10:30  Погода как определяющий фактор мировой политики, - Кирилл Зайцев
09:01  Семь на тридцать. Как выживала Алма-Ата при семи предыдущих градоначальниках. Ч. 1, - Е.Косенко
08:54  Токаев подписал указ о создании 3 новых областей с 8.06 - Абай, Жетису и Улытау
08:42  ЕАЭС и макроэкономика, - Владимир Чушкин
08:39  Мир вступает в эпоху ресурсного дефицита и высоких цен на энергоносители, - В.Прохватилов
08:13  Токаев подписал спорный законопроект, регулирующий соцсети, - "РО"
07:32  Противостояние не только Востока и Запада, но Севера и Юга, - Евгений Фатеев
07:28  Последнее китайское предупреждение Америке. Пекин вряд ли будет цацкаться с Вашингтоном, - И.Рыбин
01:36  Ян Гуанбинь: Вековая борьба русских и переустройство мирового порядка
00:44  Страны ЕС поглотит энергокризис: кто останется без российского газа, - "МК"
00:43  Узбекистан и Казахстан начали переманивать российских айтишников
00:33  Засел в печенках: как коронавирус может вызвать гепатит
00:30  На происходящее в Украине Азия смотрит в бинокль, - Г.Трофимчук
00:28  Премьер Кыргызстана А.Жапаров улетел в Германию лечить сердце
00:27  Россия дала Китаю украинский козырь против США, - Взгляд
00:25  Надежды ливанцев связаны с выборами, - Н.Плотников
Вторник, 03.05.2022
21:58  Прогнать беса украинского нацизма, - Дмитрий Ольшанский
21:41  СМИ сообщают о пленении в Мариуполе катакомбного канадского генерала Тревора Кадье
21:19  Токаев подписал указ о переименовании Капшагая в Конаев
20:08  Неожиданный карьерный рост: директором "Хабар 24" стала автор книги о Назарбаеве
15:59  Путин подписал указ об ответных экономических мерах
15:03  КазТокайРеформы. Наццентр по управлению персоналом госслужбы преобразуют в "HR-институт"
15:00  КазАнтикор трясет шымкентскую полицию
14:40  Только уголь и атом спасут Казахстан, но, возможно, уже поздно, - Петр Своик
14:29  Сошедший в Жумгале оползень перекрыл автодорогу Арал-Мин-Куш (видео)
14:24  Юный казахстанец Ногербек Казыбек стал чемпионом мира по шахматному рапиду в возрасте до 18 лет
14:14  Александр Дугин: Мы воюем с цивилизацией Антихриста
14:03  Знамя Победы: почему Рахимжана Кошкарбаева при жизни обошла заслуженная слава?
13:36  Раскулачивание назарбаевской элиты: Нужен институт опричнины, - А.Вьюгин
13:35  "Токаев пока не трогает самых главных", - Досым Сатпаев
13:33  Реставрация елба-ханского самодержавия в Казахстане, - В.Ковтуновский
12:57  Узбекистан опровергает инфу о полетах своих развед-дронов над Севером Афганистана
12:53  Генпрокуратура Казахстана оценила ущерб от "бардака" на таможне в $368 млн
12:37  Эстония разрывает несправедливый договор с Россией о границах. Требуют себе Печерскую волость
12:26  Зерно массового поражения: Россия и Украина оказались обладателями "продуктового оружия", - М.Гойхман
12:25  В Армении, похоже, анти-пашиняновское народное восстание
10:45  Каздепы опять озабочены казязыком. Статуса мало
09:58  МВФ, Украина и международный разбой, - В.Катасонов
09:56  Что значат поставки казахстанской нефти в Беларусь?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
КазСиловики схватили боевика, пытавшегося захватить в январе Алматинскую телебашню "Кок Тобе"
15:04 04.05.2022

Захват телевышки "Кок Тобе" в январе: нападавший под стражей
Тимур НИТАЛИЕВ

Об этом в ходе брифинга рассказал замглавы первой службы Генпрокуратуры Казахстана Елдос КИЛЫМЖАНОВ, сообщает Экспресс К.
В ходе доклада спикер уточнил, что в Алматы изобличен участник погромов, который также пытался устроить захват телевышки.

В Алматы 6 января он пытался захватить здание телевышки "Кок Тобе". Основная цель захвата - контроль работы телевидения и радио для агитации выхода граждан на улицы. Захват был предотвращен. Подозреваемый под стражей,
- сказал КИЛЫМЖАНОВ.

Ранее сообщалось, что в ходе январских беспорядков преступники с целью организации телеэфира планировали захватить телевышку "Кок Тобе", при этом склоняли мирных граждан к совместному совершению преступления и покушались на их жизнь.

Получив отказ от 30-летнего мужчины, преступники два раза выстрелили в него из дробового ружья, в результате чего потерпевший получил ранения в руку и в область паха.

Источник - exk.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651665840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 мая 2022 года №885
- Законопроект о республиканском бюджете рассмотрят в Сенате
- Планы по строительству и модернизации очистных сооружений в городах обсудили в Правительстве РК
- Алихан Смаилов провел встречу с Сэром Сумой Чакрабарти
- Зачем нужен референдум
- Инфляция в Республике Казахстан
- Вопросы производства и распределения ГСМ обсудили в Правительстве
- О предварительной оценке платежного баланса Республики Казахстан за I квартал 2022 года
- Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Парламента вместо выбывших
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  