КазСиловики схватили боевика, пытавшегося захватить в январе Алматинскую телебашню "Кок Тобе"

15:04 04.05.2022

Захват телевышки "Кок Тобе" в январе: нападавший под стражей

Тимур НИТАЛИЕВ



Об этом в ходе брифинга рассказал замглавы первой службы Генпрокуратуры Казахстана Елдос КИЛЫМЖАНОВ, сообщает Экспресс К.

В ходе доклада спикер уточнил, что в Алматы изобличен участник погромов, который также пытался устроить захват телевышки.



В Алматы 6 января он пытался захватить здание телевышки "Кок Тобе". Основная цель захвата - контроль работы телевидения и радио для агитации выхода граждан на улицы. Захват был предотвращен. Подозреваемый под стражей,

- сказал КИЛЫМЖАНОВ.



Ранее сообщалось, что в ходе январских беспорядков преступники с целью организации телеэфира планировали захватить телевышку "Кок Тобе", при этом склоняли мирных граждан к совместному совершению преступления и покушались на их жизнь.



Получив отказ от 30-летнего мужчины, преступники два раза выстрелили в него из дробового ружья, в результате чего потерпевший получил ранения в руку и в область паха.