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IT-гиганты платят казахстанским программистам 3 тысячи долларов в месяц, - "Э-К"
15:11 04.05.2022

Алан ИСАЕВ

Казахстанские программисты готовятся выпорхнуть из гнезда / decode.kz

Казахстанские программисты живут в Казахстане, а получают зарплату, достойную по западным меркам. Экспресс К узнал, как наши умницы становятся "новой нефтью".
Прямо сейчас на сайте Headhunter опубликовано около двух тысяч вакансий для казахстанских программистов. Это самая востребованная специальность. И примерно 400 вакансий - это удаленная работа для зарубежных заказчиков.

Основатель столичной школы программирования Decode Елнур СЕИТЖАНОВ говорит, что многие казахстанские программисты работают на заграничного работодателя. То есть удаленно. Поэтому казахстанским работодателям тоже приходится достойно платить своим специалистам.

Наших программистов выгодно брать на работу. Им можно платить меньше, чем, скажем, зарубежным специалистам. К примеру, не 4 тысячи долларов, как американцу, а 3 тысячи, что для наших большие деньги,

- объясняет Елнур СЕИТЖАНОВ.

Самому Елнуру 26 лет. Он выпускник Международного университета информационных технологий и помимо собственного бизнеса работает разработчиком для одной австрийской компании.

- Мы пропагандируем патриотизм, то есть призываем казахстанских программистов работать удаленно за рубежом, а жить и тратить деньги в Казахстане. И многие мои знакомые так и поступают. Но есть и те, кто уехал. Мы их всячески уговариваем вернуться. Есть и признанные специалисты, которые работают на лидеров мирового рынка. Моя одноклассница Назерке КАЛИДОЛДА работает в Google, - говорит Елнур СЕИТЖАНОВ.

Программисты превращаются в "новую нефть" и способны оживить экономику целой страны.

Примечательно, что немало белорусских и российских программистов в связи с известными событиями выбрали в качестве страны проживания Казахстан.

Ребятам здесь комфортно в плане языковой среды. Есть хабы, где они могут работать. Я думаю, нужно Казахстану создавать все условия для них и привлекать их к себе,

- считает СЕИТЖАНОВ.

Казахстанская IT-отрасль находится на взлете. Многие переходят в эту профессию сознательно.

Только одна треть программистов в мире получили высшее специальное образование. Две трети - просто закончили курсы. У кого-то для освоения уходит три месяца, если у него есть математическая база или он любил логические задачи, а у кого-то - год,

- рассказывает программист.

Прямо сейчас на рынке Казахстана востребованы языки Pyton и Java Script. А в крупных банках востребованы специалисты, владеющие старым добрым языком Java.

Найти работу не проблема. Чаще всего сейчас программисты находят ее через специальные Telegram-каналы, - говорит СЕИТЖАНОВ,

Источник - exk.kz
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