В Ташкенте прошло шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду"

15:35 04.05.2022

В Ташкенте прошло шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду": выступили Валиева, Щербакова, Трусова, Загитова, Медведева, Тарасова и Морозов



29 апреля в Ташкенте прошло ледовое шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду".



"Чемпионы на льду"

Ташкент, Узбекистан



Участники

Камила Валиева

Анна Щербакова

Александра Трусова

Алина Загитова

Евгения Медведева

Евгения Тарасова – Владимир Морозов



Опубликовал Ян Мельник







Российская фигуристка Алина Загитова приняла участие в шоу в Ташкенте. Фан-аккаунт фигуристки в Telegram опубликовал фотографии с мероприятия.



"Ох, какая красивая", - прокомментировала публикацию одна из подписчиц.



"Алина такая красивая!" - добавил другой подписчик.



"Какая красотка выросла!" - резюмировал еще один фанат фигуристки.



Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии "Гран-при" в 2019 году.



