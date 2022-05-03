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|В Ташкенте прошло шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду"
15:35 04.05.2022
В Ташкенте прошло шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду": выступили Валиева, Щербакова, Трусова, Загитова, Медведева, Тарасова и Морозов
29 апреля в Ташкенте прошло ледовое шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду".
"Чемпионы на льду"
Ташкент, Узбекистан
Участники
Камила Валиева
Анна Щербакова
Александра Трусова
Алина Загитова
Евгения Медведева
Евгения Тарасова – Владимир Морозов
Опубликовал Ян Мельник
Российская фигуристка Алина Загитова приняла участие в шоу в Ташкенте. Фан-аккаунт фигуристки в Telegram опубликовал фотографии с мероприятия.
"Ох, какая красивая", - прокомментировала публикацию одна из подписчиц.
"Алина такая красивая!" - добавил другой подписчик.
"Какая красотка выросла!" - резюмировал еще один фанат фигуристки.
Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии "Гран-при" в 2019 году.