Участники ВОВ в России получат в 9 раз меньше, чем в Узбекистане и Киргизии

20:24 04.05.2022

Сравнение ветеранских выплат ко Дню победы

Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

4.05.22



В годовщину Победы участники Великой Отечественной войны, проживающие в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и на освобожденных территориях Украины, получат по указу президента РФ Владимира Путин единовременную выплату в 10 тысяч российских рублей. Такую же сумму получат и ветераны, проживающие на территории РФ. Ежегодные выплаты ко Дню Победы в размере 10 тыс. рублей были перечислены 20 320 ветеранам в РФ, сообщили в Минтруде. Некоторые российские регионы увеличивают выплаты ветеранам ко Дню Победы. Причем региональная добавка может быть даже больше федеральной выплаты в 10 тысяч рублей.

Примечательно, что разовые выплаты российским ветеранам во много раз меньше, чем аналогичная помощь их однополчанам, проживающим в азиатских республиках бывшего СССР. Год назад наша газета уже писала об этой странной тенденции - выплачивать ветеранам из РФ ко Дню победы значительно меньше, чем в других постсоветских республиках (см. НГ от 3 мая 2021 года "Выплату ветеранам войны назвали большой политической ошибкой"). В



В Узбекистане, например, ветераны войны, узники концлагерей и блокадники Ленинграда получат по 15 млн сумов (что эквивалентно 1339 долларам США или больше 93 тысяч российских рублей). В Узбекистане проживают на сегодня 236 участников Второй мировой войны.



В Киргизии ветеранская выплата ко Дню победы составит 100 тысяч сомов (1209 долларов или почти 85 тысяч российских рублей). Эту выплату получат инвалиды и ветераны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также блокадники Ленинграда. На начало февраля в Киргизии общая численность ветеранов Великой Отечественной войны составляла 107 человек.



В Казахстане размеры ветеранских выплат ко Дню Победы меняются в зависимости от региона проживания и особого статуса получателя. Так, ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Нур-Султане и Алматы, получат по 1 млн тенге (156 тысяч российских рублей), а в Актобе – 2 млн тенге (312 тысяч российских рублей).



Так что разница в размере ветеранских выплат в этом году даже увеличилась. В прошлом году "НГ" написала, что "живущие в Казахстане солдаты получат в 17 раз больше, чем их российские однополчане". А сегодня можно назвать другую разницу - в 31 раз больше, чем в РФ. По состоянию на 1 апреля 2022 года в Казахстане проживали 387 участников и инвалидов Великой Отечественной войны.



В Таджикистане выплаты ко Дню Победы также меняются от региона к региону. В Душанбе ветераны Великой Отечественной получат по 3000 сомони (16,8 тысяч российских рублей). А в Согдийской (бывшей Ленинабадской) области участники и инвалиды Великой Отечественной, лица, работавшие в тылу, а также супруги военнослужащих, оставшиеся без попечителя, получат по 6000 сомони (33,6 тысяч российских рублей). На конец апреля в Таджикистане проживали 59 участников Великой Отечественной войны.



Украинские ветераны войны и жертвы нацистских преследований на контролируемых Киевом территориях получат в мае в пересчете на российскую валюту от 2,4 до 11,1 тысяч рублей.



В Белоруссии инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат материальную помощь в эквиваленте 48,8 тысяч российских рублей.