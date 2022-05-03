Безналичный бум Таджикистану не грозит

00:19 05.05.2022

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Пять преград, которые препятствуют развитию безналичных расчетов в Таджикистане.



Цивилизованный мир сегодня пользуется всеми удобствами безналичных расчетов, тогда как подавляющее большинство держателей платежных карт в Таджикистане стоят в очереди у банкомата, чтобы обналичить свои зарплаты и пенсий. В чем проблема?



Преимущества безналичных платежей трудно переоценить: комфортная оплата товаров и услуг, перевод денег без посещения банковских пунктов, безопасность в случае потери карты, контроль расходов с помощью истории покупок, удобство перевоза денег за границу, приятные вознаграждения за пользование картами (скидки и кэшбэк), отсутствие проблем со сдачей.



Первые страны мира, которые полностью перешли на безналичные платежи были названы еще в 2018 году. Ими оказались Норвегия и Швеция. Доля безналичных платежей в России, по данным Центробанка, в 2021 году достигла 73% от розничного оборота, а по итогам текущего года прогнозируется увеличение этого показателя до 75%.



В Центральной Азии соотношение наличного и безналичного оборота ни в одной из стран региона не превышает 30%.



Пока только каждый десятый…



Правительство Таджикистана в конце 2018 года приняло постановление, которым обязало все предприятия и учреждения, предоставляющие платные услуги, с 1 апреля 2019 года предоставлять своим клиентам возможность безналичного расчета.



Также для продвижения безналичной коммерции совместно с IFC была разработана и уже реализуется Национальная стратегия по переходу к безналичным платежам.



В республике широко распространена платежная банковская карта, по крайней мере, зарплаты бюджетников и пенсии уже несколько лет начисляются исключительно на карты.



Общее количество держателей карт, по данным Национального банка, к началу 2022 года составило 3,5 млн единиц, что на 25% (на 700 тыс. карт) больше, чем в начале 2021 года.



В торгово-сервисных заведениях страны в минувшем году проведены безналичные операции с использованием платежных карт и электронных кошельков на сумму 3,7 млрд сомони ($330 млн).



Согласно данным НБТ, соотношение операций по снятию наличных денег и безналичной оплаты товаров и услуг электронными платежными средствами в 2021 году составляло 90% к 10%.



В регуляторе отмечают, что, хотя данный показатель за последние три года вырос в два раза в пользу безналичных платежей, "такое соотношение не может нас устраивать".



Планируется совместно с кредитными организациями расширить инфраструктуру для приема безналички.



В начале 2022 года в стране, по данным НБТ, действовало 1412 банкоматов и 4878 электронных терминалов.



Количество электронных кошельков кредитных организаций составило 3,5 млн единиц, что в 2,1 раза больше по сравнению с началом минувшего года.



Также на предприятиях торговли и сервиса стали активно устанавливать QR-коды, которые в отличие от электронных терминалов требуют малых затрат и технической поддержки и дают больше возможностей для осуществления безналичных расчетов, отмечают в регуляторе.



Пять причин



Специалисты выделяют пять главных преград, которые препятствуют развитию безналичных расчетов в Таджикистане.



В первую очередь отмечается отсутствие необходимой инфраструктуры, особенно в сельской местности. А 70% населения страны, по официальным данным, проживает в селах.



Кроме того, многие люди не доверяют финансово-банковской системе после последнего кризиса в секторе, приведшего к ликвидации пяти банков. Поэтому многие держатели карт после начисления зарплат и пенсий сразу же выстраиваются в очереди у банкоматов, чтобы обналичить свои деньги.



Еще одной причиной неразвитости безналичных платежей в стране считается низкая финансовая грамотность населения.



Сотрудники банков утверждают, что многие воспринимают банковские карты исключительно в качестве элемента передачи наличных денег и даже не подозревают, что с ее помощью можно платить за товары и услуги, переводить деньги, осуществлять другие операции.



Еще один барьер - дорогой и некачественный Интернет. В глобальном рейтинге британского аналитического центра Cable.co.uk, Таджикистан по стоимости мобильного Интернета занимает 132 место в мире.



Средняя стоимость 1 Гб составляет $2,60. Это в 18 раз больше, чем в Кыргызстане и почти в 5 раз больше, чем в Узбекистане и Казахстане.



А по скорости Таджикистан находится среди 10 стран с самым медленным Интернетом в мире.



Пятая и, возможно, главная причина нашей безналичной несостоятельности заключается в неготовности торговцев к прозрачной работе из-за высокой налоговой нагрузки.



Многие из них утверждают, что не могут позволить полностью перейти на прием безналичной оплаты, так как это покажет налоговым органам все доходы. А зарабатывать при действующей налоговой нагрузке с полной оплатой всех налогов очень сложно.



Нужны стимулы



Экономист Обид Хайруллоев предлагает стимулировать торговцев, а именно предоставлять им какие-нибудь льготы, например, снизить ставки налогов по безналичным расчетам и прочее.



"Это выгодно как торговцам, так и государству, потому что выводит из "тени" большой объем денег, соответственно, увеличивает размеры налоговых доходов в бюджете страны", - уверен он.



Экономист считает, что переход на безналичную оплату в торговых точках полностью связан с заинтересованностью коммерсантов. "Если торговцы не будут принимать наличные деньги, покупатели будут вынуждены обзавестись устройствами для безналичных платежей. Примером может послужить оснащение столичного общественного транспорта (автобусы и троллейбусы)", - подчеркнул он.



Также экономист предлагает стимулировать безналичную оплату различными бонусами и спецпредложениями.



Представители IFC еще до пандемии предложили правительству создать в республике упрощенную систему налогообложения для безналичных расчетов, как это делается во многих странах мира.



Эксперты этой организации предлагали предоставить коммерсантам такие условия, чтобы они были заинтересованы в переходе на безналичную работу.



Чтобы банки предоставляли безналичные услуги, люди пользовались ими, а малый и средний бизнес хотели бы принимать безналичные платежи, - предлагала еще несколько лет назад руководитель проекта IFC по электронным финансовым услугам в Центральной Азии и Азербайджане Зарина Одинаева.



Впрочем, в одном из последних вариантов проекта нового Налогового кодекса предусматривалось стимулирующее налогообложение для тех предпринимателей, которые полностью откажутся от наличных расчетов.



Проект документа содержал разные льготы, например, более низкую ставку НДС для безналичных операций, которую через каждые три года предусматривалось еще снижать.



Параллельно предусматривалось повышение ставок для тех лиц, которые продолжили бы работать с наличностью. Казалось, что в стране после введения нового Налогового кодекса в действие начнется безналичный бум.



Однако, в принятом в конце прошлого года Кодексе, к нашему удивлению, этих стимулов не оказалось, что может отправить переход на безналичные расчеты в долгий ящик.