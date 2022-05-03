Казахстан или Узбекистан? Куда ссунявому россиянину податься?

00:28 05.05.2022

Казахстан или Узбекистан? Куда россиянину податься?

С развертыванием санкций против России ряд российских компаний видят невозможность дальнейшей работы на подсанкционной территории и вынуждены искать себе другие регионы для переноса работы.



При этом эти компании рассматривают два варианта переезда – перенос координационного центра и финансового, оставляя производственные мощности в РФ или в другой стране, где они находились до введения санкций, а второй вариант – полный перенос деятельности, как головного офиса, так и производственных линий.



Если в первом случае нужна финансовая свобода маневра, как это происходит с компанией InDriver, то во втором – это невозможность получать сырье и/или экспортировать готовые товары. Или, когда речь идет о работе финансового брокера – после всех санкций, граждане России просто не смогут вкладывать в иностранные акции, а значит если брокер хочет сохранить средства своих клиентов, то просто будет обязан быстро переносить свои операции за пределы РФ.



Самой большой сложностью является невозможность предсказать, когда эти санкции закончатся – все ли сразу или будут постепенно сниматься по мере выполнения каких-то требований. Из-за большого количества экономических агентов, которые ввели санкции, низка вероятность, что санкции будут сняты одновременно, а также, что санкции будут сняты в результате жестких контрсанкций с российской стороны. Предварительный вывод – санкции надолго и точно на срок больше 5 лет.



Целиком и полностью можно приветствовать желание россиян выводить производства в Казахстан и Узбекистан, если российским компаниям будет удобно работать в наших странах.



Однако при этом российским компаниям надо правильно выбрать территорию для размещения производств.



Есть ряд плюсов и минусов в Казахстане и в Узбекистане.



В Узбекистане гораздо больше рабочих рук, в Казахстане – больше земли и те, кто планирует перенос производств, должны подсчитать удельный вес затрат на электричество, воду, зарплаты, качество рабочей силы и так далее.



Однако если затем речь идет об экспортных поставках в РФ, то в пользу Казахстана говорит то, что РК входит в состав ЕАЭС, а также близость крупных казахстанских промышленных центров, где можно наладить производство, к границе с Россией. Транзит, дороговизну перевозку никто не отменял и, если речь идет о больших партиях или скоропортящемся товаре – выбор очевидно падет на северные регионы Казахстана, те же вновь образованные области – Улытауская и Абайская, потому что они практически на границе с южными регионами РФ.



Опять же речь вовсе не о конкуренции Казахстана и Узбекистана за переносимые производства, а скорее о правильном выборе для акционеров этих предприятий. Ведь если производства разместить в той же Абайской области, даже при дефиците рабочих рук в том регионе – сотрудников всегда можно привезти из Узбекистана, с юга России или с юга Казахстана. В этом смысле ситуации поможет еще не закончившаяся программа "Нурлы кош", по которой жители юга Казахстана получают помочь при переезде на север страны.



Если российская компания занималась фруктами, овощами или мелкотоварным производством, особенно текстильным – это Узбекистан.



При снижении содержания кислорода в воздухе первыми это ощущают птицы, поэтому на подводных лодках, в шахты нередко брали с собой канареек, которые незамедлительно поднимали тревогу.



В случае же с санкциями первыми проблему ощутили хрупкие IT бизнесы, которые критически зависят от быстрых международных платежей и доступа к международным складам. Ощутили и уже переехали в Европу, Казахстан, Узбекистан, Индонезию и другие страны. Это самый легкий на подъем типа бизнеса. Он слабо платит налоги в местную казну, однако в целом – самый глобальный и быстрее всего вовлекает местных специалистов.



В случае продолжения и ухудшения санкций – что мы наблюдаем сейчас – самый медленный на подъем – производство. Перенос производства – процесс длительный, сложный и затратный.



Обычно производители будут решать перемещаться только по результатам плохого года и потенциального ухудшения условий. Один убыточный год ничего не значит, однако потенциально десятилетие убытков – уже после первого года подтолкнет производителей искать место, где есть сырье (или куда его можно быстро и недорого доставить), электричество, вода, земля и другие необходимые вещи.



Если это модульные цеха международного концерна, перемещение пройдет быстро. Но уникальные, единичные производства будут держаться до последнего, в поисках способа извлекать прибыль из санкций.



Пока сейчас российские производители работают со склада, часть уже смогли найти альтернативные источники сырья или альтернативные маршруты по его доставке. Но мы не видим дна санкций или правильнее будет сказать – верхушки санкционного забора, который продолжает расти. Поэтому для бизнеса, который зависит от международных цепочек поставок – дальнейшая работа является лотереей вокруг политических рисков.



Как ни странно, несмотря на запасы земли, воды и электричества – Казахстан не резиновый и наиболее удобные места уже занимаются, поэтому лучше всего будет российским компаниям принимать решение уже этой осенью, чтобы следующий год начать на новом месте. Уверен, что казахстанские регионы окажут всяческое содействие, тем более все акимы областей сейчас в весьма слабой позиции.



Быстрозапрягающие российские компании однозначно увидят пользу в размещении производств для экспорта в Китай, Иран, Афганистан – не говоря уже о рынках Центральной Азии. Если производства очень большие, то не сомневаюсь, что казахские и узбекские власти совместно смогут извлечь прибыль и предоставить хорошие льготы. Речь идет о тех же российских филиалах международных компаний, которые закрываются в РФ. Ведь часть из них работает и в Центральной Азии, просто надо перенести дополнительные линии сюда, на что – уверен – правительство Казахстана сможет дать налоговые скидки на первые пару лет работы.



По результатам первого квартала – рано говорить, думаю, российские компании увидят влияние санкций где-то к третьему кварталу и будут решать. Более того, Центральная Азия не только с удовольствием примет российские компании, но и украинские – которые не видят свое будущее в Европе.



Когда-то Центральная Азия внесла важнейший вклад в войну – приняв миллионы эвакуированных, отдав жизни половины своих сыновей на войне, и разместив у себя важнейшие производства – так и сейчас Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан – дадут крышу, землю и… интернет страждущим, которые вольются в наши страны и сядут за наш дастархан друзьями.



Автор:

Рысмамбетов Расул

03.05.2022