Да будет свет! Есть-ли будущее у KZэнергетики?

00:31 05.05.2022 Да будет свет! Есть-ли будущее у отечественной энергетики?

Серия произошедших в нынешний отопительный сезон крупных аварий на энергообъектах, помимо перебоев с подачей тепла и света населению, спровоцировала очередную волну дискуссий и обращений в адрес правительства со стороны специалистов отрасли, депутатского корпуса.



Несколько недель назад, после аварий на Петропавловской ТЭЦ-2 (АО "СевКазЭнерго") и ТОО "Степногорская ТЭЦ", представители Казахстанской электроэнергетической ассоциации ("КЭА") и энергокомпаний обратились уже к Президенту страны.



В традиционном списке озвученных проблем - техническая и технологическая отсталость энергопредприятий, не соответствующая их потребностям, тарифная политика, высокие технические и производственные потери.



В очередной раз указывается, что причина всех бед - громоздкая система государственного регулирования, не способная обеспечить эффективное реформирование отрасли.



Позиция представителей энергетического сегмента, регулярно озвучиваемая на разных площадках, в целом, понятна, однако необходимо вспомнить и проанализировать, что же конкретно сделано за эти годы, и даже десятилетия, самими хозяйствующими субъектами, включая администрацию компаний, штат высокооплачиваемых специалистов и топ-менеджеров для недопущения случившейся "деградации отрасли"?



Ведь согласно внутренних уставных документов и стратегий развития, любое предприятие обязано само распоряжаться активами, проводить их модернизацию и развитие, или хотя бы элементарно - поддерживать в рабочем состоянии.



Однако, как показывает практика, эти аспекты функционеры отрасли в своих обращениях скромно обходят.



Здесь будет уместно сделать небольшой исторический экскурс.



У многих казахстанцев 90-е годы, помимо прочих трудностей того периода, ассоциируются с постоянными авариями на электрических сетях. Жители столицы и регионов ежедневно на себе испытывали "конец света", возникавшего из-за устаревшего оборудования, перегрузок на высоковольтных линиях.



Захиревший на фоне развала экономики страны энергетический рынок остро нуждался в реформах. И они стартовали. В середине 90-х годов был издан Указ Президента РК "Об электроэнергетике" (1995 г.), принята "Программа приватизации и реструктуризации в электроэнергетике" (1996 г.).



Тогда же структура энергетической системы Казахстана была разделена на экономически независимые образования:



- Национальная электроэнергетическая система (НЭС), представленная АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC);



- Региональные электросетевые компании (РЭК), выполняющие функции по передаче электрической энергии на региональном уровне;



- Производители электроэнергии – независимые или интегрированные с крупными промышленными объектами, электростанции.



К 2005 г. были приватизированы или переданы в управление около 80% всех энергоисточников. В качестве инвесторов выступили как отечественные, так и крупные иностранные компании такие, как РАО "ЕЭС России", "AES", "Access Industries" и др.



Их деятельность не всегда отличалась прозрачностью и сводилась лишь к простой схеме: "вложил копейку, заработал рубль".



Показателен пример с печально известной бельгийской компанией "Трактебель", ставшей в 1996 году главным акционером национальной компании по производству и трансляции электроэнергии "Almaty Power Consolp". Инвестор проблемами энергокомплекса практически не занимался, оборудование не ремонтировал, хотя тарифы поднял почти вдвое.



В итоге казахстанская электросеть вместо ожидаемых прибылей стала приносить убытки, которые со временем множились. После громкого разбирательства дело кончилось скандальным уходом этого "ловца" прибыли с рынка.



Такая же участь постигла АО "Восточно-Казахстанскую РЭК" и группу других предприятий, находившихся под управлением американской компании "AES" ( АО "AES Усть-Каменогорская ТЭЦ", ТОО "AES Согринская ТЭЦ", ТОО "Шыгысэнерготрейд", АО "Усть-Каменогорские Тепловые сети", ТОО "AES Усть-Каменогорская ГЭС" и ТОО "AES Шульбинская ГЭС").



Иностранная компания не выполнила инвестиционных обязательств на сумму 459 миллионов долларов и после долгого выяснения отношений с инвестором все активы были проданы или возвращены государству.



Ну а как дело обстоит с отечественными инвесторами? Насколько эффективно они управляют вверенными им стратегическими объектами?



В образованный в 2007 г. АО "Самрук-Энерго" (входит в состав ФНБ "Самрук-Казына") вошли такие генерирующие активы как ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", ТОО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", АО "Алматинские электрические станции", АО "Мойнакская ГЭС", ТОО "Первая ветровая электрическая станция", АО "Шардаринская ГЭС", и другие предприятия, в совокупности составившие более 30% от общего объема электроэнергии.



В программных документах Общества в глаза привычно бросаются такие задачи как "проведение реконструкции", "модернизация", "техническое перевооружение и ремонт энергетических объектов" и другие благие дела, которые монополист планировал сделать в интересах отечественной энергетики.



Созданные на рубеже столетий крупные собственники энергообъектов в лице ТОО "Kazakhmys Energy", АО "ЦАЭК", ТОО "ККС" и др., судя по официальным сайтам, обладали не меньшими созидательными амбициями и желанием поскорее решить проблему развития инфраструктуры электроснабжения.



Старалось их поддержать и правительство, разрешив в 2009 году электростанциям самим устанавливать тарифы на свою продукцию: минимальные, средние либо предельные (программа "тариф в обмен на инвестиции").



Кроме этого, в 2012 году, Минэнерго утвердило законы "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности", чем создало правовые условия для работы по модернизации мощностей, а также снижения потерь в электрических и тепловых сетях.



Однако, как показывает день сегодняшний, применяемые монополистами формы управления не сдвинули с "мертвой точки" большинство проблем предприятий.



Как и в 90-е, по-прежнему, "буксует" из-за старых сетей АО "Восточно-Казахстанский РЭК" (81% изношенности), за это время не раз переходившее из рук в руки. Как указывалось выше до 2011 года АО находилось в управлении "AES", которая, из-за разбирательств по поводу уровня тарифов и штрафных санкций, передала активы обратно государству, в лице АО "Самрук-Энерго".



Последний, в свою очередь, 100% акций "ВК РЭК" реализовал с торгов в 2017 году. В настоящее время акционером РЭК является ТОО "Восточно-Казахстанская энергетическая компания".



На протяжении этого периода претензии в адрес АО "ВК РЭК" со стороны уполномоченных органов и общественности не прекращались, прежде всего, по причине систематического срыва инвестиционной программы.



К примеру, критике общественников области подвергся отчет о выполнении инвестиционной программы АО "ВК РЭК" за 2018 г., согласно которому энергетики произвели капитальный ремонт линий электропередачи протяженностью всего лишь один километр. Тогда как всего АО принадлежит 34 478 километров линий электропередачи.



Владельцы компании объясняли свои огрехи нехваткой средств, неизменно требуя повышения тарифов.



Между тем, в ходе проверки деятельности предприятия за 2016-2017 год, прокуратурой сделан вывод о том, что около 4 млрд тенге были заработаны компанией незаконно (в этот период РЭК принадлежала АО "Самрук-Энерго"). В связи с чем антимонопольным департаментом принят приказ "Об утверждении временного компенсирующего тарифа" на сумму 3 млрд 811 млн тенге.



Не всегда все гладко происходит с управлением активами другого объекта "Самрук" - энергогиганта ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова".



Уже многие годы "ЭГРЭС-1" "водит дружбу" ТОО "KBI Energy" - неизменным подрядчиком, ведущим ремонтные работы на энергоблоках и получающим на эти цели немалые средства.



Несмотря на это избежать высокой аварийности предприятию не удается. Временный выход из строя энергоблоков и соответственно, сбои с электроснабжением, явление здесь регулярное.



В чем-то идентична ситуация с выполнением принятых обязательств и в соседней АО "Павлодарской РЭК", которая вместе со своим акционером АО "Павлодарэнерго" входит в структуру АО "ЦАЭК" (в АО "ЦАЭК" входят АО "СевКазЭнерго", АО "ПавлодарЭнерго", ТОО "АстанаЭнергосбыт" и АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания" (АО "АРЭК")).



Судя по отчету за 2017 г. АО "Павлодарэнерго" добросовестно проводило модернизацию, внедряло интеллектуальные технологии (SCADA, АСКУЭ, АСКУТЭ, АСУ ТП), благодаря которым производственные процессы автоматизируются, улучшаются условия для рабочих и потребителей.



Косвенно это подтверждает и материнское АО "ЦАТЭК" (акционер АО "ЦАЭК"), указавшее в отчете за 2019 г. о том, что "генерирующие активы АО "ЦАЭК" по итогам 2009–2019 г.г. обновлены на 64,5%, что является одним из высоких показателей по Казахстану".



Также доводится, что АО "ЦАЭК" и министерство нацэкономики, в рамках государственной программы "Нұрлы жол", приступили "к беспрецедентно крупной инвестиционной программе".



Однако данная информация никак не стыкуется с открытым письмом работников "ПРЭК", адресованном в том же 2019 году руководству АО "ЦАЭК" и "ПавлодарЭнерго".



"Оборудование, на котором приходится работать, выпуска 1960-х годов! Переполненные развозки, в которые без тошноты не зайти, и многое-многое другое", - говорится в письме.



Как считают авторы, "руководство "Павлодарэнерго" и "ЦАЭК" обманывают работников, заявляя, что нет денег и не индексируют зарплату уже несколько лет. В то время как постоянно заключаются договора на различные аудиты на сотни миллионов тенге".



К слову, в 2018 году прокуратура Павлодарской области выявила многочисленные нарушения, допущенные администрацией АО "Павлодарской РЭК" в сфере тарифообразования: "в период с 2016 по 2018 годы компания получила дополнительный доход по передаче электричества в размере 2,7 млрд тенге. В тарифную смету были включены затраты по выплате работникам премий, сумма которых за указанные годы составила 74 млн тенге. Более того, за счет потребителей организацией выплачены командировочные расходы работникам подрядных организаций на сумму 39 млн тенге" (источник - "Аtameken Business").



Это не единичное попадание "дочек" АО "ЦАЭК" в не красящие их ситуации.



Год назад ряд столичных общественников и юристов обратились к Главе государства с предложением о проведении финансовой проверки субъектов естественной монополии. В числе прочего ими указывалось, что ежегодно, с 2016 по 2020 год ТОО "АстанаЭнергосбыт" (бенифициар - АО "ЦАЭК"), использовало не по прямому назначению денежные средства столичных потребителей в сумме более 7,9 миллиарда тенге.



В этом же письме приводились и другие примеры участия ТОО "АстанаЭнергосбыт", АО "АРЭК" в неблаговидных делах.



Подобное встречается, к сожалению, во многих регионах, и дело здесь, как видится, не столько в изношенности фондов, сколько в неэффективном менеджменте квазигосударственного сектора, сопряженного с многочисленными хищениями и махинациями.



Об этом в ноябре 2018 года на заседании Совбеза проинформировала Генеральная прокуратура, перечислив вопиющие факты получения незаконных доходов энергопередающими и энергоснабжающими компаниями, которые составили 14 и 15 миллиардов тенге, соответственно. В списке состояли предприятия входящие в состав АО "Самрук-Энерго", "ЦАТЭК", "ККС" и др.



Как следовало из доклада надзорного органа, полученные таким путем средства шли отнюдь не на инвестиционные программы по реновации и развитию мощностей, а на выплату премиальных и бонусов, погашение кредитов и, просто, личные нужды.



- "Мы не видели дивидендов с 2008 года" - заверил, между тем, на пресс-конференции в г.Алматы один из акционеров АО "ЦАТЭК" Сергей Кан, состояние которого оценивается в 222 млн. S (источник – KOREM, 2019 г.).



Тем временем, процессы старения электросетевой инфраструктуры продолжаются, и по разным оценкам составляют более 60% по стране.



Эта проблема поднята и Счетным комитетом, по итогам проведенной в текущем году аудиторской проверки АО "KEGOK". Им отмечается устойчивый рост протяженности линий, отработавших нормативный срок службы (с 2015 по 2019 год данный показатель вырос в два раза (!)).



"Из 6,7 тыс. км изношенных сетей, отработавших установленный срок службы и 6 тыс. км со сроком эксплуатации свыше 41 года к 2022 году, по подсчетам ведомства, реконструированы только 2 тыс. км".



Есть и вытекающие отсюда последствия. По оценкам специалистов в осенне-зимний период 2020-2021 гг. в электросетях Казахстана произошло 3,2 тыс. технологических нарушений, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2019-2020 гг.



Ну а как же "KEGOK"? Сыграл ли он за эти годы отведенную ему роль в оздоровлении сетевой инфраструктуры?



Судя по декларируемой информации дела у компании шли неплохо. Кроме реализации точечных проектов под которые заключались многомиллионные кредитные соглашения с МБРР, ЕБРР, БРК (обоснованность которых вероятней всего подлежит отдельному анализу), энергомонополист отметился получением различных дипломов и званий ("Ең озат ұлттық компаниясы" - 2012г., 2014г.), премии Парыз-2013 (в номинации "Лучшее социально-ответственное предприятие) и других подобных достижений, которые, впрочем, на состояние электрических сетей ощутимо не повлияли.



Любопытно, что в утвержденной "KEGOK" Стратегии развития на 2018–2028 годы, призванной обеспечить надежное функционирование ЕЭС, почему-то отсутствовал целевой показатель снижения уровня износа электроэнергетического оборудования (из аудиторской проверки Счетного комитета, источник - © LS).



Возвращаясь к упомянутым в начале статьи проблемам, которые подняты представителями энергосектора, следует согласиться с ними в одном. Нужен поиск нового вектора управления энергетикой страны, который позволит не только развивать технологическую составляющую, но и решать накопившиеся годами, нередко рукотворные, проблемы.



Автор:

Маселов Серик

04.05.2022 Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651699860





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