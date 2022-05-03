В Таджикистане из-за селевого потока перекрыта дорога Душанбе-Хорог

00:40 05.05.2022

Нигина Аслонова, Asia-Plus



На 448 км автодороги Душанбе-Хорог на территории сельского джамоата Язгулом Ванджского района селевой поток стал причиной временного закрытия дороги, сообщили "Азия-Плюс" в Комитете по чрезвычайным ситуациям.



В настоящее время принимаются меры по ликвидации последствий стихии для возобновления движения автотранспорта.



Между тем, порывистый ветер накануне сорвал крышу дома жителя села Р.Юсуфбекова Ишкашимского района ГБАО. Сорванная крыша обрушилась на находящееся рядом здание Центра раннего развития ребенка. На месте работает специальная комиссия.



Похожий случай произошел накануне также и в Шахринавском районе – там в селении Кадичуйбор ветром снесло крышу спортзала школы №4.



А в Душанбе вчера из=за ветра большое тенистое дерево сломалось и упало на крышу дома жителя улицы Нусратулло Махсум, 65.



В КЧС также сообщили, что в регионах проводятся берегоукрепительные и руслоочистные работы на опасных участках водохранилища, рек и каналов.



Напомним, ранее сообщалось, что до 6 мая на территории страны ожидаются сильные дожди, грозы, град, молнии и сильный ветер. В предгорных и горных районах республиканского подчинения, Согдийской и Хатлонской областей ветра ожидаются шквалистые. В связи с этим прогнозируется сход селей, оползней, лавин и камнепадов.



В случае возникновения опасных ситуаций нужно звонить по номеру 112 или в дежурную часть по номеру 93 880 28 19, 223 13 11.



