 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 05.05.2022
02:05  Пост-Украина: все сложно, - Дмитрий Выдрин
01:59  Китай, как неизвестный член уравнения Третьей мировой, - Ростислав Ищенко
00:53  Казахстан рискует повторить украинские ошибки, - Р.Фахрутдинов
00:40  В Таджикистане из-за селевого потока перекрыта дорога Душанбе-Хорог
00:31  Да будет свет! Есть-ли будущее у KZэнергетики?
00:28  Казахстан или Узбекистан? Куда ссунявому россиянину податься?
00:19  Безналичный бум Таджикистану не грозит

Среда, 04.05.2022
20:24  Участники ВОВ в России получат в 9 раз меньше, чем в Узбекистане и Киргизии
20:21  Уничтожение Киевом советского прошлого уткнулось в последний рубеж
20:08  Диванный аналитик - беглый казахстанский банкир Аблязов
15:35  В Ташкенте с блеском прошло шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду"
15:11  IT-гиганты платят казахстанским программистам 3 тысячи долларов в месяц, - "Э-К"
15:04  КазСиловики схватили боевика, пытавшегося захватить в январе Алматинскую телебашню "Кок Тобе"
14:49  Оливер Стоун: сценарий ядерной провокации США на Украине
14:14  Нефтяник-политолог Жумагазиев стал секретарем правящей Казпартии "Аманат" (экс-"Нур-Отан")
13:55  Эмбарго на нефть из России в течение полугода: что может войти в шестой пакет санкций ЕС
13:46  "Время пришло": В Бишкеке призвали Центральную Азию объединиться вокруг России
13:01  Власть Пашиняна таранят мусорными баками: правительство Армении рассчитывает на силу
12:54  Олег Айрапетов: Мировая революция и борьба с ней весной 1919 года. Венгрия и Бавария
10:53  Умер один из могильщиков СССР - белорусский лидер Шушкевич
10:45  Дорогой евро, дорогой доллар: какие потрясения ждут Казахстан, - Н.Искаков
10:38  Более 100 советников уволили из структур Казнацфонда "Самрук-Казына"
10:30  Погода как определяющий фактор мировой политики, - Кирилл Зайцев
09:01  Семь на тридцать. Как выживала Алма-Ата при семи предыдущих градоначальниках. Ч. 1, - Е.Косенко
08:54  Токаев подписал указ о создании 3 новых областей с 8.06 - Абай, Жетису и Улытау
08:42  ЕАЭС и макроэкономика, - Владимир Чушкин
08:39  Мир вступает в эпоху ресурсного дефицита и высоких цен на энергоносители, - В.Прохватилов
08:13  Токаев подписал спорный законопроект, регулирующий соцсети, - "РО"
07:32  Противостояние не только Востока и Запада, но Севера и Юга, - Евгений Фатеев
07:28  Последнее китайское предупреждение Америке. Пекин вряд ли будет цацкаться с Вашингтоном, - И.Рыбин
01:36  Ян Гуанбинь: Вековая борьба русских и переустройство мирового порядка
00:44  Страны ЕС поглотит энергокризис: кто останется без российского газа, - "МК"
00:43  Узбекистан и Казахстан начали переманивать российских айтишников
00:33  Засел в печенках: как коронавирус может вызвать гепатит
00:30  На происходящее в Украине Азия смотрит в бинокль, - Г.Трофимчук
00:28  Премьер Кыргызстана А.Жапаров улетел в Германию лечить сердце
00:27  Россия дала Китаю украинский козырь против США, - Взгляд
00:25  Надежды ливанцев связаны с выборами, - Н.Плотников
Вторник, 03.05.2022
21:58  Прогнать беса украинского нацизма, - Дмитрий Ольшанский
21:41  СМИ сообщают о пленении в Мариуполе катакомбного канадского генерала Тревора Кадье
21:19  Токаев подписал указ о переименовании Капшагая в Конаев
20:08  Неожиданный карьерный рост: директором "Хабар 24" стала автор книги о Назарбаеве
15:59  Путин подписал указ об ответных экономических мерах
15:03  КазТокайРеформы. Наццентр по управлению персоналом госслужбы преобразуют в "HR-институт"
15:00  КазАнтикор трясет шымкентскую полицию
14:40  Только уголь и атом спасут Казахстан, но, возможно, уже поздно, - Петр Своик
14:29  Сошедший в Жумгале оползень перекрыл автодорогу Арал-Мин-Куш (видео)
14:24  Юный казахстанец Ногербек Казыбек стал чемпионом мира по шахматному рапиду в возрасте до 18 лет
14:14  Александр Дугин: Мы воюем с цивилизацией Антихриста
14:03  Знамя Победы: почему Рахимжана Кошкарбаева при жизни обошла заслуженная слава?
13:36  Раскулачивание назарбаевской элиты: Нужен институт опричнины, - А.Вьюгин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Казахстан рискует повторить украинские ошибки, - Р.Фахрутдинов
00:53 05.05.2022

Хотя казахский язык в республике – государственный, русский также обладает официальным статусом
1 мая 2022, Рафаэль Фахрутдинов
Президент Казахстана заявил об опасности "языковых патрулей" в республике – националистических групп, которые проверяли русскоязычных граждан на знание казахского языка. Касым-Жомарт Токаев счел такие патрули "провокацией спецслужб". Кто на самом деле мог стоять за созданием этих групп и кому адресовано заявление казахского лидера?

Организация "языковых патрулей" и случаи дискриминации направлены на подрыв национального единства, заявил в пятницу президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая перед Ассамблеей народа Казахстана. По его словам, недопустимо, чтобы внешние конфликты, которые были и будут, использовались для разжигания межэтнической розни и формирования линий разлома среди казахстанцев.

"Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию профессиональных служб или специальных служб. Все эти действия на языке профессиональных специальных служб называются активными мероприятиями. Они, к сожалению, имеют место быть в нашей стране", – пояснил Токаев. Он, правда, не уточнил о каких "внешних конфликтах" идет речь и о чьих спецслужбах – казахских или иностранных.

По мнению Токаева, провокаторы, где бы они ни проживали, какими бы паспортами ни прикрывались, "не должны и не смогут подорвать наше единство, право нашего государства на проведение самостоятельной политики". "В силу своей истории и этнической специфики Казахстан остается многоязычным государством, и это наш плюс, наш актив", – подчеркнул глава государства.

"Сейчас языковых патрулей в Казахстане практически нет – подавляющее их большинство исчезло после того, как по итогам январских протестов власти отправили в СИЗО часть руководства Комитета национальной безопасности (КНБ), – рассказал газете ВЗГЛЯД член Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана Марат Шибутов. – Кстати, это наводит на мысли о том, кем были организованы эти антироссийские проекты".

По словам эксперта, после ареста верхушки КНБ в стране вообще резко сократилось число активистов националистического толка, в том числе и "борцов" со всем русским. "Языковые патрули лишились, скажем так, централизованного управления. Если они где-то эпизодически и появлялись, то это была инициатива на местах со стороны "горячих голов". Слова Токаева служат как раз предупреждением, чтобы больше никому в голову не приходило продолжать эту порочную практику", – заметил аналитик. Теперь русскоязычное сообщество, по мнению Шибутова, пользуется всеми правами на равных с титульным этносом, так что межнациональных проблем не осталось, – "все тихо".

На эту тему
Почему Казахстан отменил парад в честь Дня Победы
Путин обсудил с Токаевым взаимодействие по линии ОДКБ
Токаев заявил об опасности "языковых патрулей" в Казахстане
Напомним, в августе прошлого года в прессе появились сообщения о том, что националисты организовали проверку использования казахского языка на объектах торговли и общественного питания. В частности, основатель YouTube-канала Til Maydani Куат Ахметов опубликовал серию видео о "языковых рейдах", вызвавших общественный резонанс. На кадрах запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что его и других клиентов продавцы не обслуживали на государственном языке.
Первый заместитель руководителя администрации президента Даурен Абаев позже заявил, что говорить об ущемлении русского языка в республике на фоне ситуации с так называемыми языковыми патрулями несправедливо, но сами подобные прецеденты назвал возмутительными. Казахские правоохранительные органы завели на Ахметова уголовное дело по статье о разжигании "социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни". Ему грозило до семи лет лишения свободы. После этого Ахметов бежал на Украину, сообщал портал "Украина.ру". МВД России запретило Ахметову въезд в нашу страну на 50 лет, а его YouTube-канал заблокировали.

Языковой вопрос – не единственное, что омрачает партнерство Москвы и Нур-Султана. В начале апреля первый замглавы администрации Токаева Тимур Сулейменов, будучи в Брюсселе с визитом, заявил, что Казахстан отказывается помогать России обходить санкции, наложенные странами Запада. А в середине апреля Минобороны Казахстана объявило об отказе проводить парад 9 мая. Причем, словно по совпадению, в тот момент в республике гостила заместитель госсекретаря США Узра Зея.

Про языковые патрули в Казахстане в последнее время действительно почти не слышно, однако проблемы в отношениях с Россией остаются, считает гендиректор московского Института ЕврАзЭС, бывший депутат Госдумы Владимир Лепехин. "В Казахстане сохраняется нигде не прописанная установка: русских во власть, на любые управленческие должности не брать, бизнесу русскоязычных – не содействовать. Это аксиома. Поэтому даже на простые должности русскому не пройти, если на эту же позицию есть казахский претендент", – посетовал собеседник.

аврора-ялта.рф
Реклама
Апартаменты на море в Крыму от 80 000 р/м2
Панорамный вид на море! Планировки класса comfort. Рядом Массандровский парк

По словам эксперта, такое ущемление прав проявляется на бытовом уровне практически в любой сфере. "Если бы русскоязычная община вела себя активнее, например, добилась бы официального расследования случаев дискриминации русских общественных деятелей или бизнесменов. Если бы такие случаи придали гласности, тогда мы, по крайней мере, увидели бы реакцию казахской власти и сделали бы дальнейшие выводы. А пока ничего не меняется. Вообще такая линия характерна практически для всего постсоветского пространства. Интернациональную внутреннюю политику проводит только Россия", – заметил аналитик, напомнив о схожих ошибках и проблемах на Украине в последнее десятилетие.

Что касается заявлений Токаева, то Лепехин видит в этом не более чем дипломатический жест, приуроченный к телефонному разговору с российским коллегой, о котором стало известно вскоре после выступления Токаева на Ассамблее.

"Это своеобразная подстраховка, чтобы не вступать в неприятную дискуссию с Москвой, и не разжигать страсти в самой республике.

Но за этим заявлением Токаева вряд ли последует сближение. Такая риторика ориентирована исключительно на внешнюю аудиторию, в первую очередь – на Россию. В случае какой-либо межэтнической эскалации Токаев тоже скажет Москве: "Вы же помните, что я против всего этого?" – предположил политолог.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Токаев провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, обсудив расширение торгово-экономического сотрудничества и работу в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В Кремле подчеркнули, что лидеры подтвердили "настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства". По данным пресс-службы главы казахстанского государства, Токаев поблагодарил Путина за приглашение на юбилейный саммит ОДКБ в середине мая в Москве.

При этом, как передает ТАСС, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты не обсуждали тему выхода Казахстана из Таможенного союза ЕАЭС. "Нет", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, была ли такая тема на повестке.

Как пишет "Газета.ру", слухи о выходе Казахстана из общего пространства возникли в медийном пространстве после начала российской операции на Украине. К этому стали призывать и некоторые казахские эксперты. Например, выйти из ЕАЭС призвал политолог Досым Сатпаев, выступая на международном форуме CFO Summit 2022.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651701180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 мая 2022 года №885
- Законопроект о республиканском бюджете рассмотрят в Сенате
- Планы по строительству и модернизации очистных сооружений в городах обсудили в Правительстве РК
- Алихан Смаилов провел встречу с Сэром Сумой Чакрабарти
- Зачем нужен референдум
- Инфляция в Республике Казахстан
- Вопросы производства и распределения ГСМ обсудили в Правительстве
- О предварительной оценке платежного баланса Республики Казахстан за I квартал 2022 года
- Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Парламента вместо выбывших
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  