Китай, как неизвестный член уравнения Третьей мировой, - Ростислав Ищенко

01:59 05.05.2022 Китай, как неизвестный член уравнения Третьей мировой

Ростислав Ищенко



30.04.2022,

Многие из наших ура-патриотов, призывающих "не жевать сопли", а немедленно нанести удар по центрам принятия решений, уточняя, что такие находятся не в Киеве, а в Вашингтоне и Лондоне и что удар должен быть сразу ядерным, исходят из того, что США даже сопротивляться долго не смогут

Ибо Китай не упустит такого случая напасть на Тайвань, а против двух ядерных держав сразу ни Вашингтон, ни все НАТО долго не выстоит.



Начнем с того, что вышеописанный сценарий крайне прост - самый простой из всех возможных. Он предполагает столь же линейное и безальтернативное развитие событий, как в ходе ссоры в детской песочнице, когда от "как тебя зовут", до удара лопаткой по голове проходит меньше минуты.



Стоит признать, что большинство людей, в своем развитии (не путать с приобретенными рабочими навыками) не далеко ушли от того счастливого возраста, когда удар пластмассовой лопаткой был страшным оружием в руках "стратега" из песочницы. В политике и в военном деле в самых разных странах такие люди тоже встречаются, но в количестве радикально меньшем, чем в среднем по обществу - работает профессиональный отбор. Поэтому политики, как правило, просчитывают и иные варианты, также не отличающиеся особой сложностью, и именно поэтому легко реализуемые. Двух-трехходовки в политике встречаются значительно чаще как одноходовок, так и многоходовок. Комбинации в один ход слишком легко просчитываются и потому легко опровергаются противником, а при расчете многоходовки невозможно в полной мере учесть взаимодействие всех постоянно меняющихся факторов: следовательно первоначальный расчет требует постоянной корректировки в соответствии с изменившейся обстановкой и операция все равно превращается в серию двух-трех-четырехходовок.



В актуальном противостоянии России и США, Китай работает неизвестным членом уравнения. Пекин находится в неоформленном юридически союзе с Россией. Мы неоднократно писали о том, что юридическое оформление союзов в наше время бессмысленно, поскольку каждый участник договора все равно будет действовать, исходя не из буквы и духа своих договорных обязательств, а из своего понимания краткосрочных и долгосрочных государственных интересов своей державы. Об этом свидетельствует "эффективность" НАТО, младшие члены которого прекрасно знают, что старшие не всегда вступятся за них даже в том случае если они столкнулись с проблемой, выполняя политическую волю старших. Если же они действовали на свой страх и риск, то тем более никакой поддержки ожидать не могут.



Россия и Китай полностью субъектны, поэтому их политика, при всей координации и налаженном взаимодействии, абсолютно суверенна. То есть, ни Москва у Пекина, ни Пекин у Москвы не спрашивают, что им в отдельно взятом критическом случае делать. Решение принимается на национальном уровне, союзник же в лучшем случае информируется незадолго до начала реализации решения. Ожидать, что в конкретном случае американо-российского противостояния Пекин будет действовать так, как выгодно Москве было бы глупо. Пекин будет действовать так, как выгодно Китаю.



Китаю же выгодно как можно дольше находиться над схваткой. Безусловно Пекин окажет всю возможную помощь России, чтобы не дать США победить в этом противостоянии. Но Китай не будет инициировать конфликт (тем более военный конфликт) с США, чтобы оттянуть на себя часть их сил и дать возможность Москве без проблем победить на западном направлении.



Мы бы действовали также. Не надо забывать, что сегодняшний союзник, завтра не обязательно противник, но обязательно конкурент. Чем сильнее он ослабеет в борьбе с общим сильным врагом, тем меньшими будут его амбиции при строительстве прекрасного нового послевоенного мира. Кто сохранит к концу кризиса больше сил, тот получит по его итогам больше дивидендов.



В данный момент Россия и Запад ведут на территории Украины войну на истощение. Западные экономики, после введения против России последних санкционных пакетов, пришли в состояние высокой турбулентности и близятся к коллапсу. Поэтому у России есть все шансы победить, что вполне устраивает Китай. Но победа не будет легкой. Прочности Запада должно хватить еще минимум на два-три года. И это будут годы жестокой последней "банзай-атаки" на Россию. Выпучив глаза с истошным криком Запад бросается со штыком на пулеметы, как японцы во время Второй мировой войны, пытаясь психической атакой подавить волю к сопротивлению уже практически победившего противника.



Опыт банзай-атак свидетельствует, что как правило всех атакующих перестрелять на дальних подступах не удается, и они перерастают в жесточайшую рукопашную схватку, в которой обе стороны несут серьезные потери. Мы видим, как Запад пытается навязать нам такую "рукопашную", расширяя пространство войны на Украине (буквально вталкивая в него Восточную Европу), а также стремясь нанести нам серьезный экономический ущерб даже ценой уничтожения собственных экономик.



Мы это видим, и Китай это видит. Считать в Пекине умеют и понимают, что через три-пять лет Запад будет вынужден капитулировать, но и Россия выйдет из этой схватки не без потерь. Все, что потеряют Россия и Запад, Китай будет стремиться подобрать и за счет этого дополнительно усилиться. Единственное, что пока недоступно Пекину - обогнать Россию и США по объему ядерных арсеналов. Впрочем, по итогам поражения в Третьей мировой прокси-войне США своего ядерного арсенала могут лишиться, выпустив Китай по этому показателю на второе место в мире.



Мы, однако, каждый день слышим, как все наиболее высокопоставленные члены российского руководства предостерегают Запад от дальнейшего нагнетания обстановки, отмечая, что ядреная конфронтация и так уже ближе, чем во время Карибского кризиса. Запад на эти предостережения не реагирует, и вот уже российские дипломаты начинают публично обсуждать вариант разрыва дипломатических отношений с Америкой. Это еще не война, но уже и не мир.



В случае, если Запад дотолкает таки мир до ядерной конфронтации, положение Китая вообще станет уникальным. С одной стороны, США объявили своим врагом Пекин, наряду с Москвой. С другой, у Вашингтона нет достаточного количества ядерных боезарядов (и даже обычных сил), чтобы рассчитывать на выигрыш войны на два фронта (против Пекина и Москвы). В случае же, если дело дойдет до полномасштабного военного кризиса между США и Россией, с задействованием всего ядерного потенциала обеих стран, Китаю будет все равно кто побелит. Если на него не нападут, то и он в конфликт не втянется.



От военного, демографического и экономического потенциалов победителя останется не намного больше, чем от побежденного. Истинным победителем из данной мясорубки выйдет не участвующий в ней Китай, который сохранит в неприкосновенности свой ядерный арсенал, военный потенциал и сможет задействовать свою экономику для восстановления разрушенного мира. Более того Китай останется единственным глобальным авторитетом. Россия и Запад будут рассматриваться, как силы, безответственной и эгоистичной политикой доведшие мир до ядерной катастрофы, а Пекин, как единственное ответственное правление, способное справиться с последствиями этой катастрофы и спасти человечество.



Объясните мне (хотя бы с трех попыток) зачем в такой ситуации Китаю нападать на Тайвань, который и так достанется ему по итогам российско-американской конфронтации (чем бы она ни кончилась)? Зачем Китаю подставляться под американский удар, пусть и ослабленный отвлечением большей части потенциала на Россию, если он побеждает, сохраняя формальный нейтралитет?

Повторяю, это не упрек Китаю. Он достаточно много делает для поддержки России в ее противостоянии с США. Но он не должен идти против собственных интересов. В аналогичной ситуации мы бы поступили аналогичным образом.



Так что, любителям "бахнуть и весь мир в труху" надо рассчитывать только на собственные силы и понимать, что израсходовав свой потенциал в ходе "баха" мы останемся в прекрасном новом мире голыми, босыми и беззащитными (если вообще останемся). А прекрасный новый мир будет ничуть не добрее старого, просто он будет другим, с другими лидерами. И нам надо рассчитывать свои (свои, а не китайские) силы так, чтобы войти в этот новый мир лидером, а не жалким побирушкой с богатым военным прошлым. Источник - украина.Ру

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