Пост-Украина: все сложно, - Дмитрий Выдрин

02:05 05.05.2022 Пост-Украина: все сложно



Когда-то я чуть ли не свято верил в главный методологический принцип номиналиста Оккама: "Не следует привлекать новые сущности без крайней на то необходимости". В просторечье просто - "лезвие Оккама"

Даже с удовольствием цитировал глумливый и близкий по смыслу лозунг номенклатуры: "Будь проще и люди потянутся к тебе!" Потом, вот, засомневался так ли это. Жизнь заставила. И заставляет.



Зашли с турецкими коллегами в заведение, отметить завершение Рамадана. Удивительный шиш-кебаб, прекрасный сервис, скромные цены. Но главное, что зацепило - очень не простое название крохотной таверны - "Изобретатель шашлыка эпохи Овна".



Если б название было просто "кебабная", я бы нарисовал себе образ владельца в виде какого-нибудь затрапезного мужичка с прямой как шампур извилиной в голове и в замызганном фартуке.



А так сразу представил этого изобретателя - угрюмый сплав целеустремленности и профессионализма, неуживчивого характера и своенравной воли. Овен, посвятивший себя без остатка любимому делу. А ведь все это в какой-то степени - характеристика современной Турции. Страны, которая не боится быть неудобно-сложной и "плодить сущности". И я надеюсь, что это станет, но уже в полной степени чертой новой России…



Короче, в очередной раз задумался о том, что стремление к сложности, далеко не всегда ущербная и провальная стратегия.

Сейчас нам придется проверить это на себе. А именно тем, чьи судьбы вмонтированы в общую судьбу Российской державы.



Потому, что РФ меняет свой профиль в глобальной сети и в графе "личные отношения" начинает писать "все сложно"…



Иная простота, не только хуже воровства, но и смертельна опасна. Я, в частности, уверен, что сам Союз погубила вовсе не афганская компания и, даже, не обвал нефтяных котировок. Управленческая элита страны "заколебала" народ своей "номенклатурной простотой" - чванливым пренебрежением новыми знаниями, прорывными технологиями, тупой некреативностью.



Мне посчастливилось встречаться еще великим кибернетиком академиком Глушковым. Виктор Михайлович с диким раздражением рассказывал как бесполезно пытался объяснить высшим функционерам принципы функционирования мобильной связи, индукционного оружия или электронного правительства. Мир стремительно усложнялся. Страна производила миллионы наименований товаров, которые распределялись в ручном режиме. И распределяли их "дядьки" для которых пыжиковая шапка из спецраспределителя была важнее, кибернетики в купе с электроникой.



Позже, моим научным консультантом по диссеру, стал бывший помощник генсека Андропова. Он рассказывал, что Юрий Владимирович уходил из жизни с тяжелым сердцем. Непрерывно сетовал, что руководство страны перестало понимать свое общество. Сложность общества на порядки опережало когнитивные способности номенклатуры…



К чему я это? К тому, что сейчас Россия, да и весь мир столкнулись с подобной проблемой. Социум обрел невероятную сложность. И планета фактически разделились на два лагеря - уже не по идеологическому, а по гносеологическому принципу. Одни стремятся окружающий мир упростить. До уровня своего понимания. Другие пытаются свои познавательные способности нарастить. До уровня усложненной действительности.



РФ, двигаясь в западном фарватере, десятилетиями отрабатывала первую модель. Она называлась "однополюсный потребительский мир". Эта модель упрощала бесконечную сложность бытия до крайности: один хозяин мира - Штаты, одна людская страсть - потребление.



Но нашлись лидеры и силы, которые вдруг поставили подобное миропонимание под сомнение. Нам, наверное, культурно-религиозная традиция помогла. Ведь в наиболее распространенных на одной шестой суши вероисповеданиях - православии и мусульманстве Всевышний - это отнюдь не Американский президент, а потребления - это отнюдь не смысл жизни человека.



Но не буду углубляться в запредельную тему. Просто констатирую, что имманентная российская душе с ее жаждой творчества, подвижничества, изобретательства как-то не вписалась в схему тотального упрощения всего и вся. Да, понимала эта широкая "душа", что не уютно ей будет почти одной в новом еще не объясненном мире, но так уж она устроена. И понеслось…



Я бы начал отсчет еще с премьерства интеллектуала Примакова. Он, пожалуй, стал одним из первых, кто понял, стране нужна не просто "национализация элиты". Державе необходима интеллектуализация элиты. Патриотизм должен быть умным…

Мировозренческие бунты всегда подавляют с большей жестокостью, чем даже бунты идеологические. И самое жестокое - это смертельно столкнуть тебя с близкими людьми.



Столкнуть Украину с Россией стало верхом жестокости, цинизма и подлости авторов этого "проекта". Они возможно читали Сократа, который делил людей на тех, кто в припрыжку несется вниз за красивыми ножками гетеры, и тех кто натужно карабкается вверх за наставлениями отшельника-философа. Первых всегда больше. Ведь к простым удовольствиям путь всегда легче, чем к сложному труду. А напряженные размышления - венец самого сложной деятельности!



Украину десятилетиями приучали именно к культу простого потребления. Кредитная экономика - это потребление за счет будущих поколений. Нацизм - это потребление за счет других народов. Расизм - это потребление за счет людей с другим цветом кожи. Рагулизм - это потребление за счет беззащитных соседей…



Современный мир возник на базе полисов. Только в городе появляется возможность сложного разделения труда, без чего не возможно развитие. На Украине же пожалуй впервые в истории запустили обратный процесс. Даже громко назвали его "великая аграрная сверхдержава". Это когда уничтожают сложный индустриальный труд, производную он него науку и образование. Уничтожают все, что отвлекает от самого простого - насыщения себя и ненависти к другим. А так, веночки, хороводы, серпы, крашенные яйца…



Вообще, украинская официальная психология идеальный вариант упрощенного восприятия мира. Глашатай режима Арестович, утверждает, что украинцев в Европе воспринимают как "богов, спустившихся на землю". Здорово! Это новое слово в развитии "карго-культа" - самой примитивной мировозренческой модели дохристианского мышления. Полинезийский "карго-культ" - это ритуал туземцев с целью получить подарки от белых "богов". А украинский "карго-культ" - это снисходительное разрешение незалежными "богами" одаривать себя европейским туземцам. А чо, вареники сами должны прыгать в рот. Мгновенно и даже без помощи рук…



Я много раз упоминал, что не знаю примера успешной страны без собственной философской школы. Философия и есть инструмент осмысления сложного мира. Мира - мирного и мира воюющего. Если раньше войну выигрывали школьные учителя, то в нашу сложную эпоху войну не выиграть без профессора философии.



Украина не имела и не имеет отечественной философии. Зато есть неистовый комик с " бритвой Оккама", который с безумной энергией отсекает все "лишнее": конкурирующие партии, чтобы упростить политику; альтернативные медиа, чтобы упростить информационную "картинку"; оппонентов, чтобы упростить доступ к "потокам"… Великий упроститель! Видимо не случайно сейчас в мире наблюдается всплеск болезни коулрофобии - смертельной боязни клоунов.



Может поэтому заморские кураторы и таранят именно украинским национализмом российскую идентичность. Всегда мечтали, чтобы стала Украина не Россией, а Россия стала типа Украиной.



Я начал заметку с упоминания турецкого заведеньица. Просто повеяло желанной сложностью. Вспомнил еще их президента Эрдогана. А именно то, как он открывал новый парк на юге страны. Там были расставлены под пальмами хитрые скамейки. Садишься, смотришь на море, нажимаешь на кнопку и слушаешь из динамиков отрывки трактатов турецких философов. Зачем, спрашивается, такие сложности? А может он тоже считает, что наш сложный мир невозможно понять упрощенным, то есть не философским сознанием?



Кстати говоря, у китайских товарищей философские факультеты вузов являются самыми секретными подразделениями. Ведь там готовят будущий интеллектуальный спецназ империи - тех кто сможет осознать усложняющийся мир. И по подобному пути пошли сегодня многие арабские страны.



Понимаю, что Россия вообще уникально сложно-стремительная держава. Из всех возможных путей и стратегий она всегда выбирает самый сложный. Уже это одно понимание позволяет мне пусть и по одной функции, но с высокой вероятность прогнозировать ее будущее. Вот, всех волнует чем закончится военный конфликт. А я знаю. Есть только три сценария - два простых и один сложный. Крайне сложный.



Первый - просто себе обеспечить полное влияние на территорию всей бывшей Украины. Сценарий простой, но затруднительный.



Второй - просто отказаться под давлением всех обстоятельств от своих задекламированных целей. Сценарий простой, но гибельный.



Третий - скрепя зубами признать некий баланс сил с еще не одряхлевшим в хлам Западом. Ну, как случилось с корейским прецедентом в пятидесятых. Сценарий крайне сложный. В нем мелькают калейдоскопом танковые бои с польскими потомками "четырех танкистов" и их собакой. Чудятся воздушные вьетнамские "карусели" с наследниками Маккейна…



Жутко, страшно, сложно…Именно то, что обычно достается России. Когда она выбирает привычный для себя путь. Но есть и обнадеживающий фактор. При простых сценариях истории всегда побеждает самый богатый. А при сложных - самый умный. При таком раскладе играть можно.



И еще, правда всегда сложнее лжи.



Дмитрий Выдрин



02.05.2022 Источник - ukraina.ru

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