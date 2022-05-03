Дележка Украины начала обретать реальные очертания, - "МК"

08:31 05.05.2022

Венгрию обвиняют в планах захвата, Варшава может ввести войска во Львовскую и Волынскую области



Предположения о большой дележке Украины, звучавшие от многих политиков и политологов в начале года, начинают приобретать реальные очертания. Так, секретарь СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) Украины Алексей Данилов заявил, что Венгрия планировала захватить часть территории после начала российской спецоперации. Ранее о планах Польши на аннексию украинской территории заявляла Служба внешней разведки РФ.



О том, насколько ситуация "мы делили апельсин" реальна, и выгодна ли она России, мы поговорили с ведущим экспертом Российского института стратегических исследований Олегом Неменским.



Венгрию обвиняют в планах захвата, Варшава может ввести войска во Львовскую и Волынскую области

БЕРЕГОВО

ФОТО: EN.WIKIPEDIA.ORG

"Венгрия почему-то считала, что может забрать часть своей территории", - сказал Данилов в эфире одного из украинских телемарафонов. И даже пригрозил Будапешту возможными последствиями после урегулирования ситуации на Украине. Посольство Венгрии в этой стране выступило с гневной отповедью, заявив, что "эти утверждения о Венгрии содержат необоснованные, ложные обвинения, которые разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении".



- Венгрия претендует на небольшую территорию, которая является частью Закарпатской области Украины, - объясняет Неменский. - Это территория с центром в городе Берегово, широкая линия вдоль границы с Венгрией. Населена почти исключительно венграми. И де-факто является частью Венгрии. Потому что там население не говорит толком ни на русском, ни на украинском. Там венгерский язык, венгерское образование, венгерская культура.



Экономически эта территория привязана к Венгрии. И границы там уже фактически не существует. Но в плане формального присоединения этой территории к Венгрии есть проблема. Подобные территории вдоль границы Венгрии с компактно проживающим венгерским меньшинством есть и в ряде других стран Евросоюза. Например, в Словакии, Румынии, Сербии. Так что такое присоединение может означать подрыв территориальной целостности целого ряда государств, подрыв послевоенных границ. Что, конечно, крайне невыгодно в целом для Евросоюза и очень опасно для всего региона.



Так что, скорее всего, на Венгрию попытаются максимально оказать давление ее же союзники для того, чтобы она не предпринимала попыток присоединения вот этой небольшой территории Закарпатской области Украины.



- Может ли это быть попытка давления в плане позиции Венгрии по антироссийским санкциям? Венгрия, например, не хочет отказываться от российской нефти.



- Несомненно, это попытка дискредитации Будапешта в европейской политике. Венгрия занимает очень жесткую в отношении Украины позицию по дальнейшим путям интеграции с Евросоюзом, НАТО. Это обусловлено венгерскими требованиями по защите прав венгерского меньшинства.



Но, поскольку Украина практически не идет ни на какие уступки (на некоторые пошла, но это показалось Будапешту недостаточным), поэтому конфликт между двумя странами сохраняется. Венгрия занимает позицию, отличную от большинства стран региона по отношению к России. В том числе по ряду вопросов в отношении санкционной политики Запада. Что Киеву очень не нравится. И Киев в условиях уже очень старого конфликта с Будапештом стремится обвинять Венгрию в территориальных претензиях, которые формально ни разу высказаны не были. Но, на взгляд Киева, сейчас это очень дискредитирует венгерскую сторону.



- СВР некоторое время назад заявляла о планах Польши по аннексии части территории Украины.



- Если говорить о планах Польши по аннексии части Украины, то я в них очень сомневаюсь. В современной польской большой политике идей присоединения каких-то территорий, населенных украинцами, не высказывается. Хотя действительно есть большая ностальгия по польскому Львову.



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Но при этом все прекрасно понимают, что ни во Львове, ни на каких-либо других территориях поляков с компактным проживанием не осталось. К украинцам в польском обществе отношение крайне негативное, а сейчас, в связи с большим количеством украинских беженцев, все это заметно усугубляется.



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Раздражение поляков украинцами растет. Даже если провести какой-нибудь польский референдум о присоединении, скажем, Галиции, я уверен, что большинство поляков выскажется против. Никто не хочет включать в состав страны территории, населенные в основном украинцами: это несколько миллионов человек, которые будут просто разрушать польское общество. Взять Галицию без украинцев поляки не отказались бы, а вот с украинцами не захотят. Так что ни одна большая польская политическая сила таких идей о присоединении территорий не высказывает. Есть только ультраправые маргинальные группировки, которые к этому призывают. Но они серьезной роли в политике не играют.



- Не обязательно же присоединять физически, с прокладыванием границы по земле…



- Польша считает Украину исторически своей территорией. И действительно не прочь вмешаться в происходящие там процессы. Рассчитывает на то, что Украина в будущем будет сильно зависимым от Польши государством. Ради этого Варшава склонна предпринимать те или иные действия. И даже если Украина окажется в границах гораздо меньше нынешних, то она будет таким небольшим государством под контролем Польши. В Варшаве надеются, что и Запад признает за Украиной статус такой польской полуколонии.



- Это почти то, о чем говорила СВР, - ввод польских войск под благовидным предлогом. В Польше начались масштабные военные учения с союзниками. А по Сети гуляет скан документа (неопределенной, правда, подлинности) Минобороны Польши о доведении сил и средств до полной готовности для защиты объектов критической инфраструктуры во Львовской и Волынской областях.



- Точнее сказать, для того, чтобы не пустить российские Вооруженные силы западнее некоторых пределов. Этот вариант очень вероятен. Польша обсуждает его со своими союзниками и, явно в том числе и с Вашингтоном. Пытается сколотить коалицию "по желанию" - не хочет осуществлять эту операцию в одиночку. Хочет в составе нескольких союзных стран.



Но пока что с этим не задалось. Никто, кроме прибалтийских республик, Польшу в этом плане не поддерживает. Но, может быть, Польша и сама пойдет на введение своих вооруженных сил по договоренности с Киевом - юридически это будет вполне нормально оформлено.



Основной задачей польской армии будет, во-первых, освободить украинские войска для того, чтобы они могли поехать на восток и воевать с Российской армией. А во-вторых, для того, чтобы не пустить в будущем Российские вооруженные силы на занятые поляками территории.



- Россию устроит такой вариант дележки Украины, как апельсина: эта долька для чижа, эта долька для ежа?



- Все зависит от границы - Польша попытается взять под контроль только Западную Украину или еще и Центральную Украину? Могут быть варианты. Но столкновение между польскими и российскими войсками в этой ситуации - вполне реальная перспектива. Это уже довольно опасно, поскольку может перерасти в войну с одной из стран НАТО. В целом понятно, что если Польша зафиксирует какую-либо территорию в качестве "Украины под Польшей", то она будет развиваться и дальше в направлении радикальной русофобии и будет и впредь использоваться Западом как инструмент борьбы с Россией. Что, конечно, России невыгодно.



Дм.Попов