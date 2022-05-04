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Забастовали рудокопы золотого рудника Иштамберди в Киргизии
08:33 05.05.2022

Сообщается о забастовке сотрудников на руднике Иштамберди в КР
04 Май, 2022

На руднике Иштамберди в Ала-Букинском районе работники золотодобывающего предприятия с 30 апреля приостановили работу.

Об этом 4 мая сообщил председатель Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев.

По его словам, это произошло после того, как ОсОО "Фулл Голд Майнинг", которое занимается разработкой месторождения, отказало повысить заработную плату сотрудникам.

Таджибаев отметил, что работники требуют повысить зарплату на 50%, улучшить качество питания, а также прекратить практику удержания с зарплаты стоимости используемого в работе оборудования, добавив, что ранее профсоюз проводил проверку и составлял акт, но нарушения трудового законодательства пока не устранены.

"Администрация предлагает повысить ставки на 10%, однако горняки требуют более ощутимого увеличения. После недавнего повышения зарплаты бюджетникам врачи, воспитатели детских садов, учителя в поселке Терек-Сай и близлежащих населенных пунктах с учетом надбавок и доплат получают 50-55 тысяч сомов (около 600 долларов). Тогда как зарплата горняков, работающих в тяжелых и опасных условиях, намного ниже", - отметил Таджибаев.

Отмечается, что после переговоров 1 мая некоторые работники предприятия приступили к работе, однако горняки – более 300 человек – продолжают забастовку.

В ОсОО "Фулл Голд Майнинг" пока не прокомментировали ситуацию.

В 2018 году руководство компании массового освободило от работы 370 сотрудников предприятия, несогласных с новыми условиями работы. В результате переговоров стороны пришли к соглашению и компания продлила трудовые договора. Сообщалось, что компания приняла на себя обязательства выплачивать все необходимые надбавки и обеспечивать работников трехразовым горячим питанием.

"Фулл Голд Майнинг" разрабатывает месторождение Иштамберды с 2011 года. Запасы золота на этом руднике, по данным времен СССР, составляют около 80 тонн. По своим объемам месторождение Иштамберди стоит на третьем месте после Кумтора и Джеруя.

Источник - centralasian.org
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