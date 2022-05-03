Указ Путина заложил "газовую бомбу" под Европу

08:37 05.05.2022

В правительстве готовится "черный список"



Указ о контрсанкциях, подписанный Владимиром Путиным 3 мая и уже вступивший в силу, позволит России на законных основаниях прекратить поставки газа в страны, которые откажутся от предложенной Кремлем рублевой схемы расчетов и продолжат платить в евро. Документ прямо запрещает выполнять контрактные обязательства перед компаниями из "черного списка". На составление такого списка президент дал кабмину 10 дней: к этому моменту уже точно будет понятно, кто согласился на рублефикацию расчетов, а кто нет.



В правительстве готовится "черный список"

ФОТО: KREMLIN.RU

Москва довольно долго медлила с ответом на западные санкции. До недавнего времени ограничительные меры принимались только в отношении физических лиц - руководства, чиновников и парламентариев из США, Великобритании, Японии и других недружественных стран. А зарубежные компании в подавляющем большинстве случаев сами были инициаторами разрыва отношений с Россией. И вот теперь новый указ Владимира Путина открывает возможность для зеркального ответа, предписывая правительству составить список не только физических, но и юридических лиц, заключение сделок и выполнение обязательств по ранее заключенным контрактам с которыми будет запрещено. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков специально уточнил, что речь идет и о частных компаниях в том числе. "Форма собственности значения не имеет. Там и физлица, и юрлица тоже", - заявил спикер Кремля, разъясняя, на кого будет распространяться указ о контрсанкциях.



Примечательно, что в документе, подписанном Путиным, контрсанкции в духе времени называются "ответными специальными экономическими мерами". А их применение объясняется "недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств", направленными на лишение права собственности самой Российской Федерации, российских компаний и граждан РФ (иными словами, это в том числе ответ на экспроприацию у бизнесменов их самолетов, яхт и расположенной за рубежом недвижимости). Контрсанкции, говорится в документе, необходимы для "защиты национальных интересов" страны.



Своим указом президент запрещает совершать сделки, заключать новые и выполнять существующие внешнеторговые контракты с фигурантами из "черного списка", а также поставлять им сырье и другую продукцию и осуществлять финансовые операции, "выгодоприобретателями по которым являются лица (граждане и компании. - "МК"), находящиеся под санкциями". Очевидно, что под эту формулировку при желании можно подвести и национализацию имущества ушедших из РФ иностранных компаний, к чему уже давно призывают в Госдуме. И невозврат кредитов, которые российский бизнес когда-то брал в европейских банках. И эмбарго на экспорт сельскохозяйственной продукции, которым на днях угрожал Европе бывший премьер Дмитрий Медведев. И, наконец, самое главное - отказ от выполнения обязательств по газовым контрактам. "Все модальности определяются кабинетом министров", - подчеркнул Дмитрий Песков.



Обращает на себя внимание 10-дневный срок, к которому правительство по распоряжению Путина должно подготовить "черный список" лиц, попадающих под контрсанкции. По словам вице-премьера по энергетике Александра Новака, как раз в середине мая, когда придут основные платежи за апрельские поставки, будет точно понятно, кто согласился оплачивать газ в рублях по предложенной Кремлем схеме, а кто отказался это сделать. Заявления политиков тут большого значения не имеют. Важно, как поступят конкретные контрагенты, заключавшие соглашения с "Газпромом". И вот те, кто от рублефикации откажется, имеют все шансы оказаться в "черном списке" кабмина со всеми вытекающими отсюда последствиями: Россия сможет не просто взять и перекрыть вентиль, а сделать это на основании указа Путина, прямо запрещающего выполнять обязательства перед такими структурами.



Примечательно, что 2 мая европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что не слышала ни об одной европейской энергетической компании, которая готовится подчиниться требованиям Москвы. Публично об отказе платить в рублях уже заявили чешская ČЕZ, датская Orsted, эстонская Eesti Gaas, латвийская Latvijas gāze и итальянская Eni. Все контрагенты намерены в соответствии с условиями контрактов продолжать платить в евро, а в случае прекращения поставок обращаться в суды, которые в сложившейся ситуации вряд ли встанут на сторону России.



Елена Егорова

4 мая 22