Выгнанные из школ афган-девочки не хотят жениться, а хотят учиться...

09:09 05.05.2022

Не допущенные к учебе афганские школьницы стали испытывать стресс



Также запрет на образование для девочек может вызвать всплеск принудительных ранних браков, считают афганские психологи.

Афганские школьницы, которых захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан"* не допускает до учебного процесса, стали испытывать стресс по этому поводу. Такого мнения придерживаются афганские психологи, опрошенные журналистами телеканала TOLOnews, передает Экспресс К.



Когда кому-то что-то нравится и ему мешают это делать, тогда такое положение вещей вызывает психический стресс и беспокойство. Девочки, которым нравится образование, но которым не разрешают им заниматься, подвержены психологическому давлению,



- сказал афганский психолог Джамшид РАСА.



Социологи заявили, что запрет талибов девочкам получать образование в школах может подготовить почву для увеличения числа ранних и принудительных браков в Афганистане.



Несмотря на многочисленные обещания открыть школы для девочек всех возрастов с начала нового учебного года - то есть с 23 марта 2022 года, талибы позволили посещать школы девочкам только начальных классов. Ученицам средних и старших классов запрещено учиться. При этом мальчики всех возрастов могут ходить на занятия.



"Талибан"* после захвата власти в Афганистане также запретил женщинам работать и ограничил их поездки, если их не сопровождает близкий родственник мужского пола. Девушкам и женщинам радикалы запретили заниматься игровыми видами спорта.



*"Талибан" - террористическая организация, запрещенная на территории РК.