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Выгнанные из школ афган-девочки не хотят жениться, а хотят учиться...
09:09 05.05.2022

Не допущенные к учебе афганские школьницы стали испытывать стресс

Также запрет на образование для девочек может вызвать всплеск принудительных ранних браков, считают афганские психологи.
Афганские школьницы, которых захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан"* не допускает до учебного процесса, стали испытывать стресс по этому поводу. Такого мнения придерживаются афганские психологи, опрошенные журналистами телеканала TOLOnews, передает Экспресс К.

Когда кому-то что-то нравится и ему мешают это делать, тогда такое положение вещей вызывает психический стресс и беспокойство. Девочки, которым нравится образование, но которым не разрешают им заниматься, подвержены психологическому давлению,

- сказал афганский психолог Джамшид РАСА.

Социологи заявили, что запрет талибов девочкам получать образование в школах может подготовить почву для увеличения числа ранних и принудительных браков в Афганистане.

Несмотря на многочисленные обещания открыть школы для девочек всех возрастов с начала нового учебного года - то есть с 23 марта 2022 года, талибы позволили посещать школы девочкам только начальных классов. Ученицам средних и старших классов запрещено учиться. При этом мальчики всех возрастов могут ходить на занятия.

"Талибан"* после захвата власти в Афганистане также запретил женщинам работать и ограничил их поездки, если их не сопровождает близкий родственник мужского пола. Девушкам и женщинам радикалы запретили заниматься игровыми видами спорта.

*"Талибан" - террористическая организация, запрещенная на территории РК.

Источник - Экспресс К
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