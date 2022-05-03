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Тигран Кеосаян официально станет персоной нон грата в Казахстане
09:15 05.05.2022

Тигран Кеосаян скоро станет персоной нон грата в Казахстане
Тимур НИТАЛИЕВ

Решение об этом уже принято, процесс запущен. Об этом корреспонденту Экспресс К рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек СМАДИЯРОВ.
Да, решение о включении Тиграна КЕОСАЯНА в список нежелательных лиц было принято в тот же день. Мы внесли на рассмотрение данное предложение, то есть процесс уже запущен. Главное - принято решение, а процесс - это уже формальность,

- сказал СМАДИЯРОВ.

Он добавил, что обычно процесс включения в список занимает несколько дней.

"Это недолго, даже меньше, чем несколько дней. Каждое государство в целях защиты своих интересов может включать нежелательных лиц в такой свой список, у каждой страны он есть. Мы тоже прибегаем к такой практике. На дипломатическом языке включение в список уже считается достаточно серьезным действием", - сказал СМАДИЯРОВ.

После окончания процесса Тигран КЕОСАЯН не сможет попасть на территорию Казахстана.

В случае если он попытается пересечь границу, то он будет не допущен на территорию Казахстана. Понятно, что он может и не приехать в Казахстан. Но сам факт того, что он находится в этом списке, уже серьезная вещь сама по себе,

- отметил СМАДИЯРОВ.

--------------------

Что сказал Тигран
/дословно/
"Казахи, братья, это что за неблагодарность?

Ребята, вы правда решили, что Россия куда-то испарится? Эмигрирует на Марс, или вы думаете, вы эмигрируете? Я говорю свое личное мнение гражданина Российской Федерации Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. На Украину гляньте внимательно, подумайте серьезно. Ну и думаю, что нашим ответственным лицам тоже надо переоценить и пересмотреть уровень взаимоотношений. Потому что, дорогие мои, если вы считаете, что можно и дальше быть такими хитро***ыми и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь.

Мир изменился, все изменилось. А поезд уходит. Вы еще можете заскочить в последний вагон. Но вот так провилять у вас не получится. По крайней мере я в это верю, потому что все – игры в дружбу кончились. Сейчас это вопрос выживания.

Идет война. Война двух огромных, больших идей, двух больших стран и второй страной является не Украина, а Америка и НАТО. А вот всем остальным, особенно братским странам, нужно определяться и занимать сторону. А нам внимательно посмотреть – кто с нами, а кто нет. И неопределившихся, подающих однозначно недружественные это раз, или неоднозначные сигналы, ну что же делать, относить к нашим врагам. По крайней мере в экономических и информационных доктринах. Хватит, хватит, ребят, наигрались в безвозмездную помощь – спасать вашу власть в Казахстане, бардак ваш прекращать. А вы парад отменяете? Серьезно?", - заявил он в эфире.

Источник - exk.kz
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