Казахстан. Пришло время определяться, - Александр Ставер

09:17 05.05.2022 Помню, в Советской Армии командиры частенько брали именно казахов в писари. Не знаю почему, но именно казахи обладали удивительно красивым почерком и выделялись хорошим знанием русского языка. Но это мое личное воспоминание, личное мнение, если угодно.



Зачем я опять поднимаю тему отношений с Казахстаном? Да просто потому, что вижу, как эта страна медленно, но четко по отработанной на Украине, в Молдове, Прибалтике схеме превращается в анти-Россию.



Те, кто считает, что это всего лишь мнение одного человека, просто забыли, что именно так было и на Украине. Но оказалось, что любую память можно изменить всего за одно-два поколения… Казахстан сегодня – это Украина 90-х... Многовекторность во внешней политике, которая ведет к разрыву традиционных отношений в будущем.



День Победы и "Бессмертный полк" – это очень затратно, а значит не нужно



"Проведение военного парада в Казахстане в 2022 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач",

– из заявления Министерства обороны Казахстана.



Если честно, именно это заявление возмутило меня больше всего. Понятно, что парад стоит денег. Но скажите, а как быть с другими датами, которые отмечались в республике даже после январских событий? Тогда денег хватало, а на празднование Дня Победы не хватило?



Смешно выглядит отговорка министерства о том, что средства необходимы на "поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов". Как будто эти задачи появились внезапно и не выполнялись казахской армией раньше.



Я иногда задумываюсь над тем, что же нас продолжает связывать друг с другом? Столько новых стран, столько взаимных претензий, оборванных связей, обид и прочего, а все равно где-то внутри мы единый народ. Даже с теми странами, которые живут за счет русофобии. Правительства, политики, пресса говорят одно, а простые люди – другое.



Ответ я нашел внезапно. Нас связывает Победа! Банально? Возможно, но давайте посмотрим на то, что уже произошло. Не будем говорить о теории, а посмотрим на практику. День Победы – это, наверное, последнее, что нас связывает с гражданами других стран.



Помните громкий фильм "28 панфиловцев"? Кто-то при просмотре этого фильма обращал внимание на национальность героев картины? Это просто были наши! Наши солдаты, наши офицеры, наши герои. Которые обороняли нашу столицу. Именно наши, общие деды и прадеды.



А если вы поговорите с молодыми украинцами? Просто побеседуйте об освобождении, например, Киева. Уверен, очень многое узнаете такого, что волосы дыбом встанут. Начиная с того, что Киев освобождали именно украинцы, и заканчивая тем, что сотни тысяч именно украинцев советские генералы утопили в Днепре.



При этом эта молодежь неоднократно скажет вам о том, что Киев – город-герой. Но не герой СССР, а герой Украины. Откуда появилась такая версия, я так и не узнал, но именно она сегодня главная на Украине. Мне кажется, что вот такое разделение Победы и есть начало русофобии.



Причем ежегодно, думаю, в этом году это будет распространяться особенно широко, именно нас, россиян будут упрекать в том, что мы присваиваем Победу себе. Уже потому, что именно в России проходят самые широкие торжества по этому поводу. И потому, что мы не отказались от советского прошлого официально.



Но вернемся в Казахстан. Когда же началось открытое антироссийское движение в политикуме этой республики? Вспоминается заявление Даурена Абаева, на тот момент замглавы администрации президента Казахстана, сделанное им пару лет назад.



Тогда Абаев заявил о солидарности руководства республики с резолюцией Европарламента о приравнивании нацизма и коммунизма. Практически речь шла о приравнивании фашистов и победителей фашизма. О приравнивании СССР и фашистской Германии!



Или другой достаточно видный политик Казахстана Мухтар Тайжан. Между прочим, член Национального совета общественного доверия (НСОД) при президенте РК. Сколько раз он требовал прекратить празднование Дня Победы? Сколько раз предлагал переименовать этот день в День Траура?



Сколько раз мы "не заметили его аргументацию", когда он называет Великую Отечественную войну советского народа войной России и Третьего рейха? Ведь именно он говорит о том, что это не война казахов! И ему плевать на три с половиной сотни еще живых ветеранов Великой Отечественной войны в Казахстане. Они для него не герои…



Для оценки тех или иных действий наших соседей существует "старый народный способ". Читатели его прекрасно знают. Если хочешь узнать, правильно ли поступает наше правительство, посмотри на то, как реагирует на это наш "стратегический партнер" из Вашингтона.



Я использую тот же способ для понимания политики руководства Казахстана. А для читателей дам одну вводную. Сравните то, что написано ниже, с тем, что постоянно говорят Зеленскому. Очень, знаете ли, интересно получается.



Итак, что сказала заместитель государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зейя после своего визита в Казахстан:



"США поддерживают политические реформы Касым-Жомарта Токаева, считают их продуманными, своевременными, нацеленными на модернизацию страны, а сам Казахстан обозначила как критически важную страну, преследующую общие с США цели продвижения стабильной и процветающей Центральной Азии".

Как говорится, no comments…



Казахстан идет на Запад…



Увы, но то, о чем я говорил выше, уже материализуется в конкретные дела. В одной из моих статей я писал о том, что Казахстан намерен соблюдать все введенные против нашей страны санкционные ограничения. А именно о заявлении Первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана Тимура Сулейменова. Помните, наверное: "Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и ЕС против России".



"Мы сделаем все возможное, чтобы контролировать санкционированные товары, любые инвестиции от санкционированного лица или организации в Казахстане, и это то, что мы хотели донести до европейцев открыто".

Не многие обратили внимание на то, что после этого заявления произошли два события, прямо связанных между собой. Это ответ тем читателям, которые в комментариях убеждали других в том, что это "всего лишь хитрый ход казахского руководства, чтобы иметь какие-то преференции от обеих противоборствующих государств".



Первое событие – это разговор президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева по телефону. О том, как прошел этот разговор, стало понятно из официального сообщения Кремля – обсуждались "актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на практические аспекты развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества".



И практически сразу состоялось второе событие. Статья Касым-Жомарта Токаева в The National Interest. Интересная, надо сказать, статья. Президент Казахстана пишет о вековых традициях и дружеских отношениях с Украиной, о том, что его стране необходимо продолжать укреплять 30-летнюю дружбу и сотрудничество со странами Европы и США. С Россией же у Казахстана "особые отношения сотрудничества". М-да…



Думаю, сейчас опять будет поток версий, поисков оправданий для Токаева. Сразу "искателям оправданий" вопрос – как согласуются слова Токаева с членством Казахстана в ЕАЭС (Евразийский союз)? Не кажется ли вам, что все, о чем говорит казахстанский президент, ведет к разрушению этого Союза? Нам нужен еще один декоративный СНГ?



Сегодня главный вопрос, который необходимо решить Западу – это проблема энергоносителей. И как решает этот вопрос член ЕАЭС Казахстан? Опять почитаем заявление уже известного вам Тимура Сулейменова. Он прямо говорит о разработке альтернативного, без участия России, пути транспортировки нефти и газа через Каспий.



Я прекрасно понимаю, что действия Казахстана нанесут огромный урон российско-казахским отношениям. Да и всему постсоветскому пространству в целом. Это действия разрушителя.



Вы не задумывались, почему внезапно прекратился показ российских телеканалов в Казахстане? Как это возможно в стране, которая заявляет о дружбе с Россией? Да просто. Ну ничего не может сделать президент и правительство РК с интернет-провайдером "Ремстройсервис". Вот решили в этом самом "Ремстройсервисе", что российские каналы вредны, и отключили все.



Со стороны это выглядит смешно. Президент страны не может поставить на место какую-то компанию. Даже глупцу понятно, что это волевое решение именно Токаева. Слишком часто на российских ресурсах всплывают материалы, раскрывающие планы руководства РК.



Вот на сегодня главный враг казахского президента Тигран Кеосаян. В своей "Международной пилораме" Тигран достаточно жестко прошелся по Казахстану и его руководству. Вот почему самыми русскими россиянами у нас чаще всего оказываются представители других народов? Почитайте то, что сказал Тигран:



"Идет война. Война двух огромных, больших идей, двух больших стран, и второй страной является не Украина, а Америка и НАТО. А вот всем остальным, особенно братским странам, нужно определяться и занимать сторону. А нам внимательно посмотреть – кто с нами, а кто нет.



И неопределившихся, подающих однозначно недружественные, это раз, или неоднозначные сигналы, ну что же делать, относить к нашим врагам. По крайней мере, в экономических и информационных доктринах. Хватит, хватит, ребят, наигрались в безвозмездную помощь – спасать вашу власть в Казахстане, бардак ваш прекращать. А вы парад отменяете? Серьезно?"

Говорить о "дружественных шагах казахстанского руководства" можно долго. И рассказывать можно много. Но формат статьи не позволяет этого. Поэтому напоследок упомяну еще один "дружеский жест". "Дружеский" теперь уже не только в отношении России, но и Киргизии, Китая, Узбекистана, Туркмении…



Казахстан успешно строит на своей территории новую американскую военно-биологическую лабораторию четвертой степени защиты с подземным хранилищем для особо опасных патогенов со всего мира. Судя по тому, что Токаев не может не знать о том, что творили в украинских лабораториях такого типа, руководству республики наплевать на свой народ. Просто вспомнились умершие украинские военные, вспышки экзотических болезней там же…



Краткие выводы



Грустно осознавать, что РК практически ушла от нас к британцам и туркам. Это не просто разрыв нашего общего развития, нашего братства, нашей общей истории. Это запуск того самого проекта Эрдогана – "Великого Турана". Создание организации тюркских государств во главе с Анкарой. Казахстан сделал свой выбор. Европеизация страны через турецкую евроинтеграцию. И опять ничего нового. Тот же путь, что в 90-е прошла Украина. Даже скучно.



Президент Токаев очень четко показал нам, россиянам, на каком месте для РК интересы нашей страны. Распределим по убывающей. Происламские, прокитайские, прозападные (проамериканские) и только потом, пророссийские. Вот так, четвертое место наше!



А вы знаете, я даже рад тому, что сейчас происходит среди наших "друзей". Так надоела эта политика многовекторности. И нашим, и вашим. Казахам сейчас надо решать, с кем они. А это очень сложно. С одной стороны – Россия, как главный экономический партнер, с другой – Запад, который обещает… С одной стороны – альянс Россия – Китай, с другой – Турция и Запад.



Отсюда, либо необходимо зачищать страну от агентов влияния из Британии и США, ликвидировать кучу фондов, начиная с фонда Сороса, тот же международный финансовый центр "Астана", работающий по британскому праву, придушить олигархов, либо продолжать играть в многовекторность и всячески выражать свою покорность Западу.



Для нас сегодня архиважно то, кто рядом с нами. Кто прикрывает нам спину. Пришло время определяться...



Александр Ставер

5 мая 22 Источник - e-news.su

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