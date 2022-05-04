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Мир раскалывается вдребезги... Слава тебе, Господи! Аллах акбар! - Александр Проханов
10:26 05.05.2022

сегодня в мире сражаются Русский Храм и американская крепость
Александр Проханов

Русские полки из Крыма, Брянска, Ростова вошли на Украину, и удары тяжеловесных колонн сотрясли мир. И мир стал осыпаться. Осыпаются фасады городов, сносит кровлю у государств, сдвигаются фундаменты континентов. Ветхий мир отряхивает свою штукатурку, и под ней появляются невиданные, небывалые конструкции нового, неведомого человечества, ужасающего своей тайной, оцепеняющего своим нежданным явлением.

Мир раскалывается вдребезги, как с хрустом раскалывается арктический лед, когда из океана всплывает гигантский "Борей" - непомерный, громадный, окруженный полярными павлиньими радугами. Ударил час, и мир сорвал личину. И чаяние пророка воплотилось: "Пришла вода, всплывает из пучины чудовищный России Наутилус".

Двадцать первый век становится Русским веком. Та липкая переводная картинка, именуемая новой Россией, которую налепили на развалины Советского государства, эта картинка линяет, смывается потоками русского шторма. Вновь из черной пропасти русского безвременья поднимается подлинная, исконная Россия, задуманная Господом как империя между трех океанов. Хранящая среди своих лесов, хребтов и великих рек, среди храмов, дворцов и лачуг сокровенную русскую сущность - мечту о могучем, цветущем, божественном справедливом царстве, где нет тьмы, а только лучезарный Фаворский свет. Эта Русская Мечта, затемненная небывалыми страданиями, страшными поражениями и падениями в пропасть, каждый раз выводила Россию из безвременья, сотворяла из нее великое государство.

Сегодня Россия, отброшенная от своих исторических рубежей, раненая, окровавленная, идет в контратаку - атакует Запад, возвращает себе историческое время, свое историческое достояние.

В России идет жестокая схватка. Убежавшие из России миллиардеры, теряющие свои несметные богатства, свои виллы, яхты, дворцы, спонсируют кремлевскую "партию мира", требуют прекращения военных действий, желают России поражения, чтобы сберечь свои неправедные состояния, чтобы вернуться в Россию и впиться в ее нефть, газ, алмазы, продлить русскую муку.

Ей противодействуют тяжеловесные русские промышленники - главы корпораций, поставляющие на фронт танки и самолеты, латающие санкционные дыры, мобилизующие русских инженеров, управленцев, предпринимателей на создание новой суверенной экономики, вырывая ее из унизительного вероломного глобализма.

В одночасье убежала в Израиль легковесная, злоязыкая популяция смехачей и певичек, едких обличителей, злобных ненавистников, рафинированных русофобов. Они похожи на мартышек, которые вскарабкались на вершину пальмы и оттуда плюются, визжат, бросают кокосы на проходящее внизу огромное, величавое стадо слонов.

Русская культура, удавленная, задушенная в газовых камерах после 1991 года, теперь, когда треснула либеральная диктатура, эта культура начинает подниматься из-под железной плиты, смотрит на мир жесткими проницательными глазами, направляет своих художников, писателей, певцов туда, где под Харьковом и Одессой дерутся русские батальоны. Эта схватка жестока, как жестока бывала во все века схватка русских людей за свою мечту - за свои алтари, за свои пороги и свои колыбели.

Запад – это не только потоки тяжелых гаубиц и "Джавелинов", направляемых на Украину. Не только парламенты и премьеры, вводящие одну за одной бесконечные антирусские санкции. Не только телемагнаты, захватившие телеэфир, превращающие европейские народы в толпы озверелых бессмысленных русофобов. Запад - это громадная, таинственная, тысячемерная сущность, состоящая из разведок, военных заводов, интеллектуальных штабов, магических центров, религиозных и философских кружков, потаенных структур, в которые заложена древняя демоническая идея мирового господства, идея власти - той, сатанинской, которой демон искушал Христа на вершине храма.

Запад и Россия несовместимы, как несовместимы мечта Запада и Русская Мечта. Американская мечта, как определили ее неоконы, это град на холме, замок, построенный на вершине горы, откуда виден весь покоренный мир, на который в случае неповиновения сыплются крылатые ракеты.

Русская Мечта - это храм на холме, на поднебесном холме русской истории, состоящем из наших побед, поражений, великих несчастий и преображений. И на вершине этого холма стоит не крепость, не дот, не укрепрайон, а восхитительный храм, как Спаса на Нередице или Покрова на Нерли. Главы этого храма касаются хрустальной лазури. И эта лазурь, божественный фаворский свет во все века льется в наши семьи, гарнизоны, университеты, одолевая глубинную тьму, не давая погибнуть.

Сегодня в мире сражаются Русский Храм и американская крепость. Русский Храм в час беды и насилия превращается в крепость. Запад и Россия сошлись в беспощадной схватке. В этой схватке мы победим, ибо храм сильнее крепости, ибо мир задуман как гармония, а не насилие, как справедливость, а не бесчинство.

Сегодня русские батальоны, прошибая оборону украинских войск, проламывают стену американской крепости. И в эту пробоину ворвется русский вихрь, русский свет. Русская Мечта победит. Слава тебе, Господи! Аллах Акбар!

Источник - завтра
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