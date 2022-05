Китай анализирует. США начали гибридную войну на два фронта, - Юрий Тавровский

10:28 05.05.2022 Китай анализирует/ США начали гибридную войну на два фронта

Юрий Тавровский



Холодная война против России и Китая - самоубийственная стратегия Америки



Украинский кризис стал неизбежным результатом холодной войны Запада против России. Неизбежным результатом такой войны Запада против Китая скоро может стать тайваньский кризис.



Холодная война против Китая приобрела полноценный масштаб за годы правления президента Трампа. Начав торговую войну в июле 2018 года, он параллельно развернул наступление на высокотехнологичные компании глобального масштаба Huawei и ZTE, стимулировал изгнание китайцев из лабораторий и университетов. Активизировалось подстрекательство сепаратистов в Гонконге и Синьцзяне, а также накачивание оружием Тайваня. Ситуация с возникновением и пандемийным распространением COVID-19 чуть было не стала глобальной антикитайской кампанией, да еще и с расистским привкусом "желтой опасности". К концу правления Трампа в 2021 году Китай фактически предстал главной угрозой экономической и военной гегемонии США. Именно тогда в дополнение к Западному, "российскому", фронту сложился второй фронт глобальной холодной войны - Восточный, "китайский" фронт.



С приходом к власти президента Джозефа Байдена холодная война против Китая сохранила все "наработки" Трампа в области торговли, науки и пропаганды. Вдобавок она получила новый компонент - идеологический. Демократическая партия традиционно отдает приоритет навязыванию "американских ценностей". Борьба с государствообразующей Компартией Китая, успешно ведущей страну по пути "социализма с китайской спецификой", стала критически важной для проповедников "капитализма с американской спецификой".



Антагонизм двух этих моделей развития ускорил переход Америки к новой стратегии тотальной борьбы. Президент Байден видел, как провалилась торговая война Трампа против Китая. Он видел, как Кремль храбро "пошел против течения" в Сирии и добился успеха, в то время как американцы позорно проигрывали свое вмешательство в Афганистане. Байден понял невозможность в одиночку победить и Россию, и Китай. Опытный международник Байден с самого начала стал строить коалиции и объединять всех, кого можно было объединить, под звездно-полосатым флагом.



Он реанимировал НАТО на Западе и добился отмены ратификации важнейшего Инвестиционного соглашения между Китаем и Евросоюзом. В рамках новой Индо-Тихоокеанской стратегии он обновил военные соглашения с Японией, Южной Кореей и Австралией. Он придал ускорение развитию организации КВАД (QUAD) в составе США, Индии, Японии и Австралии. Он создал новый военный блок АУКУС (AUKUS) в составе Австралии, Англии и Соединенных Штатов и старается подключить к нему Японию.



Самое масштабное достижение в холодной войне при Байдене - это разделение современного мира на автократические и демократические государства. Такое деление было произведено на "Саммите за демократию" в конце 2021 года. На нем США сплотили и возглавили консервативные силы для борьбы с "автократическими режимами", в первую очередь с Китаем и Россией. В Пекине проведение этого беспрецедентного мероприятия недаром приравняли к крестовым походам Средневековья. Ненависть к Красному Китаю и России - "синофобия" и "русофобия" - действительно приобретают очертания религиозной войны и становятся частью цивилизационного кода Запада.



Новая холодная война: от слов к делу



Противопоставление двух частей мира в области идеологии состоялось на фоне доведения до точки кипения военно-политического противостояния на Восточной Украине и вокруг Тайваня. В первые месяцы нынешнего года одновременно началось накачивание военной техникой Украины и Тайваня. И там, и там появились сотни американцев для "обслуживания техники". Из Киева и Тайбэя раздались призывы обзавестись собственным ядерным оружием. Высокопоставленные представители Вашингтона привозили своим клиентам новые инструкции о проведении все более активной и "независимой" политики.



Всего за несколько недель до 24 февраля было трудно предсказать, на каком из двух фронтов холодной войны начнется горячая фаза. Понимая, что время работает против нее, Россия пустила "встречный пал" на пути надвигавшегося со стороны Украины натовского пожара. Признание Донецкой и Луганской республик стало следствием, но не причиной. Точно так же могла развиваться ситуация и на "китайском фронте", начавшись с провозглашения "суверенитета" Тайваня и признания его Америкой. Этот шаг в значительной степени уже подготовлен резолюциями Конгресса, неутомимой деятельностью Госдепа и Пентагона, всей традицией поддержки сепаратистских сил на острове.



На Тайване время работает против Китая так же, как оно работало против России на Украине. Выросло целое поколение с "тайваньской идентичностью", настроенное официальной пропагандой против воссоединения с КНР, в духе превосходства и враждебности к единокровным братьям на материке. Быстро крепнет военный потенциал, причем не только за счет поставок американских вооружений на миллиарды долларов: в частности, началось производство собственных крылатых ракет, способных поражать цели в глубине китайской территории. Есть основания подозревать, что Тайвань близок к созданию своего ядерного оружия.



Китай готовится бороться "острием против острия"



В Москве произвели свою оценку готовности к защите национальных интересов и нанесли упреждающий удар по украинским "камикадзе". Свою оценку готовности к защите суверенитета и территориальной целостности завершают в Пекине. На нынешней стадии противостояния китайцы стали применять традиционную стратегию "острием против острия". Теперь ответом на действия американцев и их тайваньских подопечных становятся "зеркальные" военные акции. Уже ясно, что полеты стратегических бомбардировщиков НОАК, имитация воздушных и морских сражений в любое время суток, высадки десантов и иные учения "в условиях, максимально приближенных к боевым", являются репетицией полномасштабной операции по ликвидации сепаратистского режима в Тайбэе. Поводы для начала действий возникают все чаще: поставки все более смертоносного оружия, приезд сотен американских "советников по эксплуатации" этого оружия, визиты все более высокопоставленных политических деятелей, призывающих к "независимости" мятежной китайской провинции.



В Пекине нет дилеммы - освобождать или не освобождать Тайвань. Все решения уже приняты. Там просто выбирают удачный момент для начала "мирного воссоединения Родины". Оно определено XIX съездом КПК (2017 г.) как одна из 14 приоритетных задач правящей партии до середины века. Поздней осенью нынешнего года состоится очередной, ХХ, съезд КПК…



Большинство экспертов в Китае и за его пределами согласны в том, что военные потенциалы КНР и Тайваня просто несоизмеримы. Но в Тайбэе все еще тешат себя надеждами на заступничество Америки. Несмотря на отсутствие обязательств защищать Тайвань после разрыва дипломатических и военных отношений в 1978 году, американцы все эти годы сохраняли так называемую стратегическую двусмысленность. Она таилась между строчками в "Акте об отношениях с Тайванем", принятом Конгрессом еще в 1979 году в качестве "утешительного приза" даже не столько для Чан Кайши, сколько для связанных с ним упертых антикоммунистов в самих США. Двусмысленность сохранилась и в новом издании страховки под названием "Акт о заверении в поддержке Тайваня". Он был принят на излете торговой войны президента Трампа (Taiwan Assurance Act of 2020). Документ не пошел дальше обещаний "продажи или передачи Тайваню на постоянной основе систем вооружений оборонительного характера и поддержки значимого участия Тайваня в деятельности глобальных организаций". Одновременно президент Джо Байден и его "силовики" не раз подчеркивали, что не собираются ввязываться в вооруженные столкновения из-за Тайваня.



Надежды тайваньских руководителей на поддержку США исчезли с началом российской операции на Украине. "Бумажный тигр" не послал на фронт ни одного своего солдата - явно боится открытого огня. Зато он сохраняет влияние на страны, связанные с ним цепочками договоров о безопасности и торговых отношениях. Похоже, неожиданная солидарность Запада в проведении санкций против России создает паузу в принятии судьбоносного решения. Пекин взвешивает возможные последствия неизбежного.



Самый большой вызов для Америки - Китай



Российский и китайский главнокомандующие в Заявлении по итогам своей встречи 4 февраля зафиксировали понимание коренной проблемы современного мира. Америка старается не допустить изменения нынешнего положения "сияющего града на холме", диктующего свою волю остальному миру и наводняющего его своими обесценившимися долларами. Развернувшийся украинский кризис и подготовленный тайваньский являются важными, но не единственными мероприятиями в этом "последнем и решающем бое". У США за последние годы созданы "закладки" в стратегически важных районах, сопредельных России и Китаю. Они могут быть довольно легко и быстро "доведены до кондиции" и вброшены в большую игру.



Для России это страны Центральной Азии, особенно граничащие с Афганистаном. Это Казахстан, где кажущаяся стабильность вылилась в кровавый мятеж и где продолжает накапливаться враждебность в отношении "нетитульных народов"; это Молдавия, которую хотят подтолкнуть на уничтожение русских людей в Приднестровье по лекалам Донбасса; это страны Прибалтики, где репрессии в отношении русских могут "неожиданно" принять формы, делающие неизбежным их защиту Россией; это нерешенные проблемы Закавказья; это территориальные притязания Японии.



Для Китая это Синьцзян, в дестабилизацию которого вкладываются большие деньги и усилия. В КНР есть еще одна провинция, населенная мусульманами, - Нинся-Хуэйский автономный район. Там ислам исповедуют тоже около 10 миллионов человек и там тоже есть связи с зарубежными центрами. Это Тибет, где обстановка заметно улучшилась, но его можно расшатать в случае ухудшения отношений с Индией и Непалом. Внутри самого Китая подпольно действует тоталитарная секта "Фалуньгун"*, преследования которой можно раздуть до размеров международного скандала. Это Южно-Китайское море, где сохраняются территориальные споры с Вьетнамом, Филиппинами и другими странами региона. Это Япония, удерживающая контроль над спорными островами Дяоюйдао (Сенкаку).



Похоже, что Америка собирается попеременно давить то на Россию, то на Китай, как на педали при езде на велосипеде. При этом черед "китайской педали" может наступить довольно скоро. Словами и делами Вашингтон подтверждает прогнозы дальновидных экспертов, которые предсказывали, что при Байдене Америка сохранит высокий уровень враждебности в отношении России, одновременно усиливая противодействие Китаю как главному конкуренту глобального масштаба. Так, в программном документе "Национальная стратегия безопасности" за подписью 46-го президента США, опубликованном 3 марта 2021 года, черным по белому написано: "Китай является единственным конкурентом, потенциально способным за счет объединения своей экономической, дипломатической, военной и технологической мощи стать постоянным вызовом стабильной и открытой международной системе".



Почти одновременно госсекретарь Энтони Блинкен сделал программное заявление о внешней политике своей страны. Он указал, что "Китай является самым большим вызовом для США в XXI веке, и этот вызов превосходит те, что исходят из России или с Ближнего Востока".



Сейчас США из последних сил давят на "русскую педаль". Но в Вашингтоне уже начинают критиковать Байдена за "распыление ресурсов на второстепенные цели в Европе" вместо концентрации сил для "сокрушения экзистенциального противника - Китая". Так, в издании The New Yorker было опубликовано интервью с авторитетным политологом Джоном Миршаймером. Он стал известен после выхода книги "Трагедия великодержавной политики", в которой обосновывал неизбежность американо-китайской ядерной войны. Коснувшись текущей ситуации вокруг Украины, профессор выделяет несколько тезисов. Во-первых, Россия не представляет экзистенциальной угрозы для США. Во-вторых, США в настоящий момент сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны Китая, потенциал которого сопоставим или даже превышает потенциал Америки. В этом контексте отвлечение Вашингтона на украинское направление ошибочно со стратегической точки зрения и подрывает способность США сопротивляться своей главной цивилизационной угрозе, то есть Китаю. В-третьих, фактически США спровоцировали текущий кризис, который вряд ли отвечает их стратегическим интересам, так как в конечном счете создается платформа для усиления Китая.



Предчувствуя обвинения республиканцев в распылении ограниченных сил на предстоящих осенью промежуточных выборах в Конгресс, представители администрации Байдена уже начали оправдываться. "Это тяжело, это дорого, но это необходимо, и я предвижу, что мы вступаем в период, когда это потребуется от Соединенных Штатов и нынешнего поколения американцев". Так говорил Курт Кэмпбелл, куратор Индо-Тихоокеанской политики в Белом доме. Он выступал на форуме, специально созванном для обсуждения возможности для США "держать в фокусе" одновременно Россию и Китай.



Партнерство Москвы и Пекина проходит "украинскую проверку"



Как следствие событий на Украине проверку на прочность проходят отношения "всеобъемлющего стратегического партнерства России и Китая". Они достигли своего пика в результате личной встречи двух главнокомандующих, двух президентов, 4 февраля в Пекине. С началом военной операции двусторонние отношения продолжают развиваться как бы на двух уровнях: высшей математики и арифметики.



Путин и Си Цзиньпин действуют на уровне "высшей математики", исходят из стратегических национальных интересов, мыслят в глобальном масштабе, оперируют историческими измерениями. На уровне "арифметики" действуют деловые круги, чье понимание интересов ограничивается показателями прибыли. Глубоко интегрированные в либерально-капиталистическую систему, они опасаются "вторичных санкций" за сотрудничество с российскими банками и поставщиками товаров.



С началом российской военной операции на Украине Пекин на уровне "высшей математики" полностью следует букве и духу стратегического партнерства. Это относится к последовательной позиции в ООН и других международных организациях. Это проявляется в отказе от требований Вашингтона примкнуть к санкционному фронту и, напротив, в решениях отменить некоторые барьеры на пути российского экспорта, закупить дополнительные крупные партии наших товаров. Информационное сопровождение ситуации на Украине в официальных СМИ происходит в духе "позитивного нейтралитета", а в соцсетях нас поддерживает подавляющее большинство.



На уровне "арифметики" ситуация сейчас неоднозначная. Большинство партнеров продолжают выполнять условия контрактов, проявляют понимание трудностей с оплатой и отгрузкой. Особое значение имеет стабильность финансовых каналов. В то же время ряд крупных банков, торговых сетей и производителей ключевых товаров приостановил операции с российскими партнерами. Их хозяева или руководители ссылаются не только на нестабильность курса рубля и транспортные проблемы, но также опасения попасть под уже обещанные наказания нарушителям блокады России. Это понятно - даже Сбер и ВТБ отказывались работать в Крыму последние после 2014 годы.



Цифры очень важны для тех, кто мыслит и действует в рамках "арифметики". Для байденовской администрации тоже есть "арифметика" и есть "высшая математика". Стратегические соображения для нее первичны, а санкции вторичны. Высокодефицитная торговля с Китаем заботит Вашингтон сейчас гораздо меньше, чем при Трампе. Весьма скромная торговля с Россией тоже не была важным раздражителем. Россию сдерживали санкциями и до Украины. Для ужесточения даже текущих санкций против Пекина можно найти сколько угодно причин.



Министр финансов США Джанет Йеллен заявила на днях в Конгрессе: "На примере России мы показали свою способность причинять существенную боль агрессивным странам. Не стоит сомневаться в нашей способности и решимости поступить так же в других ситуациях". Йеллен отвечала на вопрос конгрессмена о возможности использования санкций в случае "агрессивных действий Пекина против Тайваня".



Совместные санкции США и Евросоюза кажутся Вашингтону и Брюсселю настолько эффективными, что там возникла небывалая эйфория. В Конгрессе непрерывно готовятся все новые антикитайские законопроекты, а политики Евросоюза изучают варианты участия в атаках на китайские госбанки и высокотехнологичные компании, сообщают из Вашингтона и Брюсселя корреспонденты гонконгской газеты "Саут Чайна Морнинг Пост". Поводом для финансового удара по Китаю может стать не только атака против Тайваня, но даже "недостаточное дистанцирование от российской финансовой системы". Корреспонденты напоминают об аресте российских 300 миллиардов долларов и о том, что финансовые резервы КНР на Западе составляют 3,3 триллиона долларов в долларах, евро, иенах и других резервных валютах.



Для предотвращения дальнейшего наращивания стратегического партнерства России и Китая Америка и Запад сделают все возможное. Будут использованы все традиционные и изобретены инновационные методы "кнута и пряника". Санкции - это как раз "кнут". Но возможно и соблазнение всевозможными "пряниками" - отменой тех или иных санкций, снижением уровня военных провокаций и т.д. Сейчас важнейший вопрос не только будущего наших стран, но и стратегической стабильности в мире состоит в степени синхронизации "арифметики" и "высшей математики" России и Китая. Поодиночке мы пока слабее Запада, но сложение потенциалов обеспечит неодолимую синергию.



В сложившейся обстановке у Москвы и Пекина есть два варианта развития. Первый - консервативный. Продолжать двигаться параллельно и по восходящей, понемногу набирая темп. Второй - радикальный. В условиях войны на уничтожение максимально сблизить параллели стратегического партнерства. Ведь великий математик Лобачевский доказывал, что параллели могут встретиться в пространстве.



Русские и китайцы во многом отличаются друг от друга. Но у них общая историческая судьба великих стран, "мешающих" другим великим странам. Во время недавней видеоконференции российских и китайских экспертов в Народном университете в Пекине по украинской ситуации умудренный опытом бывший дипломат, а ныне профессор так сформулировал суть текущего момента: "Сегодня ты, а завтра - я".



На фото: боец войск специального назначения Народно-освободительной армии Китая.



*экстремистская организация, запрещенная в РФ Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651735680





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 3 мая 2022 года №886

- Указ Президента Республики Казахстан от 3 мая 2022 года №887

- Конституционный Совет принял решение по обращению Президента Республики

- Мажилис одобрил поправки по вопросам цифровизации – I чтение

- На обеспечение казахстанцев качественной питьевой водой в текущем году выделено 215 млрд тенге

- В Казахстане создадут информационную систему в сфере геологии и недропользования

- Заработная плата в І квартале 2022 года*

- "Ак жол" требует принять меры по предотвращению повышения оптовых цен и устранить посредников на рынке нефтепродуктов

- Премьер-Министры Казахстана и Узбекистана провели телефонный разговор