Две палаты КазПарламента не могут придумать формулировку статуса Елбасы... елбасни, колбасни

10:34 05.05.2022

Сенат вернул поправки по референдуму в мажилис из-за статьи с формулировкой про Назарбаева

Сенат вернул поправки по референдуму в мажилис из-за статьи с формулировкой про экс-президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент агентства.



" В связи с необходимостью уточнения вопросов, которые в силу общественно-политического значения не могут быть предметом республиканского референдума, предлагается внести соответствующую поправку в статью 3 Конституционного закона "О республиканском референдуме", - сказал на заседании сената в четверг депутат Андрей Лукин, рекомендовав направить поправки обратно в мажилис.



Сенаторы поддержали данное предложение.



Согласно действующей редакции статьи 3, в числе прочего не могут быть предметом референдума вопросы "изменения статуса Республики Казахстан как независимого государства, унитарности и территориальной целостности Республики, формы ее правления, а также основополагающих принципов деятельности Республики, заложенных Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы, и его статуса".



Как сообщалось ранее, власти Казахстана отказались от закрепления роли Назарбаева в Конституции.