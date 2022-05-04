Вернем Акмолинску название Астана! - посол Лама Шариф

10:38 05.05.2022

Дипломат предложил избавиться от спорных названий и вернуть столице название Астана



Известный казахстанский дипломат – посол Казахстана в Египте, Алжире и Тунисе Кайрат Лама Шариф предложил избавиться от спорных названий времен СССР и колониальной России и вернуть столице название Астана, передает корреспондент агентства.



"Через всенародный референдум в Конституцию можно внести новую статью об "административно-территориальных регионах" ("әкімшілік-аймақтық өңірлер" в оригинальном тексте дипломата – КазТАГ), чтобы избавиться от спорных названий населенных пунктов, насильно введенных колониальной Россией и Советским Союзом. В первую очередь надо признать, что "область" ("облыс" в оригинальном тексте дипломата – КазТАГ) – ключевое слово в казахском языке из русского языка, и для сохранения чистоты нашего государственного языка административно-территориальное устройство надо писать как "өңір" (регион – КазТАГ)", - написал Лама Шариф на своей странице в социальной сети.



Он предложил закрепить в Конституции следующие регионы:



1. Региона Абай с центром в Семее;



2. Регион Акмола с центром в Кокшетау;



3. Регион Актобе с центром в Актобе;



4. Регион Алмалы с центром в Конаеве;



5. Регион Атырау с центром в городе Султан Бейбарс;



6. Западно-Казахстанский регион с центром в Урале;



7. Регион Жамбыл с центром в Таразе;



8. Регион Жетысу с центром в Талдыкоргане;



9. Регион Караганды с центром в Караганде;



10. Регион Костанай с центром в Костанае;



11. Регион Мангыстау с центром в городе Мангыстау;



12. Южно-Казахстанский регион с центром в Туркестане;



13. Регион Сарыарка (ныне – Павлодарская область) с центром в городе Ертис;



14. Северо-Казахстанский регион с центром в городе Абылай хан;



15. Регион Сырдарья (ныне – Кызылординская область) с центром в городе, переименованном из Кызылорды в Байконыр;



16. Регион Торгай с центром в Аркалыке;



17. Регион Улытау с центром в Жезказгане;



18. Восточно-Казахстанский регион с центром в Оскемене;



19. Астана



20. Алма-Ата



21. Шымкент.



Также он предложил переименовать Казахстан в Казахское Государство.