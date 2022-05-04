Разведданные США помогают украинцам убивать русских офицеров, - New York Times

10:44 05.05.2022

США передали Украине разведданные, которые привели к гибели российских офицеров



По словам высокопоставленных американских чиновников, Соединенные Штаты предоставили Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров.

Соединенные Штаты предоставляли сведения о местоположении мобильных штабов российских военных в режиме реального времени, сообщают источники. Украинские власти объединили эту географическую информацию с собственными разведданными для нанесения артиллерийских ударов, в результате которых погибли российские военные.

Предоставление Киеву разведывательной информации - часть усиленного потока американской помощи, демонстрирующий, как быстро изменились предыдущие ограничения Вашингтона на поддержку Украины.



Администрация Байдена стремится сохранить в тайне большую часть разведданных о боевых действиях, опасаясь, что это будет расценено как эскалация и спровоцирует Москву на более масштабный конфликт. Американские чиновники не раскрывают, как получили сведения о штабах российских войск, не желая поставить под угрозу свои методы сбора информации.



Не все удары были нанесены с использованием американской разведки, отметили чиновники, однако эти данные сыграли решающую роль в гибели как минимум нескольких офицеров. Официальные лица отказались уточнить, сколько российских военных погибло в результате действий США.