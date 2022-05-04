Байден и мир теней. Современный мир - это шутовское царство Пародии, - А.Елисеев

11:29 05.05.2022

Байден и мир теней

современный мир - это шутовское царство Пародии, которое осуществляется на всех уровнях

Александр Елисеев



Байден в Сиэтле снова поприветствовал кого-то невидимого – протянул ему руку в пустоту и что-то сказал. Ну, и снова заговорили, о психическом расстройстве.



А я бы, кстати, не стал все сводить к разным медицинским "психиатрического" характера. Да и хороший вопрос – что стоит за "психиатрическими" - во многих случаях?



Может быть, опасная близость к Психее? К региону психоэмоциональной Души, отличной от райско-ангелического Духа. В душевном регионе обитают не души (дух+душа) людей, а их "информационные дубликаты", которых именуют "призраками" и "привидениями". ("Вторжение теней")



В этом плане надо вспомнить, что США – символ "страны мертвых", находящейся за "Великой Рекой" (Стикс), которую символизирует Атлантический Океан.



Об оккультном символизме Америки великолепно написано у Александра Дугина в "Мистериях Евразии" - глава ""Зеленая страна" Америка": "Согласно этой сакральной географии, на Западе расположена "зеленая страна", "страна мертвых", некий полуматериальный мир, напоминающий Хадес или Шеол. Это - страна сумерек и заката, откуда нет выхода для простых смертных, и куда может ступать только посвященный. Считается, что и название Гренландии (дословно "зеленая страна") относится к тому же символическому комплексу. "Зеленая страна" это не Атлантида (и даже не Мо-Уру!). Это нечто находящееся от нее еще дальше к западу, "мир смерти", "царство теней".



Но это не Рай, а именно мир теней (Аид), о котором и сообщали эллины. И этот потусторонний аспект американского континента удивительным образом обнаруживается в такой, на первый взгляд, банальной вещи, как долларовый (зеленый – А. Е.) знак".



Байден – это персона, которая находится (пусть и во многом формально) на вершине американской за-атлантской пирамиды. И то, что он жмет кому-то там руку, очень показательно. Он находится где-то у Границы. Нижней, конечно.



Байден пародирует Правителя (искажая его архетип) – с жуткой силой. И я не удивлюсь, если он ничем особо не болеет, а просто публично выполняет некий оккультный ритуал. В любом случае, имеет место ритуальное поругание Государства. ("Почему Байден чудит")



Не исключено, что Байден общается не с "пустотой", но с чьим-то "призраком", "тенью". Он онтологически находится очень близко к психоэмоциональному региону Души (Нави), отличному от райско-ангелического региона Духа. А этот "призрак" является информационным дубликатом некоего "деятеля". ("Вторжение теней")



Тогда имеет место быть некий публичный ритуал "открытия врат".



В связи со всем этим, считаю нужным выложить отрывок из одной моей статьи:



Зловещая усмешка Арлекина



Затрагивая различные тревожные, конспирологические сюжеты, можно говорить и о попытке поставить "тень" на место ее "носителя". В литературном плане этот "момент" блестяще "обыграл" Е. Шварц, основывавшийся на сказке Г.-Х. Андерсена. Здесь тень отделяется от человека, становится как бы самостоятельным субъектом и даже захватывает (на короткое время) власть в целом государстве. При этом выясняется, что смерть "хозяина" несет за собой и смерть тени. То есть самостоятельная тень - это морок, который может нанести вред, но который не способен существовать сам по себе. Тень - она и есть тень.



Будучи отражением человека, она является своеобразной его пародией. А пародия, так или иначе, выполняет "функцию" тени. И в связи с этим очень важна фигура "Шута" ("Клоуна", "Пародиста"). Шут, забавляющий всех окружающих, есть тень Царя, его "младший двойник". И когда он осознает свое место, то ничего страшного не происходит. Но когда монаршая власть ослабевает, то Шут может занять место Царя. Это и произошло на Западе после буржуазных революций, когда на первый план выдвинулся политик, заигрывающий с народом. Такой политик действительно напоминает клоуна, ибо он вынужден совершать разного рода шутовские усилия для того, чтобы убедить толпу зевак.



В свою очередь, при "буржуазной демократии" усиливается влияние разного рода "пародистов" и "подражателей" из театрально-актерской среды. Они становятся своеобразными "королями жизни", оттесняя на периферию прежнюю духовную элиту - священство и знать.



Монархи традиционного мира догадывались о том, какую потенциальную угрозу несет разделение на "царское" и "шутовское". Вот почему они пытались, так или иначе, воссоединиться со своими "тенями". На Западе это выразилось в обычае держать своего шута, блестяще описанном в тамошней литературе. (Можно вспомнить хотя бы Шико, помогающего своему королю обезвредить заговор.) На Руси же, с ее традициями православного юродства, была опробована иная "технология". Иногда Царь пытался сам стать "шутом", преображая и наполняя своим величием данный уровень. Естественно, в этом синтезе царское начало неизмеримо превосходило шутовское, однако полностью его не вытесняло. Царский статус как бы усиливался благодаря поглощению шутовства и его преобразованию. Типичным примером такого Царя-"Шута", а точнее - Царя-Юродивого был Иоанн Васильевич Грозный. Судя по всему, Грозный практиковал "юродство во Христе", подразумевающее имитацию безумия (отсюда и некоторые "странности" его характера). Оно нужно для того, чтобы: 1) подчеркнуть свое безумие по сравнению с Христом; 2) отрешиться от мирского, рационалистического "ума"; 3) вызвать праведный гнев обычных людей и смирить себя. Показательно, что Грозный написал Канон Ангелу Грозному под псевдонимом Парфений Уродивый (Юродивый).



Кстати говоря, именно юродством и следует объяснять некоторые охальства глубоко религиозных опричников. Как известно, юродивые могли совершать сакральную провокацию "богохульства" с целью вызвать смиряющий гнев и разогреть "теплохадность" большинства верующих.



Сам Грозный практиковал, если так можно выразиться, радикальное смирение, причем возводил его в ранг государственной политики - без ущерба для самого государства. Так, он назначил (на определенное время) великим князем всея Руси касимовского царя Симеона Бекбулатовича и "холопски", "шутовски" приниженно обращался к нему как "Иванец Васильев". (Фигура "Раба" связана с фигурой "Шута".) Тем самым Грозный символизировал "уничижение" Христа, который, будучи "Царем Небесным", принял "рабский зрак" и пошел на смерть. И эта "позорная", "рабская" смерть обернулась поражением ада и неслиянным соединением человеческой природы с Божественной. В случае с Грозным Царь как бы преодолевал рабское состояние, выходя из данного состояния еще более сильным, могущественным, проходил через символическую смерть и новое рождение.



И как видим, русский путь обуздания тени оказался продуктивнее западного. Времена политической клоунады пришли к нам гораздо, гораздо позднее.



Современный мир - это шутовское царство Пародии, которое осуществляется на всех уровнях. Политика здесь превращается в комедию, а сама комедия приобретает политическое звучание (сатира). Даже и сами демонические образы низводятся на комедийный уровень. Взять, к примеру, нынешние "ужастики", представляющие образ книжно-киношных чудищ. Все они кажутся страшными, но, по большему счету являются чем-то вроде злых клоунов. Разве нам никого не напоминают бледные морды вампиров и мертвецов, окрашенные кровью? В ужастиках налицо все та же самая Пародия, искажение человеческого лика, данного в Творении. Но самой ужасной "клоунадой", конечно же, будет приход антихриста, который примется пародировать самого Спасителя. Это будет апофеоз в деятельности самого главного "Пародиста", "обезьяны Господа Бога". Об этом посюстороннем Арлекине и его происках много и подробно писали богословы. Это - древнейший враг рода человеческого - люцифер. Некогда он был поставлен главой всего творения, будучи своего рода Тенью Творца, как бы "отбрасывающей" Свет Нетварного Солнца. Но потом эта Тень захотела встать на место Бога, что и привело к ее падению в регион Нави. Там она безнадежно пытается вернуть былое величие, отчаянно пародируя своего же Творца.