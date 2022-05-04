Казахстанцы отныне смогут создавать общественные объединения из двух человек. А из одного?!

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12:21 05.05.2022
Разработан Консультативный документ регуляторной политики по совершенствованию законодательства в части правового регулирования деятельности общественных объединений, сообщает Zakon.kz.
Концепция проекта закона направлена на расширение механизмов реализации права граждан на свободу объединения.
В частности, предлагается предоставить казахстанцам возможность создания общественного объединения из не менее двух человек. Таким образом, будет предоставлено право объединяться минимально возможному количеству граждан.
Нынешняя редакция закона предусматривает создание ОО из не менее чем десяти человек.
Кроме того, для определения статуса общественного объединения предлагается статью 7 закона дополнить включением трех городов республиканского значения (Нур-Султан, Алматы, Шымкент). Это связано с тем, что ранее статус города республиканского значения имел только Алматы.
Также планируется привести в соответствие нормы законов: "О профессиональных союзах"; "О сельскохозяйственных кооперативах"; "О некоммерческих организациях".
Как поясняется, принятие этих норм будет способствовать приведению законодательства Казахстана в соответствие с его международными обязательствами.
Лариса Черненко