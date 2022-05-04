Лишь бы не работать. Кырпрез Жапаров играет в футбольном турнире "Мурас"

12:24 05.05.2022

3 мая 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Садыр Жапаров сыграет на футбольном турнире "Мурас". Где можно будет посмотреть



Президент Садыр Жапаров примет участие в дружественном футбольном турнире "Мурас" 4-5 мая. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.



По ее данным, Садыр Жапаров сыграет в составе команды "Президенттин администрациясы", в которой представлены министры, руководители госорганов и структурных подразделений администрации главы государства.



Всего в спортивном мероприятии участвуют 12 команд. 4 мая будут проведены групповые и четвертьфинальные игры, 5 мая состоятся полуфиналы, матч за третье место и финал.



Игры будут транслироваться в прямом эфире Общественной телерадиовещательной корпорации и на телеканале "КТРК Спорт" 4 мая в 10.00 и 5 мая в 12.00.



Турнир организован по инициативе Кыргызского футбольного союза и администрации президента.



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