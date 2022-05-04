В Алматы "закрыают" нацпата Мамая и его Мамайку. США "обеспокоены"

13:04 05.05.2022

Супругу лидера незарегистрированной Демократической партии Казахстана Жанболата Мамая – журналиста Ингу Иманбай забрали полицейские Алматы.



"Сотрудники полиции забирают меня в участок. Несмотря на то, что я говорю, что приеду со своим адвокатом попозже, меня все равно забирают", - сказала Иманбай на видео, опубликованном в среду.



По словам полицейских, вручивших ей повестку, журналиста вызвали по административному делу, возбужденному по статье 488 (нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний) КоАП РК.



Напомним, супруга Иманбай – политика Жанболата Мамая должны были освободить 12 марта после содержания под административным арестом, однако этого не произошло. Выяснилось, что он был признан подозреваемым уже по уголовному делу – политику вменяют оскорбление представителя власти и распространение заведомо ложной информации. По одному из обвинений потерпевшими проходят сотрудники полиции Алматы. Сторонники Мамая считают его уголовное преследование политически мотивированным и объявили голодовку у здания департамента полиции Алматы. Вечером 14 марта суд санкционировал арест Мамая сроком на два месяца. 15 марта миссия США выразила обеспокоенность задержанием Мамая. Отметим, что 26 марта другая авторитетная международная правозащитная организация – Human Rights Watch заявила, что обвинения против Мамая противоречат заявлениям властей о реформе. 1 апреля в защиту политика выступила другая авторитетная международная правозащитная организация – Amnesty International, которая обратилась к президенту Касым-Жомарту Токаеву и призвала его освободить Мамая. 4 апреля стало известно, что Мамаю отказали в освобождении по амнистии. Позднее известный казахстанский культуролог Мурат Ауэзов раскритиковал уголовное преследование Мамая. 13 апреля политик вновь был оставлен решением суда под стражей.