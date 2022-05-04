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    Казахстан   | 
О временном правительстве Казахстана, - И.Галкина
13:13 05.05.2022

О временном правительстве

Ирина ГАЛКИНА

Почему в "новом Казахстане" продолжают практиковаться старые подходы в экономике

Назвать все вещи своими именами

Скажите, правда ведь, очень хочется, чтобы мы все вещи называли своими именами? Не будем углубляться в политику, там все субъективно и размыто, и потому исконно хлесткие определения практически не используются. Взять тот же трайбализм или клановость.

А вот в экономической сфере, казалось бы, должно быть все по-другому. Потому что аршином общим измерить можно. Ну или с помощью калькулятора посчитать. Какие-то прогнозные модели построить.

Тем не менее, даже самые смелые и точные расчеты, которые называются исследованиями, обзорами или отчетами, очень часто камуфлируют новости первостепенной важности.

Чтобы что?

Просто намекнуть кому-то там, наверху, что, господа-товарищи, дела у нас, конечно, идут, но не так чтобы хорошо? Дескать, вам нужно, наверное, уже прийти в себя от голокружительных успехов, которые вы там рисуете себе в воображении и заодно в разных докладах.

Показать, это мы, мол, не желтая пресса, которая высосет, как говорится, сенсацию из пальца?

Продемонстрировать свою работу, отработанный хлеб? Точка.

Никто не хочет быть пятой колонной

А на самом деле, господа-товарищи, никто не хочет быть пятой колонной. Даже авторитетные общественные организации, - им возбраняется по каким-то неведомым причинам высказывать хоть намек на критику.

Профессиональные ассоциации тоже опасаются выдавать на-гора конкретные экспертные выкладки, которые могли бы хоть как-то бросить тень в этот полдень на кого-то.

В коммерческих банках казначейства уже давно перестали быть публичными, они создают аналитику лишь "для внутреннего пользования", чтобы невзначай не задеть тех, кто принимает решения о выдаче лицензий, утверждает кандидатуры на руководящие должности в финансовых организациях, может оказывать свое влияние на принимаемые решения в отношении проверок и пр., пр.

А с аннутитетными расчетами, то есть, прогнозами, например, в сфере страхования или пенсионной системы, вообще все глухо. Колосальные по смыслу (или бессмыслицы) решения, вроде раздачи "излишних" пенсионных накоплений, принимаются исходя из "понимания и ощущения", но отнюдь не потому, что существуют железобетонные основания и уверенность, что они, эти решения, не навредят этим же "бенефициарам" в будущем.

В общем, все непросто.

Но, кажется, меняется к лучшему.

Главный месседж месседжу рознь

На прошлой неделе Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана опубликовал обзор внешнего сектора за прошлый год. А его название почти сенсационное: "Обязательства по выплате внешнего долга в 2022 году могут превысить золотовалютные резервы Казахстана".

Интернет-газета ZONAKZ писала, что это очень смелая по нынешним временам аналитика, с таким выводом: "при отсутствии внешних источников финансирования резервные активы страны могут полностью не покрыть ожидаемые в текущем году выплаты по внешнему долгу".

И тут практически следом выходит обзор консолидированного бюджета РК за I квартал 2022 года с ура-победным заголовком "Налоговые поступления в республиканский бюджет удвоились за первый квартал".

Мы, конечно, очень рады, что бывают такие позитивные новости: за январь-март с.г. было собрано 4,7 трлн. тенге в качестве налогов, что в 2 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Однако важно, чем обусловлен такой рекорд.

"В первом квартале текущего года рекордные цены на энергоресурсы, увеличение их объема экспорта в сочетании с дальнейшим восстановлением экономической активности в стране способствовали значительному росту налоговых поступлений в консолидированный бюджет", - поясняют аналитики АФК.

То есть, волшебство заключается не в улучшении налоговой дисциплины, и не в росте и расширении бизнеса, а именно в том, что на 11% в январе-феврале вырос экспорт, на 38% в первом квартале выросли цены на энергоносители, а курс тенге ослаб на 8,2%.

И вот, пожалуйста, подарок правительству: за первый квартал текущего года исполнение годового плана по налоговым сборам составило 30,9%, против показателя за аналогичный период прошлого года в 20,4%!

В то же время, отмечают эксперты, расходы консолидированного бюджета выросли на 28% или 1,1 трлн. тенге – до 5,2 трлн. тенге, превышая доходную часть на 8% или 0,4 трлн. тенге.

В частности, "Наиболее сильно выросли затраты на соцпомощь и соцобеспечение (+67 млрд. тенге), сферу образования (+192 млрд.) и расходы на обслуживание и погашение займов (+559 млрд.), на которые приходятся 74% от совокупного прироста расходов".

Из-за того, что сумма, необходимая для погашения займов, скажем так, немаленькая, правительство что делает? Оно опасается привлекать новые займы и… лезет за очередной порцией необходимых ресурсов в Национальный фонд. Благо, тот всегда под рукой…

И тут мы подходим к самому главному. В 2022 году, уже третий год подряд (!) трансферты из Нацфонда составят выше 4,5 трлн. тенге!

"На этом фоне активы Нацфонда к ВВП снизились до 34% с 40% годом ранее и приближаются к неснижаемому остатку (не менее 30% от ВВП)", - отмечают эксперты.

Самая главная новость спрятана в конце сообщения.

Чтобы что?

Чтобы не хайповать, как желтая пресса? Или просто острожненько намекнуть кому надо?

Временщики или государственники?

Впрочем, аналитики делают очень серьезные выводы: "Растет необходимость принятия мер для стабилизации его (Нацфонда) активов, недопущению их дальнейшего сокращения (сберегательной функции) и снижения ненефтяного дефицита. По обновленному Прогнозу социального и экономического развития на 2022–2026 гг., из-за увеличения расходов в текущем году ненефтянной дефицит консолидированного бюджета вырастет до 9,2% от ВВП, что превышает прошлогодний показатель в 8,9%".

Но, опять-таки, кто виноват? Что делать? Есть какой-то алгоритм действий, которые приведут к улучшению ситуации с Национальным фондом?

Эксперты пишут, что для укрепления фискальной устойчивости и поддержания стабильности активов Нацфонда в бюджетное законодательство с 2023 года будет внедрено контрцикличное фискальное правило.

Уверенности, что это будет именно так, нет. Потому что ни одно правительство не хочет углубляться в проблемы и решать их, боясь сделать что-то не так или попасть в патовую ситуацию.

Тут бы назвать такое правительство, чего оно заслуживает, – временным. Временщиком…

За 30 лет в Казахстане покоцали не только политическую платформу и не позволили создать полноценную политическую конкуренцию, но и извратили подходы к социологической и научной мысли. Именно поэтому в стране нет сколь-нибудь профессионального подхода даже в области экономики, столь важной для развития.

Да, за последние 5-7 лет на отечественном небосводе зажглось немало новых звезд-экономистов. Но их еще не так много для того, чтобы населить собой эту пустыню и помочь установить внятные и понятные правила во имя экономического прогресса страны

Источник - zonakz.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651745580


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