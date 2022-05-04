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|Узбекистан опроверг сообщения о перестрелке на границе с Афганистаном
14:32 05.05.2022
Министерство иностранных дел (МИД) Узбекистана опровергло появившиеся в социальных сетях сообщения о том, что на границе с Афганистаном якобы произошла перестрелка, в которой погиб военнослужащий узбекской армии.
"В отдельных социальных сетях со ссылкой на афганские источники муссируются сообщения о якобы имевшей место в ночь на 4 мая 2022 года перестрелке на узбекско-афганской границе, повлекшей, как указывается, гибель военнослужащих Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан. Заявляем, что распространяемая информация не соответствует действительности. Обстановка на границе остается спокойной, охрана южных рубежей осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Информацию о перестрелке опроверг и официальный представитель афганского правительства, сформированного радикальным движением "Талибан"*, Забиулла Муджахед, добавили в узбекском МИДе.
Последний раз официальные власти Узбекистана сообщали о гибели своего военнослужащего на границе с Афганистаном 27 сентября прошлого года. Тогда об этом проинформировал президент республики Шавкат Мирзиеев в ходе предвыборной встречи в Наманганской области.
Отметим, что 30 апреля Министерство обороны Узбекистана опровергло появившиеся в социальных сетях сообщения о полете его беспилотных летательных аппаратов над северным афганским городом Мазари-Шариф.
*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).
04.05.22