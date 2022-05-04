Скандал с казахстанскими сурдлимпийцами произошел в Бразилии

18:51 05.05.2022

Казахстан отправил слышащего спортсмена на Сурдлимпиаду в Бразилии. Он выиграл золото



Жасмин Ризабекова



После победы казахстанца Еркебулана Канафина на Сурдалимпиаде в Бразилии Комитет по делам спорта и физической культуры опротестовал медаль своего же спортсмена. Коллеги из "Казинформа" разобрались в ситуации.



Казахстанские сурдлимпийцы, которые недавно выиграли первое золото на Сурдлимпиаде в Бразилии, обратились в Союз спортсменов Казахстана. Они пожаловались, что Комитет по делам спорта и физической культуры опротестовывает медаль своего же спортсмена. При этом международные судьи признают победу дзюдоиста Еркебулана Канафина.



По словам вице-президента Сурдлимпийского комитета Казахстана Айжан Чокиной, конфликт возник из-за того, что Сурдлимпийский комитет РК не смог прийти к общим договоренностям с Комитетом по делам спорта и физической культуры по тому, каких именно спортсменов отправлять на Олимпиаду.



"Ситуация следующая: на Сурдлимпиаду формировать сборную имеет право только Сурдлимпийский комитет РК, а не Комитет по делам спорта и физической культуры и не Министерство культуры и спорта. Если хотят участвовать, они должны с нами согласовывать. То есть у нас этот конфликт пошел примерно два-три месяца назад. Потому что они одних спортсменов предлагали, мы – других. Они не допустили наших спортсменов нелегитимно. В итоге поехали и наши спортсмены, и их", – рассказала Айжан Чокина в телефонном разговоре корреспонденту "Казинформа".



Сурдлимпийский комитет все же отправил спортсменов, без согласования с Комитетом по делам спорта и физической культуры.



"Когда они туда приехали, Комитет по делам спорта и физической культуры написал письмо в Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы не допускали наших спортсменов. А МОК поддержал нас, потому что по закону только мы имеем право формировать сборную. Им отказали. Все это время на наших спортсменов оказывалось давление, из-за чего двое спортсменов проиграли", – отметила спикер.



Комитет по делам спорта и физической культуры не только опротестовывает медаль своего спортсмена, но и советует поступать так же соперникам казахстанца.



"Так как это Сурдлимпиада, все спортсмены перед началом проходят международную комиссию на предмет соответствия состояния физического здоровья. Наш спортсмен прошел комиссию и потому принимал участие. Но тренеры сборной написали протест о том, что спортсмен не глухой, а слышащий. Получается, что наши же казахстанцы идут против своего же спортсмена. Просто он неугоден этим тренерам. Тренеры не успокоились, даже когда им показали аудиограмму. За выход в финал наш спортсмен боролся с французом – действующим чемпионом мира. Они пошли к французам и порекомендовали написать протест", – заявила Айжан Чокина.



В Комитете по делам спорта и физической культуры опровергли слова Айжан Чокиной. По их данным, спортсмен Еркебулан Канафин, завоевавший 1-е место на Сурдлимпиаде, не является участником официальных соревнований среди спортсменов с нарушением слуха, членом национальной сборной Республики Казахстан, инвалидом по слуху и не зачислен в спортивные организации для лиц с ограниченными физическими возможностями.



"Представителями Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК было заявлено организационному комитету Игр о недопущении Еркебулана Канафина на эти соревнования. Однако заявление было отклонено, так как согласно правилам Игр только Национальный сурдлимпийский комитет Казахстана имеет право подавать заявку", – сообщили в комитете.