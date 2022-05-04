Назначена дата конституционного референдума в Казахстане - 5/06

21:13 05.05.2022

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому республиканский референдум назначен на 5 июня, передает Zakon.kz.

В соответствии с п. 1 ст. 91 Конституции Республики Казахстан и со ст. 18 Конституционного закона Республики Казахстан "О республиканском референдуме" постановляю:



1. Провести 5 июня 2022 года республиканский референдум;



2. Вынести на республиканский референдум проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" со следующей формулировкой вопроса: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?";



3. Официально опубликовать 6 мая 2022 года в средствах массовой информации настоящий указ и проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан";



4. Возложить организацию и проведение республиканского референдума на Центральную избирательную комиссию, выполняющую функции Центральной комиссии референдума, а также на территориальные и участковые избирательные комиссии, выполняющие функции территориальных и участковых комиссий референдума;



5. Правительству Республики Казахстан совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан, другими центральными государственными органами и местными исполнительными органами Республики Казахстан принять необходимые меры по организации и проведению республиканского референдума.



Настоящий указ вводится в действие со дня опубликования.



29 апреля Токаев, выступая на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, предложил провести республиканский референдум по внесению поправок в Конституцию.



Президент предложил референдум по изменениям в Конституцию

4 мая Мажилис взял в работу законопроект о внесении поправок в Конституционный закон РК "О республиканском референдуме". В тот же день он был рассмотрен мажилисменами (98 из 98 депутатов проголосовали за) и направлен в Сенат.



Мажилис одобрил поправки в законопроект о референдуме

5 мая депутаты Сената внесли свои предложения в законопроект. В частности, сославшись на решение Конституционного совета, сенаторы внесли поправку, что предметом республиканского референдума может быть обсуждение исключения статуса Первого Президента. По итогам обсуждения они вернули проект закона в Мажилис.



В Мажилисе, рассмотрев предложения сенаторов, решили с ними согласиться. Таким образом, документ считается принятым и направляется на подпись главе государства.



Затем Парламент Казахстана принял поправки в закон о референдуме.