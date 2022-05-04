В Алматы переименовали акцию "Бессмертный полк" - в "Батырларга тагзым" ("Поклонимся героям")

21:17 05.05.2022

В Алматы переименовали акцию "Бессмертный полк"



CentralAsia (KZ) - Шествие "Бессмертного полка" в Алматы пройдет под новым названием - "Батырларға тағзым" ("Поклонимся героям"). Об этом Orda.kz рассказал председатель Координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и локальных военных конфликтов Мурат Абдушукуров.



Сам формат мероприятия не изменится: жители города пройдут по улицам от Парка культуры и отдыха до Вечного огня у монумента в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев с фотографиями родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.



При этом участников акции попросили "не политизировать" праздник 9 Мая и не устраивать провокаций. "Есть 364 дня в году, в которые можно заниматься политикой, можно пиариться. Но этот святой день не стоит использовать для этого", - отметил Абдушкуров.



Акция "Бессмертный полк" проводится с 2012 года. Участники шествия в День Победы выходят с фотографиями своих родственников - участников ВОВ.



Последние два года из-за пандемии "Бессмертный полк" проходил в онлайн-режиме. В этом году в некоторых городах Казахстана акиматы и активисты сообщили, что акция пройдет также на единой информационной одноименной платформе и в соцсетях. От шествия отказались в Нур-Султане, Актау и Петропавловске.