Президент Кыргызстана стал лучшим бомбардиром турнира по футболу. Роналдо курит

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21:28 05.05.2022
Жапаров отправил в ворота соперника три мяча
Мини-футбольная команда главы Кыргызстана Садыра Жапарова "Президенттин Администрациясы" ("Администрация президента") стала победителем товарищеского турнира "Мурас".
В финале она обыграла коллектив "Жогорку Кенеш" (парламент) - сам Жапаров отправил в ворота соперника три мяча, сообщает официальный сайт президента республики, на который ссылается Фергана.
Команда Жапарова не проиграла на турнире ни одного матча. На групповом этапе были обыграны "Жогорку Кенеш" со счетом 4:1 и "Ден Соолук" (Минздрав) со счетом 4:0. В четвертьфинале администрация президента в серии пенальти одолела представителей спортивных федераций республики (2:2 в основное время). В полуфинале команда президента разгромила ветеранов ФК "Алга" со счетом 4:0, все голы на счету Жапарова. Всего на турнире глава Кыргызстана отличился 13 раз и стал лучшим бомбардиром.
В матче за третье место встретились "Алга" и "Ыйман" (представители духовенства). В основное время матч завершился со счетом 1:1. В серии пенальти победили ветераны футбола.
Победителям турнира вручили сертификат на 1 млн сомов ($12,2 тыс.). По словам Жапарова, деньги будут переданы в Дом престарелых и Дом ребенка.
Соревнования прошли в Бишкеке 4-5 мая. В турнире приняли участие 12 команд - коллективы, сформированные из сотрудников властных структур, иностранных консульств, журналистов, бизнесменов. Матчи транслировались в прямом эфире Общественной телерадиовещательной корпорации и на телеканале "КТРК Спорт".