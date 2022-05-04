Через 20 лет после закрытия в Туркменистане возродили КВН "для сохранения русского языка"

00:04 06.05.2022

На прошлой неделе администрация Туркменского национального института мировых языков им. Д.Азади организовала КВН на русском и английском языках, сообщило 1 мая издание Orient.



В мероприятии участвовали по два студента из 17 вузов.



"Главной целью КВН стало объединение студенческой молодежи, а также сохранение и популяризация русского языка как языка межнационального общения", – отмечает издание.



По данным СМИ, существовавшая в Туркмении высшая лига КВН прекратила свою работу в 2001 году.



С того времени власти Туркменистана не придавали значения сохранению русского языка. Напротив, все русскоязычные школы в стране были закрыты, несмотря на то, что обучение детей на русском языке остается очень востребованным.



• Весной 2021 года "Метеожурнал" опубликовал исследование, в котором отследил изменение количества этнических русских в составе населения Туркменистана за последние 140 лет.



• В 2020 году в Туркменистане оставалось 110 тысяч русских, 8,5 тысяч украинцев и порядка 800 белорусов. Около 60% всех русских проживало в Ашхабаде – 64 тысячи человек, это вдвое меньше показателя 1989 года.



• Предполагается, что число русских в стране к 2025 году опустится до 85-89 тысяч человек, украинцев – менее 6,5 тысяч и белорусов – порядка 500 человек. В Ашхабаде останется около 50 тысяч русских.



*****



Высшая языковая школа Туркменистана инициировала возрождение студенческих КВНов

https://orient.tm/



Туркменский национальный институт мировых языков им. Д.Азади на прошедшей неделе распахнул свои двери для студентов из других вузов: по инициативе администрации главной языковой школы страны был организован КВН на русском и английском языках. В мероприятии участвовали гости из 17 вузов, с каждого по два веселых и находчивых студента, говорящих на русском языке. Главной целью КВН стало объединение и сплочение студенческой молодежи, обмен опытом работы в таких мероприятиях, а также сохранение и популяризация русского языка как языка межнационального общения.



Главными заданиями конкурса стали креативное знакомство, разминка, включающая в себя остроумные ответы на простые вопросы, исполнение песен, караоке, викторина "Где логика?", соревнование на знание пословиц, а также своеобразный стенд-ап от капитанов команд, который должен был решить исход гонки.



В соревновании участвовало 5 команд по 7 человек, главным условием формирования команд была невозможность попадания представителей одного и того же вуза в одну команду. Таким образом, буквально за один день, ранее незнакомые люди стали одной командой.



Организаторы мероприятия выразили надежду, что старт, данный ТНИМЯ им. Д.Азади станет толчком для возрождения доброй традиции КВН в студенческой среде.



На этой же неделе институт открыл свои двери для учащихся выпускных классов средних школ. Отличительными чертами мероприятия стали активность зрительского зала, а также красочность мероприятия. Первую "партию" гостей встречали танцами, конкурсами и запоминающимися выступлениями учащиеся факультета русского языка и литературы и факультета восточных языков и литературы.



На предстоящей неделе эстафету принимают факультет английского языка и факультет европейских языков, которые тщательно готовятся к демонстрации талантов своих представителей перед школьниками и важности языковых профессий.



А конец минувшей недели завершился интеллектуальной викториной, в которой приняли участие четыре команды: "Красный Достоевский", "Горбатый Высоцкий", "Белокурый Есенин" и "Загадочный Булгаков". Вопросы были подготовлены организаторами мероприятия, а также профессионалами в области лингвистики и литературы. Участники и гости прошедших в ТНИМЯ конкурсов надеются на регулярность таких мероприятий с привлечением студентов других вузов.



Арслан МАМЕДОВ