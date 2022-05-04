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Орбан заявил о неготовности Венгрии и ЕС ввести санкции против нефти из РФ
00:10 06.05.2022

Ни Венгрия, ни Евросоюз в целом не готовы принять и реализовать предложенные Еврокомиссией (ЕК) санкции в отношении российской нефти. Об этом 5 мая написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

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"Ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные комиссией. Санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены во всех странах-членах", - цитирует Орбана газета Financial Times.

Премьер пояснил, что предлагаемые санкции потребуют от Венгрии "серьезной модернизации альтернативной инфраструктуры поставок и полной реорганизации наших нефтеперерабатывающих мощностей". Он отметил, что санкции "отвлекли необходимые национальные ресурсы на избыточные инвестиции в ископаемое топливо", в то время как соответствующее финансирование от ЕС доступно Венгрии лишь на бумаге.

Если Еврокомиссия настаивает на введении эмбарго на российскую нефть, ей придется нести ответственность за "исторический провал в процессе евроинтеграции", заявил Орбан.

Он подчеркнул, что предложенные Еврокомиссией санкции против РФ приведут к дальнейшему росту цен на энергоносители без каких-либо смягчающих мер со стороны ЕС.

Накануне сообщалось, что постпредам стран ЕС 4 мая не удалось достичь соглашения в вопросе введения эмбарго на импорт российской нефти. Уточнялось, что Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария выразили обеспокоенность относительно предложенных мер по отказу от нефти из России.

В тот же день глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК готовится представить новый пакет санкций. По ее словам, в рамках шестого пакета предлагается поэтапно запретить импорт российской нефти. Ожидается, что это будет полный запрет на импорт нефти из России, доставляемой по морю и по трубопроводам, а также неочищенной и очищенной нефти.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь сообщил, что его страна не может поддержать эмбарго Евросоюза на импорт нефти из России.

До этого, 26 апреля, издание Foreign Policy сообщило, доходы России от экспорта нефти в апреле могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы. Отмечалось, что такой сценарий возможен благодаря росту поставок энергоресурсов в Европу, Индию и Турцию.

Ряд государств, в том числе все страны Евросоюза, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Источник - Известия
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