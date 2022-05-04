Родители выпускников школ Туркменистана спорят о размере суммы на подарки учителям

00:13 06.05.2022

С конца апреля родители выпускников средних школ Туркменистана собирают деньги на подарки учителям.



Богатые родители спорят с менее обеспеченными о сумме, которую необходимо сдать на подарки. В частности, обеспеченные родители выпускников средних школ №10 и №21 города Мары и школ №3, №5, №8 города Байрамали Марыйского велаята предлагают собирать по 200 манатов ($57 по госкурсу или $10 по курсу "черного рынка"), чтобы подарить классным руководителям и завучам золотые браслеты турецкого производства. Однако многим семьям эта сумма не по карману, и они заявляют, что столько дать не могут.



Также родители спорят относительно ширины браслетов. Некоторые настаивают, что нужно дарить браслеты шириной в 24 мм, другие считают достаточной ширину в 18 мм.



Те родители, которые хотят, чтобы их дети получили аттестаты с хорошими оценками, готовят отдельные подарки (отрезы дорогой ткани на платье) для классного руководителя и директора.



В то же время администрации школ Лебапского велаята получили предупреждение из Управления образования о том, что МНБ и прокуратура будут наказывать педагогов и руководство школ за получение дорогих подарков от выпускников.



По мнению чиновников, выпускники могут подарить школе ковер, настенные часы или еще какие-то дорогие предметы, которые останутся в учебном заведении (в музее, актовом зале или коридоре) с памятной надписью в каком году и от какого класса вручен подарок родной школе.



Однако, и в этом регионе родители негласно собирают деньги на подарки учителям, чтобы их дети получили аттестаты с хорошими оценками.