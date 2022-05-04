Сделка на совесть: как сохранение соглашения ОПЕК+ повлияет на рынок

00:18 06.05.2022

Стоит ли ждать дальнейшего подорожания черного золота



Валерий Воронов



Принятое ОПЕК+ решение о постепенном росте нефтедобычи в рамках намеченных ранее договоренностей поможет удержать нефтяные котировки на высоком уровне, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Страны картеля намерены увеличить производство черного золота в июне 2022 года на 432 тыс. баррелей в сутки. По мнению специалистов, для России такое решение выгодно, поскольку оно не накладывает на страну неподъемных обязательств по увеличению добычи. При этом аналитики прогнозируют, что в ближайшие месяцы черное золото может подорожать до $120, что на руку и остальным членам ОПЕК+.



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Выгодное решение



5 мая страны ОПЕК+ провели министерскую встречу, на которой обсудили будущее сделки нефтяного картеля. Поставщики сырья решили придерживаться принятого ранее плана и постепенно увеличивать производство нефти - на 432 тыс. баррелей в сутки в июне. Об этом сказано в коммюнике по итогам встречи, опубликованном на сайте ОПЕК+.



В прошлом месяце картель решил добывать на 32 тыс. баррелей в сутки больше от принятого в июле 2021 года плана. Он предусматривал ежемесячное наращивание нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки до полной отмены сокращения в 5,8 млн т. Как писали "Известия", указанное отклонение от прежних параметров сделки незначительно, и это говорит о том, что альянс сохраняет основные свои принципы действия на рынке.



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- Решение было предсказуемым. Более существенное увеличение добычи нефти ОПЕК+ сегодня просто технически не сможет выполнить. И прежде всего это связано с положением России, у которой в апреле добыча сократилась на 9% по отношению к марту, - отметила ведущий аналитик "Фридом Финанс" Наталья Мильчакова.



По ее словам, принятое решение выгодно для всех стран - участниц ОПЕК+. На Россию такое увеличение добычи не накладывает неподъемных обязательств. Кроме того, такой план позволит сохранить высокую стоимость нефти.



- ОПЕК+ действует в рамках интереса всего альянса, который заключается в стабильности цен, - согласен исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.



По данным торгов ICE, в 9:00 мск 5 мая июльские фьючерсы Brent торговались в районе $110 за баррель. После объявления решения ОПЕК+ котировки выросли выше $112 к 17:00 мск. При этом в целом с момента начала спецоперации России на Украине нефть подорожала примерно на $15.



Фактор рынка



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Тем не менее основной фактор, влияющий на нефтяные цены, - это соотношение спроса и предложения, указала Наталья Мильчакова. Сейчас потребность в черном золоте растет: мировая экономика восстанавливается после пандемии. В то же время предложение нефти достаточно ограничено - в первую очередь из-за санкций против РФ, добавила эксперт.



Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что страна уже до конца этого года перестанет закупать российскую нефть. Уже отказались от покупки отечественного черного золота США, Канада и Великобритания.



Министр финансов Антон Силуанов ранее не исключил сокращения добычи нефти на 17% в 2022 году, если европейцы откажутся ее покупать. Однако пока странам ЕС не удалось достичь соглашения насчет введения эмбарго на импорт российского топлива.



Генеральный секретарь ОПЕК+ Мухаммед Баркиндо уже предупреждал, что свободных мощностей для замены российской нефти в мире сегодня нет. Если Евросоюз все-таки введет эмбарго, значит, цены на нефть будут безостановочно повышаться, считает Наталья Мильчакова.



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На фоне геополитической неопределенности предсказуемость решений ОПЕК+ сдерживает цены от резкого роста, который был бы неизбежен на фоне заявлений ЕС, полагает Артем Тузов. Еще большее подорожание нефти привело бы к тому, что некоторым потребителям сырье просто стало бы не по карману, добавил эксперт. Как ранее сообщали СМИ, некоторые предприятия в Европе закрылись из-за высоких цен на энергоносители.



Еще один сдерживающий цены фактор - высвобождение больших объемов нефти из стратегических резервов странами Международного энергетического агентства (МЭА), отметил аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. Это должно замедлить рост цен на черное золото на ближайшие полгода, даже если ЕС начнет поэтапно сокращать покупки российской сырой нефти и нефтепродуктов, добавил эксперт. Как писали "Известия", МЭА решило объявить о всеобщей распродаже нефти из резервов общим объемом 120 млн баррелей. Однако такой объем составляет менее 1% мирового потребления.



Поэтому полностью остановить рост цен на нефть в ближайшие месяцы будет затруднительно, и котировки могут выйти на уровень $115–120 за баррель, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. В перспективе нескольких дней котировки останутся в коридоре $100–115 за баррель, добавила Наталья Мильчакова.