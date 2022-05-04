Карши. Оглашен приговор 26 убийцам спортсмена Элбека Рахимова

08:40 06.05.2022

Вынесен приговор подсудимым по делу об убийстве спортсмена Элбека Рахимова

Суд вынес приговор по делу об убийстве спортсмена Элбека Рахимова в Карши. Среди 26 подсудимых - трое несовершеннолетних и трое сотрудников органов внутренних дел. 19 из них получили наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 20 лет. Ответчики также должны покрыть материальный ущерб и моральный вред.

Ўзбек тилида O`zbek tilidaВчера, 20:34 Общество

Кашкадарьинский областной суд по уголовным делам 5 мая вынес приговор по делу об убийстве спортсмена Элбека Рахимова, сообщил официальный представитель Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.



Подсудимыми по делу проходили 26 человек, включая трех несовершеннолетних и трех бывших сотрудников органов внутренних дел.



Судья Фозил Юсупов признал подсудимых виновными по статьям 97 (умышленное убийство), 109 (умышленное легкое телесное повреждение), 111 (причинение по неосторожности средней тяжести или тяжкого телесного повреждения), 127 (вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение), 137 (похищение человека), 137 через 28 (соучастие в похищении человека), 169 (кража), 210 (получение взятки), 211 через 28 (соучастие в даче взятки), 230−1 (фальсификация (подделка) доказательств) 238 (лжесвидетельство), 241−1 (умышленное укрытие преступления от учета) и 277 (хулиганство) Уголовного кодекса.



Согласно приговору, 19 обвиняемых получили наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до 20 лет, 1 обвиняемый осужден на 2 года ограничения свободы, 3 несовершеннолетних приговорены к лишению свободы сроком от 5 лет 6 месяцев до 10 лет. Бывшие сотрудники правоохранительных органов лишены свободы сроком от 3 до 8 лет.



Суд также постановил солидарно взыскать с 11 ответчиков в пользу законного представителя погибшего 10,8 млн сумов материального ущерба и 150 млн сумов морального вреда.



17 августа 31-летний Элбек Рахимов вышел из своей квартиры в многоэтажном доме в Карши. На улице он подвергся нападению группы вооруженных лиц, которые похитили его и затем снова избили. В результате полученных повреждений он в тот же день скончался в больнице. Генпрокурор Нигматилла Юлдашев сообщал детали преступления. Министр внутренних дел Пулат Бобожонов говорил, что все задержанные были из неблагополучных семей.



Свидетели происшествия рассказали изданию "Даре", что сотрудники ОВД после звонка на 102 прибыли на место только через 40−45 минут, из-за чего убийство предотвратить не удалось. "Я лично сам трижды звонил по номеру „102". Мне нагрубили, сказав: „Хорошо, мы заявку приняли, мы ее записали". Когда они приехали, хулиганы посадили молодого человека в полуживом состоянии в машину и уехали", - рассказал один из свидетелей.



Элбек Рахимов с 2001 года занимался боевым искусством ушу-саньда. В 2004 году стал чемпионом Узбекистана по этому виду спорта, в 2005 году - чемпионом Азиатских игр. В 2006-2010 годах становился победителем международных турниров. В 2014-2021 годах работал тренером в спорткомплексе "Геолог". Он также работал оператором в компании Eriell.