В Узбекистане теперь есть Национальная медиа-ассоциация

08:43 06.05.2022

НАЭСМИ сменила название, назначен ее новый гендиректор

Национальная ассоциация электронных СМИ сменила название, теперь это Национальная медиа-ассоциация Узбекистана. Утвержден новый состав руководства, заместителем председателя правления - гендиректором назначен доктор политических наук Аброржон Пулатов.

4 мая 2022, 18:10 Общество

Национальная ассоциация электронных средств массовой информации (НАЭСМИ) сменила название, теперь это Национальная медиа-ассоциация Узбекистана. Соответствующее решение было принято на общем собрании организации 4 мая, сообщили "Газете.uz" в ассоциации.



На собрании был утвержден новый состав руководства. Предыдущий председатель правления НАЭСМИ Фирдавс Абдухаликов попросил освободить его от должности в феврале, вскоре после того, как оказался в центре скандала, связанного с телеканалом Sevimli. Тогда же новым председателем стал Шерзодхон Кудратходжа.



По итогам собрания заместителем председателя правления - генеральным директором назначен доктор политических наук Аброржон Пулатов, первым заместителем гендиректора - Абдуазиз Абуталипов, заместителем гендиректора по общим вопросам - Улугбек Ахмедов и заместителем гендиректора по творческой работе - Нигора Ходжаева.



Как отмечалось на собрании, Национальная медиа-ассоциация Узбекистана "создаст новую платформу для представителей медиа". "Объединяющей точкой данной площадки станет национальная идея Нового Узбекистана - третий Ренессанс", - говорится в сообщении.



"Да, в действительности для людей, уставших от проблем, нужна была площадка для того, чтобы они смогли высказаться. И последние пять лет эту роль выполняют негосударственные теле- и радиоканалы, печатные СМИ, интернет-сайты. Следующим шагом в подготовке медиаконтента является переход от развлекательных передач к аналитическим, образовательным шоу, тем самым способствуя появлению интереса у людей к таким передачам", - сказал Шерзодхон Кудратходжа.



Глава ассоциации добавил, что одна из ее основных целей - подготовка цикла телерадиопередач, "пропагандирующих богатое историческое наследие наших великих предков и отражающих многовековую и богатую историю нашего народа".



Журналисты и Шерзодхон Кудратходжа.



"Если эта организация сможет найти ответы на вопросы и решения проблем прессы, все начнут стремиться к объединению под ее крылом, - написал председатель попечительского совета Общественного фонда развития и поддержки национальных масс-медиа Комил Алламжонов. - Только тогда у нее будет положительная репутация, никто не будет сомневаться в ее деятельности, как в случае с предыдущей организацией".



На заседании в члены ассоциации были приняты онлайн-телеканалы Dasturxon TV, Biz TV, а также журнал "Сиесат".



В Национальной медиа-ассоциации Узбекистана отметили, что она доступна для государственных и неправительственных организаций, в частности, средств массовой информации, и готова принять новых членов.



Ассоциация является одной из крупнейших негосударственных некоммерческих медиа-организаций Узбекистана, она включает в себя негосударственные телерадиоканалы и студии кабельного телевидения. Сегодня в ее состав входят 18 негосударственных телеканалов, 19 радиоканалов и 100 электронных СМИ (в том числе 52 иностранных телеканала).