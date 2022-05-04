Токаев посмертно присвоил звание Народных героев трем участникам Великой Отечественной

08:50 06.05.2022

Токаев посмертно присвоил звание "Халық қаһарманы" трем ветеранам ВОВ



Тулеугали Абдыбекову, Александру Несмиянову, Ибраиму Сулейменову также присвоен знак особого отличия – Золотая Звезда – и орден "Отан", сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан участников Великой Отечественной войны, сообщает Акорда.



Звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия – Золотой Звезды – и ордена "Отан" посмертно присвоено:



снайперу 2-й стрелковой роты 302-го гвардейского стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии Тулеугали Абдыбекову;



командиру 1-го стрелкового батальона 690-го стрелкового полка 126-й стрелковой Горловской Краснознаменной дивизии Александру Несмиянову;



снайперу-наблюдателю 2-го отделения стрелкового батальона 100-й отдельной стрелковой бригады Ибраиму Сулейменову.



Данияр Кунафин