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|Токаев посмертно присвоил звание Народных героев трем участникам Великой Отечественной
08:50 06.05.2022
Токаев посмертно присвоил звание "Халық қаһарманы" трем ветеранам ВОВ
Тулеугали Абдыбекову, Александру Несмиянову, Ибраиму Сулейменову также присвоен знак особого отличия – Золотая Звезда – и орден "Отан", сообщает Zakon.kz.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан участников Великой Отечественной войны, сообщает Акорда.
Звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия – Золотой Звезды – и ордена "Отан" посмертно присвоено:
снайперу 2-й стрелковой роты 302-го гвардейского стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии Тулеугали Абдыбекову;
командиру 1-го стрелкового батальона 690-го стрелкового полка 126-й стрелковой Горловской Краснознаменной дивизии Александру Несмиянову;
снайперу-наблюдателю 2-го отделения стрелкового батальона 100-й отдельной стрелковой бригады Ибраиму Сулейменову.
Данияр Кунафин