Ракеты на крейсер "Москва" навели американцы, - хвастается CNN

09:01 06.05.2022

По данным источников CNN, Вашингтон по запросу Киева предоставил данные о местоположении крейсера незадолго до того, как на корабле начался пожар. При этом США точно не знали, как именно Украина воспользуется разведданными *



Соединенные Штаты предоставили Украине разведданные о местоположении крейсера "Москва" незадолго до того, как на корабле начался пожар, сообщает CNN со ссылкой на источники.



По данным телеканала, украинские военные, заметив военный корабль в Черном море, сверились со своими американскими коллегами, которые подтвердили цель и предоставили точные данные о местоположении крейсера. Спустя некоторое время на "Москве" начался пожар и корабль затонул, уточняет CNN.



При этом источники телеканала подчеркивают, что США точно не знали, как именно Киев воспользуется разведданными.



В ночь на 14 апреля Минобороны сообщило о пожаре на крейсере "Москва". Из-за возгорания на борту сдетонировал боезапас, позже пожар был локализован, а взрывы прекратились, сообщали в министерстве. Там также заявляли, что крейсер получил серьезные повреждения, а экипаж "Москвы" был эвакуирован.



Поздним вечером того же дня министерство сообщило, что крейсер в результате полученных повреждений корпуса и в "условиях штормового волнения моря" затонул во время буксировки.