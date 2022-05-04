Казахстанский "Банк ЦентрКредит" поглотил "Альфа-банк Казахстан"

09:04 06.05.2022

"Банк ЦентрКредит" завершил приобретение акций "Альфа-банк Казахстан"

После перерегистрации банк будет работать под новым брендом Eco Bank



Казахстанский "Банк ЦентрКредит" (БЦК) завершил сделку по приобретению 100% простых акций "Альфа-банк Казахстан". Об этом информировала в пятницу пресс-служба БЦК.



"АО "Банк ЦентрКредит" сообщает о завершении сделки по приобретению 100% простых акций АО ДБ "Альфа-банк Казахстан". После перерегистрации банк будет работать под новым брендом Eco Bank с полным наименованием АО ДБ "Eco Bank", - говорится в заявлении БЦК.



В нем отмечается, что все условия по банковским продуктам останутся прежними для действующих клиентов и после завершения процедуры вывода из списка SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) клиентам будет доступен весь перечень банковских услуг.



В пресс-службе также пояснили, что сделка по приобретению "Альфа-банк Казахстан" была профинансирована из собственных средств БЦК. В настоящее время уже запущена работа по ребрендингу банка, который станет полностью казахстанским. "Покупка банка, находящегося под санкциями, проводится в Казахстане впервые, причем в максимально короткие сроки", - отметил председатель правления БЦК Галим Хусаинов.



АО "Банк ЦентрКредит" создано в 1988 году. Банк имеет широкую сеть филиалов и обслуживает юридических и физических лиц в более чем 130 отделениях во всех регионах Казахстана.



6 апреля власти США объявили, что вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка. Санкции предусматривают заморозку активов банков и запрет для американских граждан и компаний вести с ними бизнес. При этом под ограничения попадают транзакции, связанные с оплатой энергоносителей из РФ.