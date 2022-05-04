В совет директоров кыргызского Кантского цементного завода вошли 3 гражданина Узбекистана

09:44 06.05.2022

Tazabek - Согласно итогам общего годового собрания от 28 апреля 2022 года, в совет директоров ОАО "Кантский цементный завод" вошли:



1) Исматов Исмаил Шарифович,



Бывший главный инженер АО "Бекабадцемент". В 2020 году в возрасте 30 лет был назначен генеральным директором АО "Ахангараншифер" - предприятие регионального масштаба по производству более половины объема асбестоцементной продукции в Узбекистане.(110301, Республика Узбекистан, Ташкентская область, г. Ахангаран, Промзона).



2) Ахмедов Айбек Шухратович,



Начал профессиональную карьеру в Национальном банке внешнеэкономической деятельности Узбекистана. В марте 2013 года стал партнером в юридической фирме "Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры" и возглавил практику морского и транспортного права.



В 2002 году получил степень LLM по международному коммерческому и бизнес-праву в University of East Anglia (Норвич, Великобритания). С апреля 2019 года по настоящее время является членом арбитражного суда Ташкентского международного арбитражного центра.



3) Юлдашев Кахрамон Искандарович.



Член наблюдательного совета АО "Кувасайцемент" - крупнейший поставщик строительных материалов на рынок Узбекистана и Центрально - Азиатского региона. Предприятие расположено в городе Кувасай Ферганской области Республики Узбекистан. Общая территория составляет 42,10 га земли



В Ревизионную комиссию ОАО "Кантский цементный завод" вошли:



1) Нигманов Абдурауф Абдулазизович – председатель;



2) Малдыбекова Шолпан Бахытовна;



3) Садыкова Гульнур Ермековна.



По итогам собрания было принято решение открыть представительство ОАО "Кантский цементный завод" в Узбекистане.



Генеральный директор ОАО "КЦЗ" должен предпринять все необходимые для этого организационные меры и внести следующее изменение в Устав ОАО "Кантский цементный завод": пункт 1.5. Устава дополнить абзацем вторым следующего содержания: "Общество имеет представительство в Республике Узбекистан".



Согласно отчетности ОАО, за 2020 год количество владельцев ценных бумаг эмитента составляло 887 человек, количество работников - 714 человек.



"Кантский цементный завод" входит в группу United Cement Group



Группа является крупнейшим цементным холдингом в регионе Центральной Азии. UCG владеет 3 цементными заводами в Центральной Азии: двумя в Узбекистане ("Кувасайцемент" и "Бекабадцемент") и одним в Кыргызстане ("Кантский цементный завод"), а также имеет ряд других крупных активов в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и России.



Как писало узбекское издание Gazeta.uz, кипрская United Cement Group с казахстанскими корнями приобрела государственный пакет акций в "Кызылкумцементе" за 1,89 трлн сумов (почти $175 млн). Это третий цементный завод холдинга в Узбекистане.



Финансовым консультантом по сделке выступила консалтинговая компания Deloitte, также оказавшая поддержку в подготовке договора купли-продажи. Оценку государственного пакета акций провела Grant Thornton, дополнительную юридическую поддержку оказала Dentons.