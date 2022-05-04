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Казпосол в Египте получил выговор от президента за идею переименовать Казахстан в Казахию
10:22 06.05.2022

Токаев объявил выговор послу в Египте Кайрату Лама Шарифу

Президент объявил выговор послу в Египте Кайрату Лама Шарифу за несоблюдение требований Этического кодекса, сообщает пресс-служба Акорды.

"Президент Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований пункта 9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан объявил выговор чрезвычайному и полномочному послу РК в Арабской Республике Египет Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу", – говорится в сообщении.

Пункт №9 Этического кодекса государственных служащих гласит:

"Государственным служащим не следует публично выражать свое мнение по вопросам государственной политики и служебной деятельности, если оно не соответствует основным направлениям государственной политики, раскрывает служебную информацию, которая не разрешена к обнародованию и содержит неэтичные высказывания в адрес должностных лиц государства, органов государственного управления, других государственных служащих".

Ранее Кайрат Лама Шариф предложил избавиться от спорных названий времен СССР и колониальной России и переименовать Атырау, Павлодар и Петропавловск, также вернуть Нур-Султану старое название Астана и переименовать Казахстан в Казахию.

"Через всенародный референдум в Конституцию можно внести новую статью об "административно-территориальных регионах" ("әкімшілік-аймақтық өңірлер" в оригинальном тексте дипломата – КазТАГ), чтобы избавиться от спорных названий населенных пунктов, насильно введенных колониальной Россией и Советским Союзом. В первую очередь надо признать, что "область" ("облыс" в оригинальном тексте дипломата – КазТАГ) – ключевое слово в казахском языке из русского языка, и для сохранения чистоты нашего государственного языка административно-территориальное устройство надо писать как "өңір" (регион – КазТАГ)", – написал Лама Шариф на своей странице в сети Facebook ( сейчас страница недоступна).

Источник - orda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651821720


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