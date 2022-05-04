Казпосол в Египте получил выговор от президента за идею переименовать Казахстан в Казахию

10:22 06.05.2022

Токаев объявил выговор послу в Египте Кайрату Лама Шарифу



Президент объявил выговор послу в Египте Кайрату Лама Шарифу за несоблюдение требований Этического кодекса, сообщает пресс-служба Акорды.



"Президент Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований пункта 9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан объявил выговор чрезвычайному и полномочному послу РК в Арабской Республике Египет Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу", – говорится в сообщении.



Пункт №9 Этического кодекса государственных служащих гласит:



"Государственным служащим не следует публично выражать свое мнение по вопросам государственной политики и служебной деятельности, если оно не соответствует основным направлениям государственной политики, раскрывает служебную информацию, которая не разрешена к обнародованию и содержит неэтичные высказывания в адрес должностных лиц государства, органов государственного управления, других государственных служащих".



Ранее Кайрат Лама Шариф предложил избавиться от спорных названий времен СССР и колониальной России и переименовать Атырау, Павлодар и Петропавловск, также вернуть Нур-Султану старое название Астана и переименовать Казахстан в Казахию.



"Через всенародный референдум в Конституцию можно внести новую статью об "административно-территориальных регионах" ("әкімшілік-аймақтық өңірлер" в оригинальном тексте дипломата – КазТАГ), чтобы избавиться от спорных названий населенных пунктов, насильно введенных колониальной Россией и Советским Союзом. В первую очередь надо признать, что "область" ("облыс" в оригинальном тексте дипломата – КазТАГ) – ключевое слово в казахском языке из русского языка, и для сохранения чистоты нашего государственного языка административно-территориальное устройство надо писать как "өңір" (регион – КазТАГ)", – написал Лама Шариф на своей странице в сети Facebook ( сейчас страница недоступна).